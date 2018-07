Andrea Nahles: Wie die SPD-Vorsitzende ihre Partei in Bayern voranbringen will

Andrea Nahles, SPD-Vorsitzende, besuchte in Erlangen rund elf Wochen vor der Landtagswahl in Bayern das Ausbildungszentrum von Siemens. Foto: Sven Hoppe / dpa

Wahlkampf Wie Andrea Nahles die SPD in Bayern voranbringen will

Fürth/Neumarkt. Thomas Jung ist ein Exot in Bayern. Seit 17 Jahren gewinnt er in Fürth eine Oberbürgermeisterwahl nach der anderen, führt mit absoluter Mehrheit eine der sichersten Großstädte Deutschlands, hat mehr als 2000 Flüchtlinge lautlos integriert. Dabei ist er Sozialdemokrat im CSU-Land.

Es ist ein Phänomen, dass die SPD in den Großstädten sehr erfolgreich, auf Bundesebene aber ziemlich schwachbrüstig unterwegs ist. So einen Mann wie Jung muss sich Andrea Nahles deshalb mal genauer angucken. Gelegenheit dafür bietet eine zweitägige Sommerreise durch den Freistaat, wo Mitte Oktober gewählt wird.

SPD rangiert nur knapp vor der AfD

Nahles ist seit genau 100 Tagen eine Parteivorsitzende im Dauerkrisenmodus. Im von der CSU angezettelten Asylstreit blickte die Bundesregierung in den Abgrund. Nahles steuerte die SPD unfallfrei durch die Turbulenzen, bestand so ihre erste große Bewährungsprobe. Doch vom erbitterten Streit der Schwesterparteien CDU und CSU können die Sozialdemokraten nicht profitieren. In den Umfragen dümpelt die SPD beständig unter der 20-Prozent-Marke, der Status als Volkspartei steht mehr denn je infrage.

Söder und Nahles zeigen sich offen für Dürrehilfen Der CSU-Ministerpräsident fordert nationale Klima-Anpassungsstrategien. Die SPD-Chefin meldet Gesprächsbedarf über die Art der Landwirtschaft und Subventionen an. Söder und Nahles zeigen sich offen für Dürrehilfen

In Bayern liegt sie derzeit bei nur 13 Prozent, dabei ist die CSU nach dem Asyl-Machtkampf mit Kanzlerin Merkel so schwach wie nie, rüstet Ministerpräsident Markus Söder eilig rhetorisch ab, was Nahles genüsslich aufgreift („Söder hat Kreide gefressen“).

Die Sozialdemokraten rangieren nur knapp vor der AfD, aber klar hinter den Grünen, die mit ihrer humanen Haltung in der Flüchtlingspolitik jene weltoffenen SPD-Wähler anziehen, die von Nahles’ härterem Kurs nicht überzeugt sind. In Hessen dürfte es im Oktober für die SPD auch im dritten Anlauf sehr schwer werden, die CDU von der Macht zu verdrängen. Es sind harte Zeiten für die 48 Jahre alte Nahles. Kann sie die Verzwergung der SPD stoppen?

Nahles weiß, dass sie mit ihrer Wortwahl auch aneckt

Jung führt Nahles im Rathaus an der Ahnengalerie berühmter Fürther Söhne vorbei. Henry Kissinger, Max Grundig, Ludwig Erhard. Beim Bild des einstigen CDU-Kanzlers und Vaters des Wirtschaftswunders verzieht sie das Gesicht. Jung lobt, wie Nahles und Scholz die SPD nach dem Absturz bei der Bundestagswahl und dem schmerzhaften Gang in die große Koalition zusammengehalten hätten: „Ihr macht das souverän.“ Nahles ist die Schmeichelei peinlich. „Das hab ich jetzt nicht bestellt gehabt.“ Jung ist noch nicht fertig.

Probleme machten ihm Bulgaren und Rumänen in der Stadt, die mit vielen Kindern kämen, sich einen 400-Euro-Job suchten, um dann im großen Stil Kindergeld zu bekommen. Das müsse die SPD mit offenem Visier thematisieren. Die Ex-Arbeitsministerin hört aufmerksam zu. Dieses Aufregerthema, dass die europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit teils ausgenutzt wird und die Sozialsysteme belastet, will sie auf EU-Ebene ansprechen.

