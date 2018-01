Große Koalition ist für Angela Merkel die letzte Chance

Berlin. Die schlechte Nachricht erreichte Angela Merkel am frühen Donnerstagmorgen: Die Ministerpräsidentin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer, verunglückte auf dem Weg von Saarbrücken nach Berlin in ihrem Dienstwagen und wurde leicht verletzt. Die CDU-Politikerin gilt als Vertraute von Merkel und wichtige Unterhändlerin der Union in den Verhandlungen mit der SPD über eine neue große Koalition. Die Nachricht reihte sich für die geschäftsführende Kanzlerin in eine Reihe unguter Botschaften, die sie seit der Wahl im Herbst erreichen. Und ein Ende ist zunächst nicht absehbar.

Noch immer ist es der 63 Jahre alten CDU-Vorsitzenden nicht gelungen, eine handlungsfähige Regierung mit ihr an der Spitze zu bilden. Die Jamaika-Verhandlungen von Union, FDP und Grünen scheiterten, weil die FDP hinwarf und seitdem die Kanzlerin mit Dauerkritik überhäuft.

CDU vertraute Merkel bisher blind

Und die SPD wollte zunächst gar nicht reden, vor allem mit Merkel nicht. Doch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte die Sozialdemokraten erfolgreich, so verhandelt man in Berlin in diesen Tagen zumindest ein Sondierungspapier. Ob daraus tatsächlich eine Regierung wird, ist unklar – ein Parteitag der SPD will sich ein Sondierungspapier sehr genau ansehen, bevor er grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gibt. Merkel kämpft bei den Sondierungen mit sehr hohen Erwartungen.

Einerseits muss sie der SPD massiv entgegenkommen, um die Partei von einem neuen Anlauf einer GroKo zu überzeugen. Andererseits gibt die CDU ihrer Vorsitzenden nicht mehr das uneingeschränkte Mandat, auf das sie sich in den vergangenen Jahren blind verlassen konnte. Zweifel an ihrer Durchsetzungskraft schwelen bei den Christsozialen.

Merkel gerät in Umfragen und in ihrer Partei unter Druck

Es gibt in der Partei, besonders im konservativen Flügel, vernehmbare Kritik an Merkels Person, Kritik an ihrer Art, Politik zu machen. Und immer noch – und nicht weniger ernst als 2015 – Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik.

Merkel weiß selbst genau, welche Anzeichen eine Machterosion ankündigen. Sie selbst war es, die 1999 als Generalsekretärin durch einen Zeitungsartikel die Götterdämmerung des damaligen CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Helmut Kohl einleitete. In unruhigen Zeiten innerhalb der Unionsparteien mendelt sich erfahrungsgemäß eine Person allmählich heraus, an der man dann nicht mehr vorbeikommt.

Noch ist kein Nachfolger gefunden

So konnte etwa CSU-Chef Horst Seehofer seinem Rivalen Markus Söder, der sich über Jahre hinweg eine Machtbasis aufgebaut hatte, nicht mehr genug Widerstand entgegenbringen und musste einen Teil der Macht abgeben. Merkels Glück ist, dass es derzeit in der CDU noch nicht so weit ist. Zwar gibt es Anwärter, die sich in Stellung bringen, etwa der junge Jens Spahn oder auch Kramp-Karrenbauer. Doch der eine hat bislang keine Minister- oder Ministerpräsidentenerfahrung, die andere hält noch loyal zu ihrer Chefin.

Seit November 2005 ist die gebürtige Hamburgerin Angela Merkel erste deutsche Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir zeigen Stationen im Leben von Angela Merkel. Foto: Luo Huanhuan / imago/Xinhua

Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg-Barmbek geboren. Noch im selben Jahr zog es die Familie allerdings in die DDR. Das Bild zeigt Angela Kasner im Alter von etwa zwei Jahren. Foto: imago stock&people

Der Heimatort von Angela Merkel: In Templin in Brandenburg wuchs die spätere Kanzlerin auf und beendete dort auch ihre Schullaufbahn. Foto: imago stock&people

Angela Kasner (heute Angela Merkel) bereitet im Juli 1973 – nach ihrem Abitur – mit Freunden beim Camping im brandenburgischen Himmelpfort (damals DDR) auf der Feuerstelle ein Essen zu. Foto: Fotoreport / dpa

Die Eltern von Angela Merkel im Oktober 2009: Horst Kasner (verstorben im Jahr 2011) war evangelischer Theologe, seine Frau Herlind Lehrerin für Latein und Englisch. Merkel hat zwei jüngere Geschwister: Bruder Marcus (geboren 1957) und Schwester Irene (geboren 1964). Foto: imago stock&people



