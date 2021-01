Das Richtige ist den Fehlern nicht zuordenbar

Immer wenn ich in meiner Kolumne das Adjektiv „zuordenbar“ benutze, weiß ich, dass ich in der folgenden Woche viel Post zu beantworten habe. Es gibt Leser – glücklicherweise nur ganz wenige –, die liegen grundsätzlich auf der Lauer wie der Hund, der an der Pforte auf den Briefträger wartet, um Peter Schmachthagen endlich einmal bei einem Fehler ertappen und zuschnappen zu können.

Aus den meisten Zuschriften in den vergangenen Tagen sprach allerdings eher Mitgefühl, weil offenbar die Viren, sowohl das Corona-Virus, das die Redaktion in die Homeoffices gezwungen hat, als auch der Trojaner-Virus, der das Redaktionssystem beim Abendblatt blockiert, mir heimtückisch ein verballhorntes Wort in den Text gemogelt hätten. Doch weder das noch der Virus ist schuld, da die Form „zuordenbar“ nämlich die einzig richtige ist.

Ein Adjektiv „zuordbar“ gibt es in der deutschen Sprache nicht

Ein Adjektiv „zuordbar“, wie es fälschlicherweise häufig gebraucht wird, gibt es in der deutschen Sprache nicht. Schauen Sie in den Duden! Dort steht nur „zuordenbar“, und die Autokorrektur in meinem Microsoft Word 2019 weigert sich, das bewusst falsch geschriebene Beispiel „zuordbar“ stehen zu lassen und schlägt stattdessen „zoombar“ oder „urbar“ vor.

Die von Verben abgeleiteten Adjektive auf -bar werden nach dem Muster Präfix [Vorsilbe, falls vorhanden] + Stamm des Verbs + Suffix [Nachsilbe] -bar gebildet. Nehmen wir das Beispiel „hörbar“ in dem Satz „Die Kommandos von Thomas Müller waren im leeren Stadion deutlich hörbar“. Der Stamm des Infinitivs (der Grundform) „hören“ heißt hör-. Hängen wir die Nachsilbe -bar an, so bekommen wir ein Adjektiv, das stilistisch vielleicht nicht schön, aber grammatisch richtig ist. Doch warum gelangen wir nach diesem Bauplan nicht zu der Form zu- + ord- + bar? Schließlich lautet der Stamm von „ordnen“ eindeutig ord-?

Die ungewöhnliche Form „zuordenbar“ (sich zuordnen lassend) ist darauf zurückzuführen, dass der Wortstamm von „ordnen“ hier noch auf die alte, mittelhochdeutsche Form „orden-en“ zurückgeht. Während das mhd. Verb „ordenen“ bei der Sprachentwicklung zum neuhochdeutschen „ordnen“ das „e“ im Stamm abgestoßen hat, blieb es in „zuordenbar“ bis auf den heutigen Tag erhalten.

Gleiches trifft auch auf andere Verben mit der Zweitsilbe „-nen“ zu, wie etwa „rechnen“, „zeichnen“ oder „öffnen“. Bei den Adjektiven, die nach dem Muster Wortstamm + -bar gebildet werden, haben sich diese älteren Formen im Wortstamm erhalten. Dies finden wir bei „zeichenbar“ (etwas zeichnen lassend), „öffenbar“ (wenn sich etwas öffnen lässt) oder „rechenbar“ (sich rechnen lassend). Das gilt natürlich auch für die Präfix-Ableitungen anrechenbar, aufrechenbar, abrechenbar, berechenbar, errechenbar, unberechenbar, vorausberechenbar, verrechenbar, zurechenbar. Das gleiche Schema finden wir bei Substantiven (Hauptwörtern) wie „Zeichensaal“ (nicht „Zeichnensaal“) oder „Rechenbuch“ (nicht „Rechnenbuch“).

Das Suffix -bar gibt an, was mit der im Bezugswort genannten Sache oder Person getan werden kann

Kürzlich stand in einer Gartenbeilage, ein frisch angesäter Rasen sei erst nach sechs Wochen „rächenbar“. Auweia, hier ist aber auch alles falsch! Das Ganze hat nichts mit der Rache oder „rächen“ wie beim Grafen von Monte Christo zu tun, es sei denn, der Rasen rächt sich durch Moosbefall dafür, dass er nicht genügend gewalzt worden ist. Hier handelt es sich schlicht um den Rechen. Das ­zugehörige Verb heißt „rechen“ (harken), als Stamm bleibt rech-, und kleben wir ein -bar an, gelangen wir zu dem Adjektiv „rechbar“ (sich rechen [harken] lassend) und nicht etwa zu „rechenbar“ oder gar „rächenbar“. Wir stellen fest, dass es nur gerecht ist, wenn der Rasen erst nach sechs Wochen gerecht werden darf.

Das Suffix -bar gibt an, was mit der im Bezugswort genannten Sache oder Person getan werden kann. Lieferbare Waren sind Waren, die geliefert werden können, befahrbare Straßen sind Straßen, die man befahren kann. Solche Wortbildungen finden wir sehr häufig, weil sie überaus sprachökonomisch sind. Sie pressen eine längere Satzkonstruktion in ein einziges Wort – statt: Die Firma stellt Tapeten her, die abgewaschen werden können, heißt es viel kürzer: Die Firma stellt abwaschbare Tapeten her.