In die Fresse: Andrea Nahles ist die neue starke Frau an der SPD-Spitze Andrea Nahles soll SPD-Parteichefin werden. Redakteurin Johanna Rüdiger hat mit ihr über Polemik in der Politik gesprochen – und über ihr berühmtes "In die Fresse"-Zitat. In die Fresse: Andrea Nahles ist die neue starke Frau an der SPD-Spitze

Noch mehr regt sich der Fürther OB über SPD-Außenminister Heiko Maas auf, der zu Amtsbeginn Russland mit härteren Bandagen als seine Vorgänger anfasste. „Wenn ich den Kollegen Maas höre, wird mir angst und bange“, schimpft Jung. Eine Fürther Firma dürfe wegen der Sanktionen die russische Biathlon-Nationalmannschaft nicht mehr mit Munition beliefern.

Die SPD-Vorsitzende hält es mit Helmut Kohl

„Das machen jetzt die Chinesen.“ Nahles nimmt Maas in Schutz, erklärt dem Parteifreund, dass das Auswärtige Amt unter anderem auch deswegen „angepisst“ gewesen sei, weil russische Hacker die Rechner deutscher Diplomaten angezapft hätten. Jetzt seien die Gesprächskanäle nach Moskau wieder offen, das sei gut für Deutschland.

Nahles weiß, dass sie mit derber Wortwahl ( „Bätschi“, „Ab morgen kriegen sie in die Fresse“) auch mal aneckt. Ihr Image in der Öffentlichkeit als linke Krawallschachtel aus Juso-Zeiten wirkt wie einbetoniert. Während der eher dröge Vizekanzler Olaf Scholz plötzlich beliebtester SPD-Politiker ist, kann Nahles nicht punkten. Wie der gescheiterte Bauchmensch Martin Schulz macht sie die bittere Erfahrung, dass öffentlich oft nach authentischen Politikern gerufen wird, diese aber nicht geschätzt werden, weil sie die Wähler letztlich zu stark an deren eigene Schwächen erinnern.

So hält es Nahles notgedrungen eher mit dem großen Pfälzer Helmut Kohl. Der war auch nie beliebt, sicherte durch Netzwerke in den eigenen Reihen seine Macht. Platzt die fragile GroKo noch vor 2021, würde die Kanzlerkandidatur wohl an Scholz gehen. Nahles hat live miterlebt, wie die Umfragelieblinge Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück und Martin Schulz im Wahlkampf verglühten.

Für die SPD hat die Germanistin seit der Bundestagswahl alles gegeben. Gerade war sie mit ihrer siebenjährigen Tochter knapp zwei Wochen auf Sardinien, um den leeren Akku aufzuladen. Politik war tabu. Nahles legte die Beine hoch, las Tanja Kinkels historischen Kriminal­roman „Grimms Morde“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich die SPD neu organisieren. Der 1895 in Westpreußen geborene Kurt Ernst Carl Schumacher führte die Partei von 1946 bis 1952. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Nach dem Tod Kurt Schumachers 1952 übernahm der gebürtige Magdeburger Erich Ollenhauer das Amt des SPD-Vorsitzenden. Er war zugleich SPD-Fraktionschef im Bundestag. Beide Ämter hielt er bis zu seinem Tod 1963 . Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt übernahm den Parteivorsitz 1964 und hielt das Amt bis 1987. Foto: imago/ Sven Simon / BM

Der gebürtige Hans-Jochen Vogel war SPD-Vorsitzender von 1987 bis 1991. Foto: imago stock&people

Björn Engholm führte die Sozialdemokraten von 1991 bis 1993. Er war der designierte Kanzlerkandidat seiner Partei, trat im Zuge der Barschel-Affäre aber von allen politischen Ämtern zurück. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



Nach dem Rücktritt von Björn Engholm führte der spätere Bundespräsident Johannes Rau die SPD kommissarisch. Foto: Thomas Imo / imago/photothek

Bei einer Ur-Wahl 1993 sprach sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping. Er führte die Partei bis 1995. Foto: imago stock&people

Oskar Lafontaine war von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. Foto: imago/ Jürgen Eis / BM

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder übernahm den SPD-Vorsitz 1999 und hielt das Amt bis 2004. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering führte die SPD von 2004 bis 2005. Er verzichtete 2005 auf eine erneute Kandidatur. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM



Nach Münteferings Rückzug wurde Matthias Platzeck im November 2005 zum Vorsitzenden gewählt. Nach zwei Hörstürzen in den Wochen darauf trat er im April 2006 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Foto: imago/ Michael Schöne / BM

