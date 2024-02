Hamburg. Deutlich mehr Menschen als bisher angenommen demonstrierten in der Hamburger City. Warum die Behörde die Teilnehmerzahl neu berechnete.

Am 19. Januar haben in Hamburg deutlich mehr Menschen gegen Rechtsextremismus protestiert, als bisher angenommen. Die Innenbehörde geht inzwischen davon aus, dass 180.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der City rund um den Jungfernstieg gegen die AfD demonstriert haben.