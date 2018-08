Markus Söder macht Wahlkampf als bayerischer Schäfer

Berlin. Gerade eben hielt er noch ein Kreuz in die Kameras und verfügte, dass solch ein Exemplar künftig in allen öffentlichen Gebäuden Bayern aufgehängt wird . Nun hat Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaats, ein Lämmchen auf dem Arm. Was will er uns damit sagen?

„Lammauftrieb im Altmühltal“, schreibt Söder zu dem Foto, das er selbst per Twitter verbreitete. Dazu sieht man den CSU-Politiker in zünftiger Schäfertracht, breitkrempiger Hut inklusive. Und hinter ihm springt eine kleine Schafherde über die Straße. Man könnte fast meinen, in Bayern sei Wahlkampf...

Immerhin scheint Söder die Tracht in korrekter Weise angelegt zu haben. Erst kürzlich hatte sich Spott über ihn ergossen, als er ein Trikot des FC Bayern falsch herum übergestreift hatte. (W.B.)

