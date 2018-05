So witzig kontert Mexikos Präsident Trumps Mauer-Pläne

Nashville. US-Präsident Donald Trump hat Mexiko erneut vorgeworfen, nicht gegen die illegale Einwanderung in die USA vorzugehen. "Sie unternehmen absolut nichts, um diese Menschen davon abzuhalten, durch Mexiko zu ziehen, von Honduras und all diesen andern Ländern ... Sie tun nichts, um uns zu helfen", sagte Trump am Dienstag vor Anhängern in Nashville.

Er bekräftigte, eine Mauer an der Grenze bauen zu lassen und Mexiko werde diese letztendlich bezahlen. Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto reagierte umgehend.

Auf Twitter schrieb er an Trump gerichtet: "NEIN. Mexiko wird NIEMALS für eine Mauer zahlen. Nicht jetzt, nicht irgendwann. Mit freundlichen Grüßen, Mexiko." (rtr)

Presidente @realDonaldTrump: NO. México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca.



Atentamente, México (todos nosotros). — Enrique Peña Nieto (@EPN) May 30, 2018

