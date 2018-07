Donald Trump zu Besuch in Großbritannien

Besuch Trump nennt seine Kritik an Premier May „Fake News“

London. US-Präsident Donald Trump hat der britischen Premierministerin Theresa May für ihre Verteidigungspolitik gedankt und die Beziehungen zwischen beiden Ländern gelobt.

Das Verhältnis zwischen den USA und Großbritannien sei noch niemals so stark gewesen wie jetzt, sagte Trump am Freitag zum Auftakt einer gemeinsamen Pressekonferenz. Er würdigte, dass Großbritannien das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel der Nato erfüllt.

Trump fühlt sich falsch wiedergegeben

Trump hatte May zuvor in einem Interview der Boulevardzeitung „Sun“ angegriffen . In dem am Donnerstagabend veröffentlichten Gespräch drohte er der angeschlagenen Premierministerin mit dem Scheitern eines möglichen Handelsabkommens zwischen Großbritannien und den USA. Außerdem lobte er ihren Rivalen, den gerade als Außenminister zurückgetretenen Boris Johnson.

US-Präsident Donald Trump ist zu Besuch im Vereinigten Königreich. In London formierte sich Widerstand. Mehrere Demonstrationszüge waren auf den Straßen unterwegs. Mit Slogans wie „Trump nicht willkommen“ oder „Weg mit Trump“ machten die Protestler ihrem Unmut über den US-Präsidenten Luft. Foto: PETER NICHOLLS / REUTERS

Hunderte hatten sich bereits am Vormittag auf dem Parliament Square versammelt und beobachtet, wie ein etwa sechs Meter großer Helium-Ballon in Form eines Trump-Babys in Windeln über dem Platz schwebte. Foto: YVES HERMAN / REUTERS

In Windeln und mit blonder Tolle – eindrucksvoller Protest. Foto: Matt Dunham / dpa

Insgesamt wurden nach Abgaben der Initiative „Stop Trump“ am Freitag etwa 100.000 Trump-Gegner in der britischen Hauptstadt erwartet. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS

Viele Demonstranten stellten ihre Kreativität unter Beweis, wie diese bunt Kostümierten eindrucksvoll zeigen. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS



Zu den Protesten hatten unter anderem Gewerkschaften, Menschenrechtsaktivisten und religiöse Gruppen aufgerufen. Sie werfen Trump unter anderem Sexismus, Rassismus und Hass gegen Homosexuelle vor. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS

Mit Premierminister Theresa May traf Trump sich zu einem Arbeitsessen. Foto: Jack Taylor / Getty Images

Die beiden Regierungschefs traten auf dem Landsitz Mays gemeinsam vor die Presse. Später am Tag soll Trump mit Königin Elizabeth II. zusammentreffen. Foto: Jack Taylor / Getty Images



Jetzt sagte Trump, dass er sich in dem Interview mit der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ falsch wiedergegeben fühlt. „Ich habe die Premierministerin nicht kritisiert“, sagt Trump . Das Interview sei „Fake News“ gewesen.

Unterdessen wollen Großbritannien und die USA nach Angaben von May ein gemeinsames Freihandelsabkommen anstreben. Beide Länder wollten unter anderem einen „goldenen Standard“ bei der Kooperation in Finanzdienstleistungen setzen, sagte May.

Auch Abkommen mit EU geplant

Die Wall Street in New York und die Londoner City bilden zwei der größten Finanzzentren der Welt. May sprach von einem ambitionierten Deal. Die politisch angeschlagene Premierministerin hatte erst kurz zuvor erklärt, dem für März 2019 vorgesehenen Austritt Großbritanniens aus der EU solle auch ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union folgen.

Gegen den Besuch des US-Präsident gab es zahlreiche Proteste. In der Innenstadt von London setzten sich viele Demonstrationszüge in Marsch. Insgesamt wurden nach Abgaben der Initiative „Stop Trump“ am Freitag etwa 100.000 Trump-Gegner in der britischen Hauptstadt erwartet. (bekö/dpa)

