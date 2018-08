Erdogan droht Trump nach Sanktionen mit Vergeltung

Washington/Ankara. Der kumpelhafte „fist bump“ – die Begrüßung mit der Faust, die Donald Trump beim jüngsten Nato-Gipfel in Brüssel dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angedeihen ließ – täuschte. Die inszenierte Männerfreundschaft zwischen dem US-Präsidenten und dem von ihm bewunderten Autokraten vom Bosporus ist in einen beinharten Konflikt umgeschlagen.

Weil Erdogan den aus Black Mountain im US-Bundesstaat North Carolina stammenden Pastor ­Andrew Brunson (50) nicht freilässt, hat das Weiße Haus zwei Minister des Nato-Partnerlandes mit Wirtschaftssanktionen belegt und weitere Strafaktionen angekündigt. Brunson wird in der Türkei Kollaboration mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Bewegung des im US-Exil lebenden islamischen Geistlichen Fethullah Gülen vorgeworfen. Erdogan macht seinen früheren Weggefährten Gülen für den gescheiterten Putschversuch am 15. Juli 2016 verantwortlich und verlangt dessen Auslieferung.

„Wir lassen uns nicht erpressen“

Die Regierung in Ankara reagierte empört auf die US-Strafmaßnahmen. Das Außenministerium sprach von einer „respektlosen Einmischung“ in das türkische Rechtssystem. Die Türkei werde auf die Sanktionen „unverzüglich reagieren“, hieß es in der Erklärung. Welche Gegenmaßnahmen Ankara plant, ist bisher allerdings unklar. In türkischen Medien wurde darüber spekuliert, dass Ankara das Vermögen von US-Ministern in der Türkei einfrieren könne.

Trumps Aktion geht nach Schilderung von Regierungsoffiziellen in Washington auf zwei Kernaspekte zurück. Danach fühlt sich der US-Präsident von Erdogan „betrogen“. Schließlich hatten sich die USA bei der israelischen Regierung für die Freilassung einer türkischen Staatsbürgerin eingesetzt, die für die Terrororganisation Hamas gearbeitet haben soll. Im Gegenzug erwartete Washington, dass der seit über 20 Jahren in Izmir als Missionar tätige Brunson, der monatelang inhaftiert war, in Freiheit kommt.

Die türkische Justiz setzte ihn unter Hausarrest. Erdogan, so heißt es in Regierungskreisen, wolle Brunson als „Faustpfand“ behalten und so die Auslieferung des im Exil im Bundesstaat Pennsylvania lebenden Geistlichen Gülen erreichen. Tatsächlich hatte Erdogan selbst einen Zusammenhang zwischen Brunson und Gülen hergestellt. Schon im September 2017 hatte der türkische Staatschef den USA angeboten: „Auch ihr habt einen Pastor – gebt ihn heraus. Dann werden wir euch den amerikanischen Pastor geben.“

Spannungen treiben auf neuen Höhepunkt zu

„Wir lassen uns nicht erpressen“, sagen Trump-Berater. Eine Auslieferung Gülens, die schon unter Vorgänger Obama nie zur Debatte gestanden hatte, sei nicht geplant. Dazu kommt: Unterstützt vom tiefgläubigen Vizepräsidenten Mike Pence, der sich dem presbyterianischen Pastor Brunson verpflichtet fühlt, zielt Trumps Attacke auf türkische Kabinettsmitglieder vor allem auf die evangelikale US-Kernwählerschaft ab, die jeden Schritt der Regierung auf dem Feld der Religion mit Argusaugen registriert und die schärfere Gangart gegenüber Erdogan begrüßt. Trump agiere „im Namen eines unschuldigen Amerikaners, der von Tyrannen in der Türkei festgehalten wird“, sagte Tony Perkins vom einflussreichen Family Research Council.

Vor diesem Hintergrund treiben die Spannungen zwischen den Nato-Partnern auf einen neuen Höhepunkt zu. Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Eskalation zeigten sich sofort. Die Lira verlor gegenüber dem Dollar mehr als zwei Prozent: Erstmals mussten die Türken am Donnerstag mehr als fünf Lira für einen Dollar bezahlen.

Recep Tayyip Erdogan wurde am 26. Juni 2018 zum zweiten Mal in Folge zum Staatspräsidenten der Türkei gewählt. Zwei Wochen später hat er seinen Amtseid abgelegt und ist auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen. Bilder seiner Karriere. Foto: Lefteris Pitarakis / dpa

Der Mann, der die Geschicke der Türkei bereits seit fast 16 Jahren bestimmt, ist nun nicht mehr nur Staats-, sondern auch Regierungschef. Seine Vereidigung besiegelte den Umbau des Staates vom parlamentarischen in ein Präsidialsystem. Darauf hatte er jahrelang hingearbeitet. Er kann unter anderem per Dekret regieren, viele Posten im Justizsystem besetzen und seine Vizepräsidenten allein bestimmten. Auch sein Kabinett konnte er ohne Zustimmung des Parlaments ernennen. Foto: Uncredited / dpa

