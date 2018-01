"Dreamer": US-Gericht kassiert Donald Trumps Vorstoß gegen junge Einwanderer

Washington. Aufschub für das US-Schutzprogramm für junge Migranten: Ein Gericht in Kalifornien hat den Vorstoß von Präsident Donald Trump zur Abschaffung des Schutzstatus für Kinder illegal Eingewanderter, sogenannter "Dreamer", vorerst gestoppt.

Richter William Alsup in San Francisco entschied laut US-Medienberichten am Dienstagabend (Ortszeit), das Programm mit dem offiziellen Titel Daca ("Deferred Action for Childhood Arrivals") müsse vorerst Bestand haben.