Melania Trump: Eltern von First Lady sind jetzt Amerikaner

Melania Trump ist die aktuelle First Lady im Weißen Haus. Sie hat am 20. Januar 2017, dem Tag der Vereidigung ihres Mannes Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA, Michelle Obama abgelöst. Als Ehefrauen sind die First Ladies näher am Staatsoberhaupt als jeder andere. In ihrem unbezahlten Job ist die First Lady traditionell die Gastgeberin im Weißen Haus und kümmert sich neben der Familie auch um Wohltätigkeitsveranstaltungen. Anders als früher mischen First Ladys heute auf politischem Gebiet gerne kräftig mit. Wir zeigen alle First Ladys seit Ende des Zweiten Weltkrieges.

Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS