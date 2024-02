Hamburg. Rund 1000 Menschen spenden für Familie aus Ghana. Wie der Stand der Ermittlungen ist – und welche Vorwürfe wiederum die AfD erhebt.

Zum Wochenstart sah die Griegstraße wieder so aus, wie die Griegstraße in Ottensen meistens aussieht: rote Backsteinhäuser hier, das Stadion von Altona 93 dort und an fast jedem Laternenpfahl ein angeschlossenes Fahrrad. Da noch ein Fußgänger, ansonsten eben typische Altona-Ottensen-Wohnviertel-Atmosphäre.