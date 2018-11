Bildband: Das sind Hamburgs schönste Seiten

Hamburg. Dieses Hamburg-Buch ist auf der ganzen Welt zu Hause: Wahrscheinlich gibt es kaum ein Land in Europa und wohl keinen Kontinent, auf dem es nicht in irgendeinem Bücherregal steht. „So schön ist Hamburg“ ist ein Buch von Hamburgern – für die Freunde und Besucher dieser Stadt.

Nun erscheint der Klassiker unter den Hamburg-Geschenken in einer neuen, völlig überarbeiteten Ausgabe: neue Bilder, neue Texte und noch mehr Inhalt. 1976 veröffentlichte das Hamburger Abendblatt zum ersten Mal den mehrsprachigen Bildband „So schön ist Hamburg“. Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch – das sind seit der ersten Ausgabe die Sprachen, in denen „So schön ist Hamburg“ über die Stadt informiert.

Auf einer Stadtrundfahrt passiert der Riverbus auch Entenwerder 1. Das Café wurde auf einem Ponton vor Rothenburgsort gebaut.

Foto: Michael Zapf

Keinen anderen Hamburg-Bildband gibt es schon so lange – und keiner wurde so oft verkauft und verschenkt wie „So schön ist Hamburg“. In all den Jahren ist die Auflage auf mehr als 270.000 Exemplare angewachsen.

Seitdem das Buch 1976 zum ersten Mal erschien, hat sich die Hansestadt an vielen Stellen unübersehbar verändert. Neue Szeneviertel haben sich etabliert, komplett neue Quartiere wie die HafenCity wurden gebaut – und mit der Elbphilharmonie dominiert ein neues Wahrzeichen die Elbe. Das Buch dokumentiert seit mehr als 40 Jahren den Wandel der Stadt.

Das Nikolaifleet und die benachbarte Deichstraße sind ein Stück Mittelalter in der Hamburger City.

Foto: Michael Zapf

Mit weit mehr als 100 größtenteils großformatigen Aufnahmen des renommierten Hamburger Fotografen Michael Zapf ist „So schön ist Hamburg“ jetzt vollkommen überarbeitet worden. Michael Zapf, geboren 1965, fotografiert seit 30 Jahren seine Heimatstadt. Den Leserinnen und Lesern des Hamburger Abendblatts sind seine liebevollen Ansichten der Hansestadt auch aus der Zeitung bekannt.

Die zahlreichen Cafés um die Außenalster sind Beach-Clubs – nur ohne Sand.

Foto: Michael Zapf

In zwölf kleinen Essays stellt Abendblatt-Autor Alexander Schuller die unterschiedlichen Gesichter der Metropole vor – von der Geschichte über die Nähe zum Wasser, die Architektur, den Lebensstil, die Natur bis hin zur Gastronomieszene der Hansestadt.

„So schön ist Hamburg“: 200 Seiten, deutsch, englisch, französisch, spanisch,

24 Euro. Erhältlich in der Abendblatt-Geschäftsstelle am Großen Burstah 18–32, unter abendblatt.de/shop per Telefon unter 040/333 66 999 sowie über den Buchhandel.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.