Die Goethe-Schule in Templin, auf der Angela Merkel Schülerin war. Foto: imago stock&people

Auch die Templiner Waldschule besuchte die spätere CDU-Politikerin. An der Erweiterten Oberschule in der 16.000-Einwohner-Stadt machte Merkel 1973 das Abitur – Notenschnitt: 1,0. Foto: imago stock&people

1973 begann Merkel ihr Studium der Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. 1977 heiratete sie ihren Kommilitonen Ulrich Merkel, die Ehe hielt aber nur bis 1982. Merkel schloss ihr Studium 1978 mit ihrer Diplomarbeit ab. Thema: „Der Einfluß der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien“, Note: sehr gut. Foto: imago

Angela Merkel im März 1990 mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Merkel war damals Mitglied des „DA“, des Demokratischen Aufbruchs, der mit der Ost-CDU koalierte. Foto: imago stock&people / imago/Frank Sorge

Angela Merkel im Mai 1990 als Stellvertretende Regierungssprecherin der Regierung Lothar de Maiziére. Im August trat der „DA“ gemeinsam mit der Ost-CDU der westdeutschen CDU bei. Foto: imago stock&people



Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 holte Merkel in ihrem Wahlkreis einen klaren Sieg mit 48,5 Prozent der Erststimmen. Überraschend wurde die frisch gebackene Bundestagsabgeordnete wenig später von Bundeskanzler Helmut Kohl für einen Ministerposten nominiert. Foto: imago stock&people

Am 18. Januar 1991 wurde Merkel als Ministerin für Frauen und Jugend vereidigt. Foto: imago stock&people

Im Dezember des Jahres wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Dresden zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Foto: Klaus Franke / dpa

Merkel und ihr Mentor Helmut Kohl beim CDU-Parteitag im November 1994. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Alte Bekannte: Angela Merkel und Horst Seehofer im März 1995. Merkel war von Helmut Kohl nach der Bundestagswahl 1994 zur Umweltministerin ernannt worden, Seehofer war zu dieser Zeit Bundesgesundheitsminister. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



1998 heiratete Angela Merkel den Quantenmechaniker Joachim Sauer, den sie 1984 kennengelernt hatte. Sauer brachte zwei Söhne aus seiner ersten Ehe mit in die Partnerschaft. Die beiden sind bis heute verheiratet. Das Bild stammt aus dem Juni 2015. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Die Schlappe der CDU bei der Bundestagswahl 1998 bedeutete für Merkel indirekt einen Aufstieg. Wolfgang Schäuble beerbte Helmut Kohl als Parteivorsitzender – und ernannte Merkel zur Generalsekretärin. Foto: imago stock&people

1999 wurde die CDU-Spendenaffäre bekannt – und Merkel übte ohne Absprache mit Schäuble offen Kritik an Helmut Kohl. Sie erntete für diesen Schritt viel Kritik, wurde „Nestbeschmutzerin“ genannt, bekam aber auch viel Zuspruch. Als auch Schäuble durch die Affäre immer mehr belastet wurde und zurücktreten musste, war Merkel eine der wenigen unbelasteten Nachfolge-Optionen. Foto: imago stock&people

Angela Merkel im März 2000 an der East Side Gallery in Berlin. Einen Monat später wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen zur Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt. Foto: imago stock&people

Edmund Stoiber und Angela Merkel im Januar 2002: Bei der Bundestagswahl im September des Jahres erhielten SPD und Grüne zusammen 306 von 603 Sitzen – Unions-Kanzlerkandidat Stoiber hatte keine Chance, SPD-Chef Gerhard Schröder blieb Kanzler. Merkel buhlte mit Friedrich Merz um den Fraktionsvorsitz der Union – schließlich soll Stoibers Unterstützung Merkel den Zuschlag gesichert haben. Foto: imago stock&people



Christian Wulff (l.), Merkel-Mentor und damaliger niedersächsischer CDU-Spitzenkandidat, Angela Merkel und Edmund Stoiber im Januar 2003: In diesem Jahr gab es CDU-Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen. Das stärkte die Position und den Einfluss der Oppositionsführerin Merkel im Bundestag. Foto: imago stock&people

2004 endete unter anderem die Amtszeit von Johannes Rau als Bundespräsident. Wolfgang Schäuble brachte sich für die Nachfolge in Stellung, wurde unter anderem von Friedrich Merz unterstützt. Am Ende wurde Horst Köhler (Mitte) gewählt, der als Kandidat Merkels galt. Foto: imago stock&people

