Die FDP hofft nach Dreikönigstreffen auf neue Mitspieler

Stuttgart. "Hätte, hätte, Fahrradkette." Der Satz, mit dem der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück Fehler bei der Wahlkampfstrategie genervt vom Tisch wischte, trifft es gut: Dinge, die passiert sind, sind passiert. Man kann Fehler im Nachhinein analysieren und daraus lernen. Und es empfiehlt sich, rechtzeitig den Blick wieder nach vorne zu richten, um nicht in der Welt des Konjunktivs zu bleiben. Genau das droht gerade der FDP.

Hätte, könnte, müsste. Es ist der Grundton jedes Gesprächs über die Lage der FDP, auch beim diesjährigen Dreikönigstreffen : Wenn die FDP nicht so traumatisiert gewesen wäre vom Regieren unter Angela Merkel, dann hätten sie vielleicht erneut ein Bündnis gewagt. Wenn Merkel sich nicht so sehr um die Grünen bemüht hätte, weil sie dachte, die FDP macht doch eh mit, dann könnte alles anders aussehen.

Lindner hätte ausgeschlafener sein können

Und schließlich: Hätte Lindner nach dem anstrengenden Wahlkampf im Spätsommer zwei Wochen Urlaub gemacht, wäre er also ausgeschlafen in die Sondierungen mit Union und Grünen gegangen, hätte er vielleicht viel souveräner und vor allem viel rechtzeitiger dafür gesorgt, dass die Sondierungen zum Erfolg führen.

Auch der Blick ins neue Jahr fällt bei der FDP im Konjunktiv aus: Die liberalen Wahlkämpfer für die Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben der Parteispitze signalisiert, sie möge doch nicht so kraftvoll vom Regierenwollen reden. Sondern bitteschön immer darauf hinweisen, dass man nur regieren werde, wenn die eigenen Ziele zu denen der anderen passen würden. Soviel Zögerlichkeit bei den gestaltungshungrigen Liberalen ist denkwürdig.

Lindners Hoffnung ist der Generationswechsel

Doch wenn man Lindner aufmerksam zuhört, dann wächst der Eindruck: Die Möglichkeitsform ist im Moment der ideale Modus für seine Strategie. Er will nicht mit seiner unerfahrenen Truppe Hals über Kopf in einer ungemütlichen Koalition regieren. Er will warten, bis es geschmeidiger geht, bis der Generationswechsel in der Union erfolgt ist, bis bei den Grünen noch mehr Pragmatiker an den Schaltstellen sitzen. Die "neue Generation Deutschland", das diesjährige Motto des Dreikönigstreffens, kann man daher auch als Lindners Hoffnung auf neue Mitspieler in der Bundespolitik verstehen.

Er vermeidet das Wort Freundschaft – doch mit CDU-Politiker Jens Spahn und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fühlt sich Lindner immerhin "kameradschaftlich" verbunden. Gut, manche von Spahns Ideen sind ihm zu wenig weltoffen und vieles bei Dobrindt zu konservativ – aber die Chemie zwischen den dreien stimmt. Und sie wissen: Spätestens wenn die Zeit von Merkel und Seehofer zu Ende ist, schlägt ihre Stunde.

Realität deckt sich nicht mit politischer Lebenswelt

Träumt da einer also von einer neuen Bewegung rechts der Mitte? Schon, damit ihm das keiner unterstellt, zählt Lindner neuerdings nicht nur seine Kameraden vom Mitte-Rechts-Flügel der Union auf, sondern erweitert die Runde: Lindner baut nach eigenen Worten genauso auf den eher liberalen CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther in Schleswig-Holstein und den Kieler Umweltminister Robert Habeck, der neuer Grünen-Parteichef werden will.

Bemerkenswert an der Runde: Die neue Generation, mit der Lindner seine politische Zukunft bevölkert, besteht ausschließlich aus Männern. Und aus der SPD fällt ihm kein einziges Nachwuchstalent ein. Der politische Herrenclub kann aber nur dann die "neue Generation Deutschland" bilden und auf Dauer erfolgreich sein, wenn er die soziale Wirklichkeit nicht aus dem Blick verliert: Und die deckt sich nur zu einem sehr kleinen Teil mit der Lebenswelt agiler Alphapolitiker.

