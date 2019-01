Ermittler der Spurensicherung und Polizeibeamte am Tatort in der Harburger Lüneburger Straße.

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr sind Polizei und Feuerwehr in die Lüneburger Straße gerufen worden. Ein Mann lag mit schweren Kopfverletzungen vor dem Haus. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht, wo es später an seinen Verletzungen verstarb.

Mord in Harburg

Mord in Harburg Apotheker mit Beil und Hammer getötet? Zeugenaufruf

Hamburg. Nach dem brutalen Mord an dem 48 Jahre alten Apotheker in der Harburger Innenstadt hat die Polizei erste konkrete Hinweise. Demnach suchen die Ermittler nach zwei Personen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, teilten die Beamten am Freitag mit.

Es waren Zeugenhinweise, die die Ermittler auf das Duo brachten. Beide sollen am Dienstagmittag von der Harburger Rathausstraße in Richtung Lüneburger Straße gegangen sein. Einer der Männer trug eine Axt. Sein Begleiter hatte einen Hammer dabei.

Auffallend soll der Größenunterschied der Männer gewesen sein. „Eine genauere Beschreibung der beiden Männer ergab sich nicht aus der Aussage der Zeugen“, so ein Beamter. Jetzt werden Aufnahmen aus Überwachungskameras gesichtet. In der Richtung, aus der die beiden Männer kamen, liegt auch der S-Bahnhof.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den beiden Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040-4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Der Apotheker Mohamed J., der auch Immobilienbesitzer war und sich im Verein „Union der Syrer im Ausland Deutschland“ engagiert hatte, war am Dienstagabend von Passanten schwer verletzt und blutüberströmt in der Fußgängerzone Lüneburger Straße gefunden worden.

Apotheker war noch ansprechbar

Trotz schwerster Verletzungen an Kopf und Oberkörper sei er zunächst noch bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar gewesen. Unter Reanimationsbedingungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Die Hintergründe der Tat waren nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Eine Blutspur hatte die Polizei zum eigentlichen Tatort geführt, einer Wohnung in einem viergeschossigen Wohnhaus. Derzeit steht es wegen Renovierung leer. Es ist eine von drei Immobilien, die dem Apotheker in der Fußgängerzone gehören. Am Donnerstag hatten die Ermittler mit einem Personenspürhund die Umgebung rund um den Tatort abgesucht.

Apotheker mit Axt erschlagen: Personenspürhund im Einsatz:

