Milliarden-Forderung vom Wohlfahrtsverband ist überzogen

Berlin. In Deutschland machen sich 90 Prozent der Menschen Sorgen um den sozialen Zusammenhalt. Diese Zahl präsentierte jetzt der Paritätische Gesamtverband, der die Interessen von sozial engagierten Vereinen vertritt. 90 Prozent – das ist eine beeindruckende Zahl. Die Frage ist, was sie bedeutet und wie groß die Gefahr wirklich ist. Kümmert sich die Politik zu wenig um soziale Probleme?

Auch der Paritätische Verband muss zugeben, was offensichtlich ist: Deutschland erlebt gerade den längsten Wirtschaftsboom seit Jahrzehnten. Es sind so viele Menschen in Arbeit wie lange nicht. Trotzdem sieht der Verband „erheblichen Handlungsbedarf“ für die Sozialpolitik.

Mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr gefordert

Der Mindestlohn soll von derzeit knapp neun Euro auf zwölf Euro pro Stunde steigen. Den Regelsatz für die Hartz-IV-Grundsicherung soll nicht mehr 416 Euro betragen, sondern mindestens 571 Euro. Nötig sei gar ein „soziales Investitionsprogramm“ von mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Forderungen sind derart überzogen und weltfremd, dass die gute Absicht, die dahintersteckt, völlig entwertet wird.

Es ist ja richtig, dass dieses Land auch soziale Probleme hat. Gegenwärtig sind fast acht Millionen Menschen auf die Grundsicherung angewiesen, sie bekommen Hartz IV. 1,6 Millionen davon sind Kinder. Dass das in Deutschland möglich ist, ist beschämend. Es gibt Menschen, die seit Jahren keinen Job mehr haben. Es gibt auch Normalverdiener, die sich teure Mieten nicht mehr leisten können.

Bürger erwarten konstruktive Lösungen

So richtig es ist, beständig darauf hinzuweisen, so falsch ist es, dies mit allzu schriller Stimme zu tun. So schlecht, wie der Paritätische Gesamtverband die Lage redet, ist sie nicht. Je besser es einem Land wirtschaftlich geht, desto auffälliger werden die sozialen Probleme, die es noch hat.

Dass die AfD bei Wahlen großen Zulauf bekommt, zeigt an, dass in der Gesellschaft trotzdem – oder gerade deshalb? – etwas ins Rutschen gekommen ist. Aus Angst, selbst unter die Räder zu kommen, wenden sich viele Bürger einer Partei zu, die auf Abgrenzung setzt und die Spaltung eher noch vertieft. Die anderen Parteien sollten den Ton, den die AfD anschlägt, nicht auch noch verstärken. Die von der Realität entrückte Flüchtlingsdebatte hat gerade gezeigt, dass das nach hinten losgeht. Die Bürger erwarten, dass sich die Politik den wirklichen Problemen zuwendet und dort konstruktive Lösungen anbietet.

Zusammenhalt im Land von anderer Seite in Gefahr

Man kann der schwarz-roten Koalition nicht vorwerfen, dass sie die sozialen Schwachstellen im Land nicht erkannt hat. Gerade in der Sozialpolitik gibt sie es mit vollen Händen aus. Allein vier Milliarden Euro soll das neue Programm kosten, das etwa 200.000 Langzeitarbeitslosen neuen Halt im Leben geben und eventuell einen neuen Job verschaffen soll. Es soll mehr und besser bezahlte Pfleger in Altenheimen und Krankenhäusern geben.

Im Ergebnis wird die Pflegeversicherung deutlich teurer. Die Stabilisierung der Rentenversicherung wird in den nächsten Jahrzehnten viele Milliarden Euro kosten. Bezahlen werden dies die 44 Millionen Beschäftigten mit Beiträgen und Steuern. Sie noch mehr zahlen zu lassen, wie der Paritätische Verband fordert, würde den sozialen Zusammenhalt im Land von anderer Seite in Gefahr bringen.

Hoffnung machen Debatten wie die aktuelle um den sozialen Dienst. Die Tatsache, dass sich schon jetzt mehr junge Menschen dafür interessieren, als es Plätze gibt, ist ein gutes Zeichen. So schlecht kann es um den sozialen Zusammenhalt in diesem Land also nicht bestellt sein. Die Politik sollte dieses positive Signal verstärken und Initiativen unterstützen.

