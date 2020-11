Warum Unternehmen in Hamburg trotz Corona ausbilden sollten

Hamburg. Seit vielen Jahrzehnten blicken fast alle Länder rund um den Globus mit viel Respekt und ein wenig Neid auf die Berufsausbildung der Jugend in Deutschland. Durch eine gemeinsame Kraftanstrengung ist es Unternehmen, Gewerkschaften und Politik gelungen, dafür zu sorgen, dass ein deutscher Gesellenbrief noch immer einen immens hohen Stellenwert besitzt – auch im internationalen Vergleich. Hinzu kommt die nahezu perfekte und erfolgreiche Verzahnung zwischen Hochschulen und Betrieben in Form dualer Studiengänge.

Von diesem Weg profitieren sowohl die Jugendlichen als auch die Unternehmen hierzulande. Einerseits haben die gut ausgebildeten Mädchen und Jungen glänzende Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, andererseits sichern die ausbildenden Firmen durch ihr Engagement die eigene Zukunft ab. Denn sie ziehen sich die notwendigen Fachkräfte von morgen heran. Doch dieses Erfolgsmodell, auf dem der Wohlstand einer ganzen Volkswirtschaft fußt, steht mitten in der Corona-Krise zur Disposition. Ein Drama!

Hamburger Unternehmen melden weniger Lehrstellen

Allein in Hamburg haben die Unternehmen für dieses Jahr fast 14 Prozent weniger Lehrstellen gemeldet. Und obwohl die Zahl der Ausbildungssuchenden in der Stadt sogar deutlich zurückgegangen ist, sind weiterhin 1300 Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz – ein Plus von gut 20 Prozent zum Vorjahr. Die Gründe liegen auf der Hand: Nicht wenige Betriebe waren und sind vom Lockdown betroffen.

Da fragt sich zum Beispiel der Restaurantbetreiber, der in diesem Monat schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate staatlich verordnet schließen muss, wie er unter diesen Umständen einen jungen Menschen ausbilden soll. Hinzu kommt die Unsicherheit über die Frage, wie lange die Pandemie die Wirtschaft künftig noch im Würgegriff halten wird. Muss der aktuelle Teil-Lockdown womöglich verlängert oder gar auf andere Branchen und Betriebe ausgeweitet werden?

Die Fragen sind so naheliegend wie berechtigt. Und verlässliche Antworten wird die Politik heute nicht geben können. Denn in diesen tristen wie turbulenten Corona-Zeiten können die politisch Verantwortlichen leider nur sehr kurzfristig entscheiden, müssen immer wieder auf die neuen Zahlen zu Covid-19-Infizierten, Verstorbenen sowie die freien Krankenhauskapazitäten schauen und entsprechend reagieren. Dennoch bleibt die Welt nicht stehen, schon gar nicht die der Wirtschaft.

Ausbildung ist in Zeiten von Corona kein Selbstläufer

Gerade für Unternehmen gilt: Sie müssen sich bereits heute für die Zeit nach der Pandemie wappnen. Denn nur wer sich in den Monaten der Krise zukunftssicher aufstellt, wird in zwei, drei Jahren im harten Wettbewerb bestehen können. Und genau hier spielt die Ausbildung eine zentrale Rolle. Personalchefs sollten sich an die Monate vor Corona erinnern, wie schwierig es noch im Februar 2020 war, qualifizierte Beschäftigte zu finden – quer durch alle Branchen. Und was ist nach Corona, wenn sich die Kneipen füllen, die Kunden an den Kassen der Einzelhändler Schlange stehen, die Kreuzfahrtschiffe wieder ausgebucht sind? Wo sind dann die gut ausgebildeten Nachwuchskräfte?

Es steht außer Frage, dass Ausbildung in Zeiten von Corona kein Selbstläufer ist. So wie in den guten, alten Zeiten vor der Pandemie kann sie nicht stattfinden. Doch wegen Covid-19 auf Ausbildung komplett zu verzichten, das darf nicht die Lösung sein. Digitale Ausbildungsformate, praktische Übungen in kleinen Teams mit Abstandsregeln oder das Vorziehen theoretischer Lerninhalte: Die Möglichkeiten sind vielfältig und werden vom Bund sogar mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro gefördert. Fakt ist: Wer jetzt die Ausbildung einstellt, wird schon bald zu den Verlierern gehören.