Hamburg. FDP-Chef Christian Lindner ist am Montag im Vorfeld seiner Rede vor der Universität Hamburg von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) begrüßt worden. Fegebank erklärte, wie schon in einem früheren Statement, es gebe ein Vergaberecht für Reden an der Universität Hamburg, das parteipolitische Auftritte ausschließe. Aber: "Dabei darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden." Sie erwarte von der Uni-Leitung, dass nicht der Eindruck entstehe, es gebe eine unfaire Behandlung.

Lindner sagte: "Allein, dass Sie hier sind, ist ja ein unübersehbares Signal an die Hochschulleitung." Dann erklärte er in seiner etwa 15-minütigen Rede vor rund 100 Zuschauern – darunter viele Mitglieder der Liberalen Hochschulgruppe und die FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein –, dass seine in der Universität geplante Rede nicht habe stattfinden können, sei "eigentlich eine Nebensache".

Lindner: Lucke muss seine "falsche Meinung" äußern dürfen

Mit Besorgnis habe er verfolgt, dass es in Hamburg "eine Hauptsache" gebe: Dann sprach er ausführlich über die Vorlesung von Bernd Lucke, der beim ersten Termin von Protestierenden niedergebrüllt worden war. Er habe früher oft mit Lucke gestritten, so Lindner weiter, aber er sei als Liberaler fest davon überzeugt, dass Lucke seine "falsche Meinung" äußern dürfen müsse.

Lindner sprach dann unter anderem über "Hate Speech" in sozialen Netzwerken. Es gebe in Deutschland den Trend "die Grenze des Sagbaren immer weiter auszudehnen", sagte der FDP-Vorsitzende und richtete den Appell an die Öffentlichkeit: "Lassen Sie uns respektvoll und leidenschaftlich miteinander streiten."