Erdogan und seine Ehefrau Emine beim Gebet während der pompösen Zeremonie im Präsidentenpalast nach der Vereidigung am 9. Juli 2018. Foto: UMIT BEKTAS / REUTERS

Im Oktober 2004 ehrte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD, r.) einen besonderen Gast: „Ihr Eintreten für mehr Freiheit, einen besseren Schutz der Menschenrechte und weniger staatliche Bevormundung ist für Sie, Herr Ministerpräsident, aber kein Zugeständnis an Europa, sondern es ist Konsequenz Ihrer politischen Überzeugung.“ Die Laudatio galt dem türkischen Regierungschef, der in Berlin zum „Europäer des Jahres“ in der Kategorie „Brücken des Respekts“ gekürt wurde. Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Herrmann / picture alliance / Eventpress

Warme Worte, die wohl niemand in der EU mehr mit dem heutigen türkischen Staatspräsidenten verbinden würde. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger scheint Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l.) kein Lächeln mehr für Erdogan übrig zu haben. Erdogan griff am 13. März 2017 bei einer Veranstaltung in Ankara erneut Bundeskanzlerin Angela Merkel an, die sich im Streit um Auftrittsverbote hinter die Regierung in Den Haag gestellt hatte. Foto: Lefteris Pitarakis / dpa



Nicht nur die Schröder-Laudatio zeigt, was für einen Wandel Erdogan in seiner Karriere durchlaufen hat. Seit Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk hat kein Politiker die Türkei stärker geprägt als der heute 64-Jährige – der bislang aus allen Krisen gestärkt hervorging. In die Wiege gelegt wurde Erdogan der Erfolg nicht. Seine Familie stammt von der Schwarzmeerküste. Erdogan wuchs in einfachen Verhältnissen im Istanbuler Arbeiterviertel Kasimpasa auf. Foto: REUTERS / UMIT BEKTAS / REUTERS

Der Film „Reis“ („Anführer“) zeichnet das frühe Leben Erdogans – verkörpert von dem türkischen Schauspieler Reha Beyoglu – nach. Zwar soll das Präsidialamt keinen Einfluss auf den sentimental-kitschigen Streifen genommen haben. Das Image Erdogans, das der Film transportiert, ist aber eines, das auch seine Anhänger pflegen: das eines ebenso gerechten wie gläubigen Menschen, der sich aufopfert, um Benachteiligten zu helfen. Foto: REUTERS / MURAD SEZER / REUTERS

Erst in Kasimpasa, dann von 1994 an als Oberbürgermeister in ganz Istanbul. Diese Aufnahme zeigt Erdogan (Mitte) am 22. April 1998 gemeinsam mit Melih Gokcek (l.) – Bürgermeister von Ankara – und dem türkischen AKP-Politiker Ismail Kahraman in Istanbul. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Der Film endet 1999 mit Erdogans Verhaftung wegen einer flammenden Rede, in der er ein Gedicht mit dem Vers „Die Minarette sind unsere Bajonette“ zitierte. Nach vier Monaten wurde Erdogan wieder aus der Haft entlassen. Foto: REUTERS / Stringer Turkey / REUTERS

2002 führte der vierfache Familienvater die von ihm mitbegründete islamisch-konservative AKP an die Macht. Foto: REUTERS / Fatih Saribas / REUTERS



Shaking Hands: Erdogan trifft im Dezember 2002 den damaligen US-Präsidenten George W. Bush im Weißen Haus. Foto: REUTERS / Kevin Lamarque / REUTERS

Nur wenige Minuten vermochte sich der Regierungschef im Sattel zu halten, als er bei der Eröffnung eines Stadtparks im Istanbuler Bezirk Bayrampasa am 30. Juli 2003 einen kleinen Ausritt wagte. Das zuvor bereits bockige Pferd warf ihn kurzerhand ab. Erdogan kam ungeschoren davon. Sein Programm habe er nach dem Sturz normal fortgesetzt. Foto: dpa Picture-Alliance / epa / picture-alliance / dpa/dpaweb

Im Jahr 2003 übernahm Erdogan das Amt des Ministerpräsidenten. Die Aufnahme zeigt Erdogans Teilnahme an der Zeremonie zum 67. Todestag von Mustafa Kemal Atatürk in Ankara. Foto: Umit Bektas / REUTERS

Rote Nelken gab es im Mai 2014 in Köln während einer Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum der UETD, der Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Foto: Sascha Schuermann / Getty Images

2014 wurde Erdogan der erste direkt vom Volk gewählte Staatspräsident der Republik. Am 28. August 2014 wurde er vereidigt. Die Aufnahme zeigt den vierfachen Familienvater mit seiner Ehefrau Emine (3.v.l.), Schwiegersohn Berat Albayrak (l.), Tochter Esra Erdogan Albayrak (2.v.l.), Sohn Necmeddin Bilal (2.v.r.) und Tochter Sümeyye. Foto: REUTERS / UMIT BEKTAS / REUTERS



