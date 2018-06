Russland: Wladimir Putin als Kummerkasten der Nation

Moskau. Die Russen lassen sich etwas einfallen, um von Wladimir Putin gehört zu werden. Der Petersburger Fernfahrer Alexei Karajew saß am Steuer seines dröhnenden Lkw, als er sich per Video-Anruf beim russischen Präsident über die eklatanten Benzinpreise beschwerte: "Am 18. März hat das ganze Volk für Sie gestimmt, aber die Benzinpreissteigerungen können Sie nicht aufhalten." "Das, was jetzt passiert, ist nicht richtig", stimmte Wladimir Putin zu.

Es sei das Resultat einer – "vorsichtig formuliert – ungenauen Regulierung im Treibstoffbereich. Aber die Regierung habe schon eine Reihe von Gegenmaßnahmen ergriffen. Am Donnerstag veranstaltete Wladimir Putin seine jährliche TV-Show "Der direkte Draht". Fast viereinhalb Stunden beantwortete der russische Langzeitpräsident Fragen der Bevölkerung.

Putin antwortete geduldig und scherzte

Fast 2,6 Millionen Russen wandten sich per Telefon, E-Mail, über Skype oder WhatsApp an ihren Staatschef. Sie klagten über geschlossene Kinderkrankenhäuser und Dorfschulen, über illegale Müllkippen und über das Verbot des Russischen als Lehrsprache an lettischen Schulen. Sie fragten nach neuen Raumschiffen, nach einem möglichen Verbot von Instagram in Russland und nach der drohenden Erhöhung des Rentenalters.

Österreich macht sich für Annäherung zwischen EU und Russland stark Wladimir Putin lobte in Wien die Zusammenarbeit zwischen Russland und Österreich, nannte die Sanktionen gegen sein Land jedoch "einseitig" und "schädlich".

Putin antwortete geduldig, scherzte, versicherte, man werde die Einkommensteuer nicht erhöhen, wich aber der Frage nach einer Erhöhung des Rentenalters elegant aus: Wichtig sei es vor allem, die Einkünfte der Rentner weiterhin zu steigern.

Putins Palaver mit dem Volk gilt als zentrales Ritual

Die TV-Zuschauer erlebten einen Präsidenten, der wie immer vorgab, alles im Griff zu haben. Und ein Jungunternehmer aus Kertsch bedankte sich bei Putin persönlich für den Bau der kürzlich eröffneten 19-Kilometer-Brücke zwischen der annektierten Halbinsel Krim und der Krasnodarer Küste.

Putins Palaver mit dem Volk gilt als zentrales Ritual im politischen Jahr Russlands. Seit 2001 stellt sich der Präsident den Fragen der Bürger, es sind zum großen Teil Beschwerden und Bitten. Schon 2001 beklagte sich eine Kriegsveteranin über ihre Rente von umgerechnet knapp 40 Euro. Putin ließ nicht nur postwendend die Renten erhöhen, sondern verlieh der Frau auch den Orden "Für die Verteidigung Stalingrads".

Putin empfängt einfache Männer, Frauen oder Kinder

Seitdem geriet die Fernsehshow immer mehr zur digitalen Audienz: Putin empfängt einfache Männer, Frauen oder Kinder, die wegen maroder Wohnhäuser oder Krebs im Endstadium um seine Hilfe bitten. Oder die sich von ihm zu Neujahr ein neues Kleid wünschen. Die Untertanen flehen zu ihrem Zaren, weil in Russland sonst niemand auf sie hören will. "Das Volk weiß, dass weder Lokalabgeordnete, Gouverneure oder Richter, weder Mahnwachen noch Zeitungsartikel oder Demos helfen", schreibt der Politologe Alexander Morosow.

Oben ohne und total entspannt : Der russische Präsident Wladimir Putin weiß, wie er sich inszenieren kann. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Völlig entspannt gibt er sich beim Angeln in Sibirien. An seiner Seite: der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Foto: Alexei Nikolsky / imago/ITAR-TASS

Der Pressedienst des Kreml verbreitete 2017 die Aufnahmen des Kurztrips. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Es ist nicht das erste Mal, dass der russische Präsident mit nacktem Oberkörper posiert. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Putin ließ sich schon beim Schwimmen ablichten. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS



Oder bei einem Trip zu Pferd. Foto: REUTERS / RIA NOVOSTI / REUTERS

Oben ohne zeigte sich Putin auch auf der Jagd in Sibirien. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Hart im Nehmen: So stieg Putin im Januar aus dem eiskalten Wasser des Seligersees. Foto: dpa Picture-Alliance / Alexei Druzhinin / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Harte Schale, weicher Kern? Schon häufiger hat der russische Präsident seine Tierliebe zur Schau gestellt. Foto: dpa Picture-Alliance / Alexei Druzhinin / picture alliance / Sputnik

So zeigte er sich überaus interessiert, als Forscher einem Tiger im Ussuri-Naturreservat im Osten Russlands ein Tracking-Halsband anlegten. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS



Im Nationalpark „Losiny Ostrov“ fütterte er ein Elch-Kalb mit der Flasche. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS

Auf Augenhöhe: Ein kleines flauschiges Küken scheint es dem Präsidenten angetan zu haben. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS

Beim Tollen im Schnee haben offenbar nicht nur die beiden Vierbeiner Spaß. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS

Reiten kann Putin übrigens auch angezogen. Foto: REUTERS / HO / REUTERS

Und auch am Steuer eines Bootes muss es nicht oberkörperfrei sein. Foto: Alexei Nikolsky / dpa



Insgesamt inszeniert sich der Präsident auch gern als stark, männlich, kämpferisch, sportlich und als Abenteurer. Im Taucheranzug ging es etwa mit Harpune auf Hechtjagd. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Natürlich erfolgreich: Einen Hecht konnte er mit der Harpune erlegen. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Putin in seinem Taucheranzug. Foto: Alexei Nikolsky / imago/ITAR-TASS

