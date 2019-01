Mord in Harburg

Mord in Harburg Mann mit Axt erschlagen: Spürhund sucht Fährte des Täters

Am Tatort in der Harburger Fußgängerpassage nahm Personenspürhund Beppo eine Fährt auf.

Nach dem brutalen Mord an dem Apotheker in der Harburger Fußgängerzone sind die Beamten erneut am Tatort im Einsatz.