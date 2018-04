Rechtsextremismus 1000 Rechtsextreme zu Neonazi-Festival in Ostritz erwartet

Das Hotel Neißeblick in Ostritz wird zum Schauplatz eines rechtsextremen Großevents. Veranstaltungen wie diese nehmen nach Angaben der Bundesregierung seit einigen Jahren zu.

Ein Festival in Sachsen zieht am Wochenende Rechte aus Deutschland, Polen und Tschechien an. Die Zahl dieser Veranstaltungen wächst.