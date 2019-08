Engel & Völkers: Der Gründer und die "Bilderbuch-Nachfolge"

Was wollten Sie als Kind werden? Christian Völkers: Wie fast jedes kleine Kind habe ich davon geträumt Baggerfahrer zu werden. Später hat mich der Schiffbau sehr fasziniert. Sven Odia: Früher habe ich begeistert die Tennismatches von Steffi Graf und Boris Becker verfolgt und wollte Tennisprofi werden. Leider habe ich schnell gemerkt, dass es dafür nicht ausreicht. Was war der beste Rat Ihrer Eltern? Völkers: Nimm dir etwas vor und erreiche es. Odia: Meine Eltern haben mich stets ermutigt, neue Dinge auszuprobieren. Die wichtigsten Ratschläge haben sie mir mitgegeben, als ich mich mit Anfang 20 mit Engel & Völkers selbstständig gemacht habe. Wer war beziehungsweise ist Ihr Vorbild? Völkers: Ich bewundere den deutschen Architekten Cäsar F. Pinnau, der für seine Leidenschaft gelebt und das Hamburger Stadtbild sehr geprägt hat. Odia: Keine Einzelperson. Ich bewundere aber Menschen, die trotz großer Herausforderungen Dinge erfolgreich umsetzen. Hierzu gehört auch Christian Völkers, der aus Engel & Völkers ein globales Unternehmen geschaffen hat. Was haben Ihre Lehrer/Professoren über Sie gesagt? Völkers: „Der Junge war immer zu unruhig.” Odia: „Sie müssen etwas mit Menschen machen.” Wer waren Ihre wichtigsten Förderer? Völkers: Meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt. Odia: Beruflich gesehen: Christian Völkers. Er hat mir direkt nach der Ausbildung die Chance gegeben, das internationale Geschäft im Ausland weiter aufzubauen. Auf wen hören Sie? Völkers: Letztendlich vertraue ich auf mein Bauchgefühl. Odia: Beim Polospielen höre ich auf meinen Sohn. Kein anderer zeigt mir so klar meine persönlichen Grenzen auf. Leider habe ich zu spät mit diesem Sport begonnen, mein Sohn hingegen sehr früh. Was sind Eigenschaften, die Sie an Ihren Chefs bewundert haben? Völkers: Ich war fast zeitlebens mein eigener Chef, daher kann ich diese Frage nicht wirklich beantworten. Odia: Optimismus, Durchhaltevermögen und Energie. Was sollte man als Chef auf keinen Fall tun? Völkers: Hochmütig werden. Odia: Überheblichkeit und Despektierlichkeit sind No-Gos! Was sind die Prinzipien Ihres Führungsstils? Völkers: Ich bin davon überzeugt, dass man Menschen am besten mit Emotionen und Erlebnissen begeistern kann. Zusätzlich ist für mich offene Kommunikation sehr wichtig. Odia: Ich bin ein absoluter Teamplayer, kommuniziere gerne und nehme alle auf die Reise mit. Wie wichtig war/ist Ihnen Geld? Völkers: Geld war und ist für mich immer nur Mittel zum Zweck, es ist wichtig, um Visionen zu erfüllen und Ziele zu erreichen. Odia: Ich lege Wert auf ein schönes Zuhause. Daher habe ich gerne in meine Immobilie investiert. Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern? Völkers: Absolute Leidenschaft für das, was sie tun. Odia: Ich komme sehr gut mit Mitarbeitern zurecht, die auf der einen Seite Projekte und Sachverhalte analysieren, aber dann auch fokussiert in die Umsetzung gehen. Für mich ist die Execution-Power ein sehr hohes Gut. Worauf achten Sie bei Bewerbungen? Völkers: Auf die Kombination von Ausbildung, Erfahrung und Persönlichkeit. Odia: Persönlichkeit. Wenn beide Seiten zu 100 Prozent überzeugt sind, geht es meist gut. Was sind Ihre größten Stärken? Völkers: Niemals aufzugeben. Odia: Ich habe einen starken Willen, eine schnelle Auffassungsgabe und bin immer fokussiert. Was sind Ihre größten Schwächen? Völkers: Niemals aufzugeben. Odia: Ich bin zu ungeduldig in Bezug auf meine Person. Welchen anderen Entscheider würden Sie gern näher kennenlernen? Völkers: Seit meiner Jugend ist es mein Wunsch, den Dalai Lama zu treffen. Odia: Ich würde gerne mit John F. Kennedy vor Cape Cod segeln, wenn ich eine Persönlichkeit aus der Vergangenheit treffen könnte. Was würden Sie diesen Entscheider fragen? Völkers: Ich würde ihn fragen, wie man es schafft mit Ruhe und Gelassenheit durchs Leben zu gehen. Odia: Ich würde ihn gar nichts fragen wollen. Ich würde einfach gerne Zeit mit ihm verbringen, um diese besondere Aura, die ihn umgeben hat, zu erleben. Welche Entscheidung hat Ihnen auf Ihrem Karriereweg geholfen? Völkers: Engel & Völkers zu einem Franchise-Unternehmen zu machen. Odia: Ich habe von Anfang an Führungsverantwortung übernommen, selbst Immobilien vermittelt, Franchisenehmer akquiriert und weltweit Büros geleitet. Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche? Völkers: Wenn ich in Hamburg bin, mehr als ich sollte. Odia: Mein Berufsleben ist gleichzeitig mein Privatleben. Daher lässt sich meine Arbeitszeit nicht in Stunden beziffern. Wie gehen Sie mit Stress um? Völkers: Zur Ruhe komme ich auf unserer Finca auf Mallorca, wo ich viel Zeit mit der Familie und Freunden verbringe. Dort kann ich auch meiner Polo-Leidenschaft nachgehen. Odia: Bei langen Spaziergängen an der Elbe mit unserem Hund komme ich zur Ruhe. Wieviel Zeit verbringen Sie an Ihrem Schreibtisch? Völkers: Die Hälfte meiner Arbeitszeit verbringe ich am Schreibtisch, ansonsten bin ich in vielen Meetings und verbringe viel Zeit im Flieger. Odia: Ich verbringe mehr Zeit am Besprechungstisch als an meinem Schreibtisch. Wenn Sie anderen Menschen nur einen Rat für ihren beruflichen Werdegang geben dürften, welcher wäre das? Völkers: Ziele setzen und niemals aufgeben, sie erreichen zu wollen. Odia: Das Geheimnis zum Aufstieg: für etwas brennen und Leidenschaft entwickeln. Was unterscheidet den Menschen von dem Manager Christian Völkers beziehungsweise Sven Odia? Völkers: Im Privatleben bringe ich mehr Geduld mit als im Berufsleben. Odia: Nicht viel. Im Privatleben muss meine Familie mich manchmal daran erinnern, dass ich nicht in der Firma bin.