Die SPD-Wahlschlappe in NRW im Mai 2005 veranlasste die Sozialdemokraten, eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages anzustreben. Am 30. Mai entschieden sich CDU und CSU für Angela Merkel als Kandidatin. Foto: imago stock&people / imago/Hermann J. Knippertz

Die Kombo zeigt Fernsehbilder des TV-Duells am 4. September 2005 zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel in Berlin. Foto: Alexander Rüsche / dpa

Die „Bild“-Zeitung vom 11. Oktober 2005: Die Wahl im September hatte kein allzu eindeutiges Resultat geliefert, schließlich einigten sich Union und SPD am 10. Oktober auf eine Große Koalition – mit Kanzlerin Merkel. Foto: imago stock&people



Angela Merkel gibt am 22. November 2005 gegenüber dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert den Amtseid im Bundestag ab. Foto: imago stock&people / imago/Fabian Matzerath

Auch Amtsvorgänger Gerhard Schröder gehörte zu den Gratulanten. Foto: Michael Hanschke / dpa

Die Kanzlerin fiebert mit, als „die Welt zu Gast bei Freunden“ ist: Angela Merkel beim Achtelfinale der Fußball-WM 2006 zwischen Gastgeber Deutschland und Schweden in München. Foto: imago stock&people

Angela Merkel bekommt in Juni 2007 Blumen von José Manuel Barroso, dem damaligen Präsidenten der Europäische Kommission. 2007 trat Merkel erstmals die EU-Ratspräsidentschaft an. Foto: imago stock&people

Die deutsch-französischen Beziehungen wurden unter Merkel, hier im Jahr 2007, wieder intensiver. Vor allem ihr Verhältnis zum damaligen Staatspräsident Nicolas Sarkozy war sehr eng. „Merkozy“ hielt als fester Begriff Einzug in die europäischen Medien. Foto: imago stock&people



2008 hielt Merkel dann auch Einzug ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Später kamen noch weitere Figuren hinzu für Ausstellungen in Berlin und Amsterdam. Foto: imago stock&people / imago/Paulo Amorim

Bei der Bundestagswahl im September 2009 erhielten Union und FDP die notwendige Mehrheit der Stimmen für eine schwarz-gelbe Koalition. Merkel trat ihre zweite Amtszeit als Kanzlerin an – einer ihrer Stellvertreter in dieser Legislaturperiode war Guido Westerwelle. Foto: imago stock&people

Im Juni 2011 erhielt Merkel aus den Händen von US-Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung, die die USA zu vergeben haben – und nur eine von etlichen Ehrungen, die Merkel zuteil wurden. Foto: imago stock&people

Eine ihrer tiefgreifendsten Entscheidungen traf die Kanzlerin im Jahr 2011: Nach der Atomkatastrophe von Fukushima verkündete sie den schnellen Atomausstieg der Bundesregierung. Im Wahlkampf 2009 war sie noch dafür eingetreten, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Es gab viel Kritik, auch parteiintern, der Großteil der Bevölkerung trug die Entscheidung allerdings mit. Foto: imago stock&people

Der Start von Merkels dritter Amtszeit: Nachdem die FDP bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 den Einzug in den Bundestags verpasst hatte, einigten sich die Parteispitzen Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) auf eine Große Koalition. Foto: imago stock&people



Für ihre Reaktionen auf die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch den „Islamischen Staat“ ehrte das Time Magazine Angela Merkel als „Person of the Year 2015“. Vor der so betitelten „Kanzlerin der freien Welt“ hatten nur drei Deutsche diese Auszeichnung erhalten. Foto: Time Magazine

Angela Merkel heute: In der Flüchtlingskrise blieb sie ihrem liberalen Kurs treu, trotz großer Kritik von Unionspolitikern und einigen EU-Ländern. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Das einzige TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Kontrahenten Martin Schulz (SPD) vor der Bundestagswahl 2017: Der Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenkandidaten wurde live im ZDF, in der ARD, bei RTL und Sat.1 am 3. September übertragen. Foto: HANDOUT / REUTERS

Aber auch Schulz konnte Merkel nicht gefährlich werden. Auch wenn sie mit 33 Prozent ein schlechteres Ergebnis als bei der Wahl 2013 holte, konnte Merkels Union die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Merkel wird nun also auch weitere vier Jahre Deutschland führen. Foto: Boris Roessler / dpa

Und je stärker Anwürfe von außen werden, etwa durch FDP-Chef Christian Lindner, der die Jamaika-Verhandlungen hat platzen lassen und nun vor allem Merkel die Schuld in die Schuhe schieben will, desto eher schließen sich die Reihen der CDU um Merkel wieder. Doch ob im Fall einer Neuwahl in diesem Jahr Merkel wirklich wie angekündigt als Spitzenkandidatin antreten könnte – da ist man sich auch in ihrem Umfeld nicht mehr ganz so sicher.

