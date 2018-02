Wehrbeauftragter beklagt gravierende Mängel bei Bundeswehr

Der Wehrbeauftragte zeichnet im Jahresbericht ein düsteres Bild: Personal- und Material-Lücken würden größer, so Hans-Peter Bartels.

Berlin. Trotz erheblicher Reformanstrengungen hat sich der Zustand der Bundeswehr nach Worten des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels nicht verbessert. Die Lücken bei Personal und Material seien teils noch größer geworden , heißt es im aktuellen Jahresbericht, den Bartels (SPD) am Dienstag den Abgeordneten des Bundestags übergab.

Die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme sei "dramatisch niedrig". Die enorme personelle Unterbesetzung habe sich verstärkt. Viele Soldaten seien überlastet und frustriert. Die eingeleiteten Trendwenden müssten "deutlich mehr Fahrt aufnehmen".

Kritik an den Ausrüstungsproblemen der Bundeswehr gibt es seit Monaten. Am Montag war bekannt geworden, dass es neben der mangelnden Anzahl einsatzbereiter Panzer und Hubschrauber den Soldatinnen und Soldaten auch an Schutzwesten, Winterbekleidung fehle. Dies betreffe vor allem die sogenannte "Speerspitze", eine Sondereinsatztruppe, die für schnelles Eingreifen im Namen der Nato zusammengestellt wurde.

Verteidigungsministerium: Kein Anlass zur Sorge

Die "Rheinische Post" hatte zuerst über die Versorgungsmängel berichtet und aus einem Papier des Verteidigungsministeriums zitiert: "Im Bereich bewegliche Unterbringung im Einsatz weist das Heer bis mind. 2021 eine Fähigkeitslücke auf", heiße es in dem internen Bericht des Heereskommandos.

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (l), übergibt im Reichstagsgebäude den Jahresbericht 2017 des Wehrbeauftragten an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ließ die Berichte daraufhin über ihren Sprecher relativieren. Die Bundeswehr befinde sich bis Mitte des Jahres in einem "beschleunigten Beschaffungs- und Umverteilungsverfahren", sagte Jens Flosdorff. "Wir haben keinen Anlass zur Sorge, dass Deutschland seine Verpflichtungen in der Nato nicht erfüllen kann."(dpa)



