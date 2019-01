Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr sind Polizei und Feuerwehr in die Lüneburger Straße gerufen worden. Ein Mann lag mit schweren Kopfverletzungen vor dem Haus. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht, wo es später an seinen Verletzungen verstarb.