Deutsche sehen Merkels Stärke in Gelassenheit

Die einstige Umfragekönigin kann auch in den Befragungen der Bevölkerung gerade ablesen, dass das Vertrauen in sie schwindet. Ungeachtet der laufenden Sondierungsverhandlungen von Union und SPD glaubt eine Mehrheit der Deutschen nicht, dass Merkel im Fall einer erneuten Wahl zur Bundeskanzlerin eine volle Legislaturperiode durchhält und ihr Amt noch vor dem Ende der nächsten Kanzleramtszeit im Jahr 2021 aufgeben wird.

Als größte Stärke der CDU-Spitzenpolitikerin wertet jeder fünfte Deutsche nach wie vor ihre Ruhe und Gelassenheit. Doch immerhin 23 Prozent der Bürger kritisieren Merkels Entscheidungsschwäche und die Neigung, Probleme auszusitzen.

Deutschland dreht sich aktuell nur um sich selbst

Wie sieht Merkels Vision für Deutschland aus? Sichere Jobs, Bildung und Familien nannte sie in ihrer Neujahrsansprache als Herzensanliegen. Genauso wie gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen. Was sie wirklich umtreibt, sagte sie allerdings in einem entscheidenden Satz: "Die Welt wartet nicht auf uns". Die international erfahrene Kanzlerin beschäftigt, dass Deutschland derzeit vor allem um sich selbst kreist, Regierungsbildung eingeschlossen.

Während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Visionen für Europa entwirft, die USA sich von Europa abwenden, China wirtschaftlich nach einer Vormachtstellung strebt, kommt Deutschland politisch nur in Trippelschritten voran. Das beunruhigt Merkel. Ihre Vision ist es, das Land in einer vierten Amtszeit ruhig und stabil sowohl durch die Herausforderungen der digitalen Revolution als auch durch die internationalen Umbrüche zu führen.

Eine Minderheitsregierung lehnt Merkel bislang ab

Was aber passiert, wenn die Regierung mit der SPD nicht zustande kommt? Dann könnte Bundespräsident Steinmeier eine Kanzlerwahl im Bundestag ansetzen, bei der Merkel zur Kanzlerin einer Minderheitsregierung gewählt wird. Eine Unions-geführte Minderheitsregierung könnte dann entweder Vorabsprachen mit FDP, Grünen oder SPD über eine Teilunterstützung oder eine "Duldung" treffen. Merkel hält von all diesen Varianten zwar wenig, aber sie müsste sie zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen.

Doch sie weiß, dass sie ununterbrochen aus einer Position der Schwäche heraus regieren müsste – das ist ihr verhasst. Doch es bleiben wenige Optionen: Nur wenn es die im Bundestag vertretenen Parteien wirklich nicht schaffen, eine Regierung zu bilden, oder sich eine Minderheitsregierung als handlungsunfähig erweist, bliebe Steinmeier kaum ein anderer Weg als Neuwahlen einzuleiten. Die CDU setzt dann darauf, davon profitieren zu können, dass die Union Kompromisse für eine Regierungsbildung eingegangen wäre und sich staatstragend gezeigt habe.

"Merkel ackert"

Ob das für ein besseres Wahlergebnis reicht? Als Merkel am Donnerstagmorgen bei den Verhandlungen eintraf, sagte sie: "Ich gehe auch mit großer Energie in diesen Tag. Die Menschen erwarten auch, dass wir Lösungen finden, und in diesem Geiste werde ich heute arbeiten." Auch wenn diese Energie an ihren kurzen Statements meist nicht abzulesen ist, dass sie unentwegt arbeitet und alles dransetzt, eine Regierung zu bekommen, das spricht ihr niemand ab.

"Merkel ackert, ist rund um die Uhr präsent und konzentriert", sagte einer ihrer Kritiker, der sie auch schon in den Jamaika-Verhandlungen erlebt hat. Merkel setzt erneut nur auf einen Kreis von Vertrauten, Fraktionschef Volker Kauder und Kanzleramtsminister Peter Altmaier sind ihre engsten Mitstreiter. Trotz mancher Verwunderung über die Eigenheiten der Grünen, Merkel hätte Jamaika gern gewollt. Doch an Schwarz-

Rot hängt nun ihre persönliche Zukunft.