Kurt Beck übernahm zunächst kommissarisch und wurde dann auf einem Sonderparteitag bestätigt. 2008 erklärte er seinen Rücktritt, nachdem durch Indiskretionen bekannt geworden war, dass Frank-Walter Steinmeier die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2009 führen sollte. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering stand von Becks Rücktritt 2008 bis zum schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2009 zum zweiten Mal an der Parteispitze. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM

Mit einem Zeitraum von 2009 bis 2017 war Sigmar Gabriel einer der langjährigsten Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei. Foto: imago stock&people

Martin Schulz wurde am 19. März 2007 zum Vorsitzenden gewählt. Auf innerparteilichen Druck hin erklärte er am 9. Februar 2018 schriftlich seinen „Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung“. Am 13. Februar 2018 gab er seinen Rücktritt bekannt. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press



Andrea Nahles führt seit dem 22. April 2018 die Parteispitze. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der SPD. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Nahles: „Größtes Entfristungsprogramm“

Neben Fürth macht der schwarze Tourbus der SPD-Chefin in Bamberg und Erlangen Station. Kein Zufall, dass diese Städte ebenfalls SPD-Hochburgen im (noch) schwarzen CSU-Reich sind. Ein bisschen macht das den Eindruck, Nahles wolle nach den Stresswochen in Berlin den Vorwahlkampf in Bayern ohne Kontroversen angehen lassen.

Im Ausbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg, wo bis 2014 die US-Armee untergebracht war, werden 2500 angehende Polizisten auf ihren Job an den Grenzen, auf Flughäfen und Bahnhöfen vorbereitet. Beim Gespräch in der Kantine hört Nahles zu, zählt auf, dass es das Verdienst ihrer Partei sei, dass seit 2015 die Schaffung von 10.000 neuen Polizeistellen auf Bundesebene auf den Weg gebracht worden sei.

SPD-Finanzminister Olaf Scholz mache viel Geld locker, damit in Bundesbehörden massiv Stellen entfristet würden. „Das ist das größte Entfristungsprogramm, das es jemals im öffentlichen Dienst in Deutschland gegeben hat“, lobt sie die eigene Agenda. Aus Bamberg nimmt sie noch die Erkenntnis mit, dass die Stellenoffensive bei der Bundespolizei – die meisten Anwärter sind Männer – ungeahnte Folgen mit sich bringt: „Das hat den ganzen Heiratsmarkt von Bamberg durcheinandergebracht.“

Sehnsucht nach Schweigen

In Erlangen baut der weltgrößte Elektrokonzern Siemens für eine halbe Milliarde seinen Standort für Hightech-Maschinen zu einem Stadtteil-Campus um. Die frühere Arbeitsministerin hat ein Faible dafür, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert. Hier sieht sie neue Chancen für die SPD, sich als Arbeiterpartei 4.0 neu zu erfinden.

Nahles will die Partei an gesellschaftliche Gruppen andocken, die sich von der Politik vernachlässigt fühlen und Angst vor der Globalisierung haben. Kürzlich traf sie sich mit Truckern. Bulgarische und rumänische Lkw-Fahrer werden mit Tagespauschalen von 60 Euro ausgebeutet. Demnächst will sie mit Paketzustellern reden. Der Weg zurück über die 20-Prozent-Marke ist ein mühsames Geschäft.

Eher entschleunigt spielt das Leben in der 6000-Seelen-Stadt Dietfurt in der Oberpfalz. Auch die ist „natürlich in SPD-Hand“, wie Bürgermeisterin Carolin Braun verkündet. „Obwohl ich drei Handicaps habe: Oberbayerin, Frau, in der SPD.“ Die Arbeitslosenquote liegt unter zwei Prozent, viele Touristen kommen zum Chinesen-Karneval, was Fasching-Fan Nahles begeistert: „Geil, geil, geil.“ Viele Gäste buchen bei den Franziskanern in Dietfurt gern Schweigeseminare. Nach den Chaostagen in Berlin hätte Nahles Lust: „Es gibt manchmal so eine Sehnsucht danach. Muss ich auch mal machen.“ Genossin Braun rät ihrer Parteichefin dringend ab: „Ich denke, es wäre nicht gut, wenn ausgerechnet du schweigen würdest.“

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.