Seit dem Putschversuch vom Juli 2016 treibt Erdogan sein Ziel eines Präsidialsystems für die Türkei mit Riesenschritten voran. Diese Aufnahme zeigt Soldaten vor dem Denkmal der Republik am Taksim-Platz in Istanbul. Der Aufstand mit etwa 300 Toten scheitert. Ankara macht Anhänger des Predigers Fethullah Gülen verantwortlich. Foto: REUTERS / MURAD SEZER / REUTERS

Tausende Beamten, Polizisten und Richter werden entlassen und verhaftet. Erdogan spricht von „Säuberungen“. Foto: REUTERS / UMIT BEKTAS / REUTERS

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab am 16. April in einem Wahllokal in Istanbul seine Stimme zum Referendum ab. Das Volk entschied zugunsten des Staatschefs. Das Präsidialsystem, für dessen Einführung bei dem Verfassungs-Referendum eine knappe Mehrheit votierte, wird Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Foto: Lefteris Pitarakis / dpa

Erdogan hat weitere unbestreitbare Erfolge vorzuweisen. Unter seiner Ägide hat die Türkei eine gigantische wirtschaftliche Entwicklung durchlaufen. Erdogan war es auch, der die Türkei Richtung Europa führte. Als er Ministerpräsident war, wurde 2004 die Todesstrafe abgeschafft. Foto: REUTERS / OSMAN ORSAL / REUTERS

2005 nahm die Türkei Beitrittsverhandlungen mit der EU auf. Während weite Teile des Nahen Ostens im Chaos versanken, schien Erdogan zu beweisen, dass Islam und Demokratie kein Widerspruch in sich sein müssen. Erdogan war es auch, der einen Friedensprozess mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in die Wege leitete. Foto: REUTERS / YAGIZ KARAHAN / REUTERS



Der Friedensprozess mit der PKK ist gescheitert, seit Mitte 2015 eskaliert die Gewalt. Als die AKP im Juni 2015 erstmals die absolute Mehrheit bei der Parlamentswahl verlor, veranlasste Erdogan eine Neuwahl, um den Makel auszubügeln. Nach der Niederschlagung des Putsches verhängte der Präsident den Ausnahmezustand und ließ Zehntausende Menschen inhaftieren, darunter auch regierungskritische Journalisten. Rund 100.000 Staatsbedienstete wurden entlassen. Foto: Kayhan Ozer / dpa

Je stärker die EU-Kritik an dem im Westen als zunehmend autoritär empfundenen Führungsstil Erdogans wuchs, desto mehr wendete sich dieser von Europa ab. Erdogan nannte die EU erst kürzlich eine „Kreuzritter-Allianz“. Foto: REUTERS / MURAD SEZER / REUTERS

Bei seinem Amtsantritt als Präsident 2014 hatte Erdogan eine „neue Türkei“ versprochen und an die Adresse seiner Gegner versöhnliche Signale ausgesandt. Foto: Murad Sezer / REUTERS

„Lasst uns die alten Auseinandersetzungen in der alten Türkei zurücklassen“, sagte er damals. Stattdessen sind die Gräben in der Bevölkerung tiefer denn je. Foto: HANDOUT / REUTERS



Türkischer Bank drohen Milliardenbußen

Seit Anfang 2018 hat die türkische Währung bereits mehr als ein Viertel ihres Außenwerts verloren. Die Istanbuler Börse brach um drei Prozent ein. Für die ohnehin angeschlagene türkische Wirtschaft und das Vertrauen der Investoren ist der Streit mit Washington Gift. Das Land ist zum Ausgleich seiner defizitären Leistungsbilanz auf Kapitalzuflüsse aus dem Ausland angewiesen. Bleiben diese aus, könnte der Türkei eine Zahlungsbilanzkrise drohen.

Die Entwicklung ist umso ernster, als der Streit um Pastor Brunson nur einer von mehreren Konflikten ist. In der Vergangenheit lagen die USA und die Türkei beim Umgang mit der kurdischen Volksmiliz YPG über Kreuz. Für Washington waren die Kurden die wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien. Ankara sah in der YPG einen Ableger der PKK. Auch in Wirtschafts- und Militärfragen gibt es tiefe Meinungsverschiedenheiten.

Der staatlichen türkischen Halk Bank drohen in den USA Milliardenbußen, weil das Institut die Iran-Sanktionen umgangen haben soll. Ein Ex-Manager der Bank wurde deswegen in New York zu einer langen Haftstrafe verurteilt, ein früherer türkischer Wirtschaftsminister wird von den USA mit Haftbefehl gesucht. Und dann ist da auch noch die Affäre um Erdogans Rüstungspläne: Der türkische Staatschef will russische Flugabwehrraketen des Typs S-400 beschaffen. Westliche Militärs fürchten, dass Russland als Gegenleistung Einblicke in die Sicherheitsarchitektur der Nato bekommen könnte. Im US-Kongress gibt es deshalb Bestrebungen, die Lieferung amerikanischer F-35-Kampfflugzeuge an die Türkei zu stornieren.

