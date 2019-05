Philipp ist da – das Magazin, das eine App werden sollte

Hamburgs größte Digital-Stars, Tim Mälzer, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Hamburger Goldkehlchen – und eine exklusive Reportage über die Gangstarapper von 187 Strassenbande: Das alles ist PHILIPP, das erste Magazin mit „100 Prozent digitalen Inhalten“. Am Donnerstagabend wird die Premiere im Hamburger Schanzenviertel gefeiert – mit mehr als 200 Gästen.

Das Interesse an dem neuen Magazin, „das eigentlich eine App werden sollte“, ist groß. Bekannte Gründer, CEOs, Journalisten und Künstler sind der Einladung von Philipp Westermeyer, Chef der Online Marketing Rockstars, und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts gefolgt. „Mein Job ist es, Menschen zusammenzubringen, zu informieren und zu unterhalten. Genau darum geht es in PHILIPP“, sagt Namensgeber Westermeyer.

Und Haider lobt: „Philipp hat nicht nur seinen Namen, sondern wirklich alles für das Magazin gegeben.“ Und dabei ist ihm etwas gelungen, was noch kein Journalist vor ihm geschafft hat: Philipp Westermeyer durfte Gangsta-Rapper Bonez MC von 187 Strassenbande vier Tage lang in New York begleiten – und erzählt in PHILIPP die Geschichte eines Mannes, der vom HartzIV-Empfänger zum Superstar der Generation unter 35 geworden ist.

Wer bei der Philipp-Premiere dabei ist – und wo man das Heft bekommt

Bonez MC stand deshalb genauso auf der Gästeliste der Party wie HSV-Präsident Marcell Jansen, Foodboom-Gründer Hannes Arendholz, Territory-Chef Soheil Dastyari, Moderator Yared Dibaba, Xing-Gründer Lars Hinrichs, Funke-Chef Andreas Schoo, PR-Expertin Alexandra von Rehlingen, Petra Vorsteher, Gründerin von Smaato, Arne Wolter, Digital-Chef von Gruner + Jahr, und, und, und…

PHILIPP gibt es jetzt im Handel oder unter www.abendblatt.de/shop.