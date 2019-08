„Die Zerstörung“: Senator rechnet (auch) mit der SPD ab

Was wollten Sie als Kind werden und warum?

Carsten Brosda: Förster – vermutlich, weil ich als Stadtkind die Idee, den ganzen Tag mit einem Hund an der Leine zu den Rehen durch den Wald zu spazieren, recht attraktiv fand. Das hat sich dann schnell gelegt, als ich begriffen habe, dass ich auf die Rehe auch hätte schießen müssen. Was war der beste Rat Ihrer Eltern?

„Geh ein Jahr in die USA.“ Die konnten dann ja nicht wissen, dass es Texas werden würde … Wer war beziehungsweise ist Ihr Vorbild?

Ich habe meinen Vater für seine Unbeugsamkeit und seinen Lebensweg vom Volksschüler zum Berufsschullehrer immer bewundert – aber dann doch vieles sehr anders gemacht als er. Ich vermisse seinen klaren Rat. Abgesehen davon gab es das eine Vorbild nie – aber ich habe mir lange gewünscht, so lakonisch und knapp schreiben zu können, wie der leider zu früh verstorbene Nils Koppruch getextet hat. Was haben Ihre Lehrer/Professoren über Sie gesagt?

Ach, im ersten Grundschulzeugnis stand sicherlich was davon, dass ich meinen Mitteilungsdrang nicht so recht zügeln könne. Später wurde es dann freundlicher. Wann und warum haben Sie sich für den Beruf entschieden, den Sie heute machen?

Den einen Zeitpunkt gab es nicht, weil Politiker nie auf meiner Wunschliste stand. Ich hatte immer nur eine Vorstellung, was als Nächstes kommen könnte. Und das war damals Staatsrat bei Barbara Kisseler. Der Rest ist dann passiert. Und am Ende musste ich nur Ja sagen, als Olaf Scholz mich gefragt hat, ob ich ihr als Senator nachfolgen wolle. Das war Ende Januar 2017. Wer waren Ihre wichtigsten Förderer?

Da gab es tatsächlich einige – vor allem aber sicherlich Olaf Scholz, mit dem mich eine lange Freundschaft über viele Stationen hinweg verbindet. Er hat mir gerade zu Beginn in mancher Situation mehr zugetraut als ich mir selbst. An so etwas wächst man. Auf wen hören Sie?

Auf meine Frau und meine Töchter beinahe unbedingt. Auf meine Staatsrätin Jana Schiedek öfter, als sie glaubt. Ansonsten versuche ich, jedem zuzuhören und dann meine eigenen Fehler zu machen. Was sind Eigenschaften, die Sie an Ihren Chefs bewundert haben?

Klugheit. Ich habe mir früh vorgenommen, nur für Menschen zu arbeiten, die klüger sind als ich. Das hat recht gut geklappt. Was sollte man als Chef auf keinen Fall tun?

Seine Launen – und die hat jeder Chef – an seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auslassen. Was sind die Prinzipien Ihres Führungsstils?

Sprechen und Zuhören. Die Vernunft liegt niemals in einem selbst, sondern entsteht zwischen uns im Gespräch. Dafür Raum zu geben ist wichtig. Gerade wenn man klar entschieden ist und das vermitteln will. Und dann eine gehörige Portion Humor zum Teilen. Bei uns im Büro wird viel gelacht. Wie wichtig war/ist Ihnen Geld?

Im Kulturhaushalt sehr wichtig – der kann gar nicht groß genug sein. Ansonsten­ war das nie ein Antrieb, auch wenn es natürlich beruhigt, dass man klarkommt. Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern? Einen eigenen Kopf – und das Rückgrat, mir zu sagen, wenn ich Unsinn mache. Und noch besser: mich vorher davon abzubringen. Worauf achten Sie bei Bewerbungen?

Ich brauche das Gespräch und Zeit – dann merke ich irgendwann, wie viel Substanz jemand mitbringt. Das ist entscheidend. Duzen oder siezen Sie?

Sowohl als auch. Was sind Ihre größten Stärken?

Das ist schwer über sich selbst zu sagen. Aber ich glaube, ich durchdringe Situationen halbwegs zügig und habe keine Scheu, mich dann auch zu äußern. Das ist wahrscheinlich die einzige Strategie, mit der man auf einem Ruhrgebietsschulhof überlebt, wenn man nur sehr leidlich Fußball spielen kann. Was sind Ihre größten Schwächen?

Dass ich nur sehr leidlich Fußball spielen kann … Welchen anderen Entscheider würden Sie gern näher kennenlernen?

Jürgen Habermas – vermutlich hat niemand mein Denken mehr beeinflusst als er. Und das, obwohl ich nie ein Wort mit ihm gewechselt, sondern nur seine Bücher gelesen habe. Was würden Sie ihn fragen?

Wie bewahrt man sich diese leidenschaftliche Vernunft? Was denken Sie über Betriebsräte?

Ein wichtiger Partner in der Führung eines Unternehmens – und einer Behörde. Wann haben Sie zuletzt einen Fehler gemacht?

Vermutlich gerade eben. Die eigentliche Frage ist ja eher, wann und wie ich es merke … Welche Entscheidung hat Ihnen auf Ihrem Karriereweg geholfen?

2011 von Berlin nach Hamburg gegangen zu sein. Das war schon eine wichtige und bewusste Weichenstellung, die ich bis heute nie bereut habe. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche?

Viele – aber es macht Spaß. Wie viele Stunden schlafen Sie (pro Nacht)?

Zwischen fünf und sechs. Meistens reicht das. Wie gehen Sie mit Stress um?

Gut, hoffe ich. Wie kommunizieren Sie?

Offen, viel und meistens leidenschaftlich. Wie gesagt: Ich glaube fest an die Vernunft des Gesprächs. Wie viel Zeit verbringen Sie an Ihrem Schreibtisch?

Ein paar Stunden pro Tag. Selten am Stück. Ich bin viel unterwegs und treffe mich mit Menschen. Wenn Sie anderen Menschen nur einen Rat für ihren beruflichen Werdegang geben dürften, welcher wäre das?

Unterstellt den anderen, dass sie auch recht haben könnten. Was unterscheidet den Menschen von dem Manager Carsten Brosda?

Abgesehen vom Anzug hoffentlich wenig. Und zum Schluss: Was wollten Sie immer schon mal sagen?

Macht euch mal locker …