Putin hält sich fit. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS

Auch als Hockeyspieler auf dem Eis macht er – natürlich – eine gute Figur. Foto: REUTERS / SPUTNIK / REUTERS



Meistens jedenfalls. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Putin konzentriert, kontrolliert und kämpferisch. Foto: REUTERS / RIA Novosti / REUTERS

Der russische Präsident hat den schwarzen Gürtel im Judo. Foto: REUTERS / SPUTNIK / REUTERS



"Aber es gibt diesen einen Tag im Jahr, in dem das ,Fenster des Glücks' geöffnet ist. Dort muss man seine E-Mail oder seinen Videoanruf platzieren – und plötzlich setzen alle ernsthafte Gesichter auf und lösen das Problem. Putin persönlich hat es ja angeordnet."

Schärfe kam in die Sendung, als es um die Ukraine ging

Dieses Jahr verzichtete man zum ersten Mal auf Publikum im Studio, also vor allem auf Prominente. Einer der Moderatoren erklärte, der Präsident werde so noch mehr Zeit für die kleinen Leute haben. Und alle Minister, vor allem aber fast alle Gouverneure, waren live zugeschaltet, also diejenigen, die die Verantwortung vor Ort tragen. Schon vor der Sendung hatten Politologen gemutmaßt, dass Putin Köpfe rollen lassen würde. Schärfe kam in die Sendung, als es um die Ukraine ging.

Putin drohte dem Nachbarland, falls es während der kommenden Fußball-WM Stellungen der von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine angreifen sollte. "Ich hoffe, dass es nicht zu solchen Provokationen kommt", sagte er. "Wenn das passiert, wird es, so sehe ich das, sehr schwere Folgen für die ganze ukrainische Staatlichkeit haben."

Syrien sei für Russland kein Truppenübungsplatz

Putin kommentierte die angespannte internationale Lage, versicherte wie üblich, alle Sanktionen, mit denen der Westen versuche, Russlands Entwicklung einzudämmen, seien sinnlos. Immer mehr Politiker in Europa würden das auch begreifen. Er duze sich sowohl mit Merkel als auch mit Macron. Gibt es einen Dritten Weltkrieg? "Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird", antwortete der Präsident mit einem Einstein-Zitat.

Der russische Präsident Wladimir Putin begibt sich mutig am Seligersee in Svetlitsa (Russland) in der Nähe des Nilow-Klosters in ein Eisloch. Heute sind in Russland wieder Hunderttausende Menschen im Eiswasser untergetaucht, um das kirchliche Fest der Taufe Jesu zu feiern. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Mit einem Schaffellmantel und passenden Stiefeln geht es für den Präsidenten am Morgen in Richtung Eisbad. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Mit nackter gestählter Brust bekreuzigt sich Putin im Eiswasser. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Und auch dieser Herr nimmt an dem traditionellem Eisbad bei einer ungefähren Außentemperatur von minus 40 Grad Celsius teil. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Mit dem Sprung in Teiche, Flüsse oder eigens aufgestellte Becken erinnern Gläubige zum orthodoxen Dreikönigstag (Epiphanias) am 19. Januar an die Taufe Jesu. Dieser Gläubige nutzt die ukrainische Flagge als Segel, um in Kiew (Ukraine) ins Wasser zu springen. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS



Priester führen durch die Zeremonie. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Russisch-orthodoxe Gläubige waschen sich bei den traditionellen Eisbädern symbolisch von ihren Sünden rein. Das von Geistlichen gesegnete Wasser soll Geist und Seele läutern. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Der 19. Januar ist einer der höchsten Feiertage der russisch-orthodoxen Kirche. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Die niedrigen Temperaturen halten augenscheinlich nicht von dem Ritual ab. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Die Eisbäder haben vielerorts die Form eines Kreuzes. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS



Das Eisbad gehört zu den beliebtesten und zugleich extremsten orthodoxen Traditionen. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Schnell raus aus dem eisigen Wasser – denken sich wohl diese drei Frauen in Kiew. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

An diesen Tagen im Januar wird es für gewöhnlich immer frostiger. Der extreme Temperatursturz wird auch „Epiphanias-Frost“ genannt. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Im russischen Novosibirsk geht es für diesen jungen Mann nur mit Schlappen und Badehose ins eisige Wasser. Foto: Ilnar Salakhiev / dpa

Ein russischer orthodoxer Gläubiger bekreuzigt sich. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa



Starke Szenerie auch im russischen Tyarlevo. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa

Vor dem Spektakel war Eishacken angesagt. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS



"Im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen." Und das Schlachtfeld Syrien sei für Russland kein Truppenübungsplatz, aber der Einsatz dort stelle eine "unbezahlbare Erfahrung" für die Streitkräfte dar.

Russland habe wieder ein stabiles Wirtschaftswachstum erreicht

Fazit? Das hatte Wladimir Putin schon ganz zu Anfang auf die Frage verkündet, ob Russland eine weiß oder schwarz gefärbte Entwicklungsphase durchlebe. Russland habe wieder ein stabiles, wenn auch noch geringes Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent im Jahr erreicht. Die Löhne seien um 1,9 Prozent, die realen Einkommen gar um 3,8 Prozent gestiegen. Sicher, das spüre nicht jeder Einzelne, aber im Großen und Ganzen sei das die objektive Statistik.

"Wir bewegen uns in Richtung beständiger weißer Farbe. Auch in der Arktis ist ja nicht alles völlig weiß." Jedenfalls dürfen Russlands Bürger glücklich sein, von Wladimir Putin regiert zu werden.

