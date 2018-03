Liam Colgan: Deutsche Post wird zum Hoffnungsträger

Hamburg. Bei Twitter, wo sich die privaten Suchtrupps organisieren, haben die freiwilligen Helfer ein Pythagoras-Zitat auf die Seite gestellt. Ein Satz, an den sich alle klammern, die bisher wenig Licht ins Dunkel der Ungewissheit bringen konnten. Wörter, die Mut machen sollen bei der Fahndung nach dem vermissten Schotten Liam Colgan: "Gegen Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Heilmittel: Hoffnung und Geduld."

Hoffnung und Geduld, beides bringen die privaten Suchmannschaften aus Angehörigen, Freunden und freiwilligen Helfern auch fast vier Wochen nach dem mysteriösen Verschwinden des 29 Jahre alten Schotten in Hamburg mit. Während die Hinweise spärlicher werden, ziehen sie unermüdlich durch die Stadt, um Flugblätter zu verteilen oder Zeugen zu finden. Hoffnung und Geduld helfen dabei – und jetzt hilft auch die Deutsche Post.

Liam Colgan: Junggesellenabschied an der Reeperbahn

In dieser Woche werden 300.000 Flugblätter mit der normalen Briefpost verteilt, um vielleicht doch noch einen Hinweis auf den Verbleib des jungen Mannes zu erhalten, der am 10. Februar während des Junggesellenabschieds seines Bruders ohne Abschied auf der Reeperbahn verschwunden war. "In dieser Größenordnung hat es so etwas in Hamburg noch nicht gegeben", sagt Martin Grundler, Sprecher der Deutschen Post. Zwar habe die Post auch nach dem Verschwinden des bis heute spurlos verschwundenen Mädchens Hilal Ercan 1999 Flugblätter verteilt. Aber damals habe sich das Verteilgebiet auf Lurup beschränkt.

Der Schotte könnte Hamburg auch verlassen haben

Die beispiellose Solidaritätsaktion für den schottischen Kollegen – auch Liam Colgan arbeitet bei der Post – wurde von der Facebook-Gruppe "Help find Liam Colgan" und der Telegram-Gruppe "Wir suchen Liam Colgan!!!" ins Rollen gebracht. Die Unterstützer haben die Produktion der Flyer binnen kürzester Zeit organisiert und die Flugblätter zur Post gebracht. Liams Familie sei von der Idee angetan und habe den Druck bezahlt, sagte ein Mitorganisator. Zudem sei von Druckereien Papier gespendet worden.

Bis zum Ende der Woche soll nun fast jeder dritte Hamburger Haushalt das Flugblatt im Briefkasten haben. Insgesamt verzeichnet die Stadt etwa eine Million Zustelladressen. Parallel wird in Inverness, der schottischer Heimatstadt des 29-Jährigen, eine Spendenaktion vorbereitet. In den sozialen Netzwerken teilten Freunde und Familienangehörige mit, dass zahlreiche Pubs zugestimmt hätten, sich an der Aktion "Einen für Liam" zu beteiligen. Am Wochenende könne "jeder, der in einem der teilnehmenden Pubs ein Getränk bestellt, sagen: ,Einen für Liam'". Der Betrag werde dann der Suchaktion gespendet, heißt es in der Facebookgruppe "Help find Liam Colgan".

Liams Bruder: Setzen die Suche fort

Der Bruder des Vermissten, Eamonn Colgan, sagte der BBC, dass er in dieser Woche wieder nach Deutschland reisen wolle, um seine Suche fortzusetzen. Er halte am Glauben fest, dass Liam eine Verletzung erlitten habe, die zum Gedächtnisverlust geführt haben könnte. Ebenso denkbar sei, "dass Liam Hamburg verlassen hat, denn in letzter Zeit gab es weniger Hinweise aus der Stadt."

