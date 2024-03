Hamburg . Hunderttausende sind deutschlandweit bereits gegen rechts auf die Straße gegangen. In Hamburg gibt es heute eine weitere Aktion.

Mit einer leuchtenden Menschenkette will ein breites Bündnis in Hamburg am Donnerstag (18.30 Uhr) ein Zeichen gegen Rassismus und für Demokratie und Menschenrechte setzen.

Unter dem Motto „Hand in Hand gegen Rassismus“ rufen unter anderem AWO, Amnesty International, Fridays For Future, Unternehmer ohne Grenzen, Hamburg Pride, Lebenshilfe und der DGB die Hamburgerinnen und Hamburger auf, sich rund um die Binnenalster zu versammeln - mit Taschenlampen oder Handyleuchten. Anlass ist der internationale Tag gegen Rassismus.

Demo in Hamburg: Leuchtende Menschenkette gegen Ausgrenzung um Binnenalster

„In den letzten Wochen haben bereits Hunderttausende Menschen auf der Straße Haltung bewiesen und denen etwas entgegengesetzt, die versuchen, unsere freiheitlich demokratische Grundordnung zu untergraben und abzuschaffen“, heißt es in dem Aufruf. Daran wolle man anknüpfen, so die Initiatoren.

