Die Wahl von Hannover hat es gezeigt: In Deutschland sind grüne Wahlsiege nicht nur möglich, sondern bald politische Normalität: Man benötigt dafür entweder eine Großstadt mit einer liberalen Bevölkerung – oder einen Spitzenkandidaten, der weit ins bürgerliche Lager hineinstrahlt wie Winfried Kretsch­mann in Baden-Württemberg.

Da halten etliche Katharina Fegebank schon für die Favoritin bei der Bürgerschaftswahl im kommenden Februar. Liberal ist Hamburg. Und die grüne Wissenschaftssenatorin vermag in der Mitte zu punkten. Doch vor vorschnellen Politableitungen sei gewarnt: Hamburg ist nicht Hannover. Und auch nicht Baden-Württemberg.

Ein großer Unterschied dürfte die grünen Träume am Wahlabend beenden: Anders als in Niedersachsens Landeshauptstadt oder bei den Wahlen im Südwesten 2011 und 2016 kandidiert nicht Grün gegen Schwarz – und damit vereinfacht ein linkes gegen ein konservativ-bürgerliches Lager –, sondern zwei eher linke Politiker messen sich.

Matthias Iken ist stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts.

Foto: HA

Die Vergleiche mit grün-regierten Metropolen funktionieren ebenfalls nicht: In Stuttgart triumphierte Oberbürgermeister Fritz Kuhn gegen einen CDU-Kandidaten, in Darmstadt hatte die CDU zugunsten der Grünen auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Und in Freiburg kandidierte 2018 der grüne Amtsinhaber Dieter Salomon gegen einen Parteilosen, den die SPD unterstützte: Salomon verlor.

Senatorin Fegebank hat einen guten Job gemacht

Die Ausgangslage Rot gegen Grün wie nun in Hamburg ist eine Premiere: Damit werden die Wähler, die sich sonst eher an der CDU oder der FDP orientieren, zum Zünglein an der Waage: Denn bei einer Wahl, die sich für viele vor allem um die Frage dreht, wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden soll, sind die Köpfe von herausragender Bedeutung. Da entscheiden manche neu.

Katharina Fegebank hat – abgesehen von der Auseinandersetzung um Bernd Lucke an der Uni – keine Fehler, sondern einen guten Job als Senatorin gemacht. Ihrer Partei hingegen unterliefen zuletzt – vielleicht im Überschwang blendender Umfragen – ungewöhnlich viele Stockfehler: Im Streit um die Besetzung des Vollhöfner Waldes gab Umweltsenator Jens Kerstan keine gute Figur ab, ebenso wenig Justizsenator Till Steffen bei seiner Enthaltung, die DDR einen „Unrechtsstaat“ zu nennen.

Und der schmissige Slogan „Labor zur Welt“ ist eine kraftvolle Vision im Wissenschaftsdiskurs, aber eine gefährliche Formel im Wahlkampf. Manche denken da eher an Versuchskaninchen. Die Mehrheit der Hamburger will aber nicht in einem Labor leben – ihnen waren schon Olympische Spiele zu anstrengend.

Koalition zwischen SPD, CDU und FDP ist wahrscheinlicher

Während die Grünen zuletzt links blinkten, profiliert sich Peter Tschen­t­scher in der Mitte. Und da ein Wahlkampf zwischen Rot und Grün eine Premiere ist, werden diese Unterschiede in den kommenden Monaten eifrig herausgestellt werden. Strategisch geht der Amtsinhaber Peter Tschentscher mit einem Startvorteil in den Zweikampf.

Spannend dürfte zudem werden, wie sehr das Duell Rot gegen Grün das regierende Bündnis zerrüttet. Die Harmonie, die den Senat lange Monate getragen hat, ist schon seit den Bezirkswahlen dahin: Nach den Urnengängen im Juni haben sich die Grünen in Eimsbüttel und die Sozialdemokraten in Mitte gleich ganz neue Partner gesucht.

Einiges spricht dafür, dass eine Scheidung nach den Wahlen in Betracht kommt: Warum CDU und FDP dann aber eine grüne Bürgermeisterin wählen sollten, erschließt sich kaum. Eine Deutschlandkoalition wie im Bezirk Mitte zwischen SPD, CDU und FDP ist wahrscheinlicher. Das letzte sozialliberale Bündnis gab es übrigens im Bezirk Nord. Kreisvorsitzender war damals Peter Tschentscher.