Ursprünglich wollte der 33 Jahre alte Polizist am vergangenen Freitag seine Verlobte heiraten, der Grund für den Junggesellenabschied in Hamburg. Doch die Trauung wurde fürs Erste abgesagt. "Wir müssen positiv bleiben und an unserer Suche festhalten", so der Bruder des Vermissten. "Obwohl vier Wochen eine lange Zeit sind, sagen Experten, dass Menschen auch nach dieser Zeit wieder auftauchen können."

Abgetaucht? "Liam ist ein Familienmensch"

Tatsächlich wird einer Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) zufolge die Hälfte aller Vermisstenfälle innerhalb der ersten Woche geklärt, 80 Prozent binnen eines Monats. Nur drei Prozent aller Vermissten werden länger als ein Jahr gesucht. Dass der 29-jährige Schotte absichtlich abgetaucht sei und nicht gefunden werden wolle, ist für seinen Bruder undenkbar. Liam sei ein Familienmensch, habe den Junggesellenabschied selbst organisiert.

Über diese fatale Feier ist bisher bekannt, dass der junge Schotte mit Freunden und Bruder auf St. Pauli, zuletzt am frühen Sonnabendmorgen im Lokal Hamborger Veermaster, auf den Putz gehauen hat. Dort verschwand der 29-Jährige schwer alkoholisiert gegen 1.20 Uhr. Gut 15 Stunden später, um 16.30 Uhr, meldete ihn sein Bruder bei der Polizei als verschwunden. Von Sonntag an wurde der Fall als Vermisstenfall behandelt.

Als heiße Spur galt ein Video einer Überwachungskamera am Baumwall, das Liam Colgan gegen 2.20 Uhr zeigt. Auch mehrere Zeugen wollen den schlanken Mann mit den rötlichen, kurz rasierten Haaren gesehen haben. Am 14. Fe­bruar sichteten etwa Verkäuferinnen einer Bäckerei und der Mitarbeiter eines Tabakwarengeschäfts den desorientiert wirkenden Schotten in Buxtehude. Doch alle Suchaktionen mit einem Spürhund blieben erfolglos.

Die Familie hat inzwischen den Lucie Blackman Trust eingeschaltet, eine Organisation, die Angehörigen bei der Suche nach Vermissten hilft. Hinweise zum Verbleib von Liam Colgan werden nach wie vor von der Polizei unter 040/428 65 67 89 entgegengenommen.

Die Spur von Liam Colgan:

Der Flughafen Edinburgh: Hier bestieg Liam Colgan am 9. Februar als Mitglied einer 18-köpfigen Reisegruppe eine Maschine nach Hamburg, um dort den Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn zu feiern Foto: Danny Lawson / picture alliance / empics

Gemeinsam mit der Gruppe stieg er in einem Hostel in der Spaldingstraße ab Foto: A&O Hotels

Am frühen Abend besuchte die Gruppe die Gröninger-Privatbrauerei an der Willy-Brandt-Straße Foto: imago stock&people

Anschließend ging es weiter zum Feiern auf die Reeperbahn. Von etwa 20 bis 22 Uhr hält sich die Gruppe in der Bar "Kuhstall" auf. Später kehrt sie noch in weiteren Lokalen ein Foto: imago stock&people / imago/Lars Berg

Der "Hamborger Veermaster" am Westende der Reeperbahn. Hier wurde Liam Colgan gegen 1.30 Uhr letztmals gesehen Foto: SPA / picture alliance



Eine Überwachungskamera am Verlagsgebäude von Gruner + Jahr filmt, wie Liam Colgan gegen 2.20 Uhr in Richtung Michelwiese läuft Foto: Bildagentur-online/Ohde / picture alliance / Bildagentur-o

Eine Spur führt nach Buxtehude: Hier wollen Zeugen Liam Colgan gesehen haben. Ein Spürhund schlägt an, doch die Spur verliert sich Foto: imago stock&people / imago/Lars Berg

Mit diesem Foto von Liam Colgan sucht die Hamburger Polizei nach dem vermissten Schotten Foto: Polizei Hamburg

