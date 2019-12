Christoph Schwennicke, Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero“, und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, pflegen eine E-Mail-Freundschaft, die wir jeden Sonnabend an dieser Stelle veröffentlichen.



Haider: Lieber Christoph, ich hatte diese Woche Christian Lindner in meinem Podcast zu Gast. Er hat unter anderem erzählt, dass kaum ein Spitzenpolitiker in Berlin „Fridays for Future“ ernst nimmt. Ist das wirklich so?



Schwennicke: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Mir wird es eher oft zu ernst genommen. Das ist in Ordnung. Es ist auch gut, wenn sich Kinder politisch aktiv zeigen. Aber es ist nun auch nicht das Maß aller politischen Dinge.

Haider: Ist für dich FFF nicht der politische Sieger des Jahres?

Schwennicke: Das ist schon eine beeindruckende Bewegung. Täuscht mich der Eindruck, oder ist der große Hype darum bereits im Abklingen?

Haider: Ich hoffe doch nicht. Wäre aber auch nicht so schlimm, weil das Thema Klimawandel jetzt auf der Agenda und nicht mehr wegzukriegen ist. Niemand kann mehr agieren, weder Politik noch Wirtschaft, ohne die Folgen für die Umwelt zu berücksichtigen. Das Bewusstsein ist endlich da, jetzt müssen wir nur konsequent handeln. Höre mich schon an wie ein Politiker ...

Schwennicke: Stimmt. Du machst zu viele Rollenwechsel für deine Videos. Haider: Peinlich war ja, wie die Deutsche Bahn auf Gretas Foto im ICE reagiert hat. Dabei war das doch ein PR-Geschenk allerbester Güte.

Schwennicke: Also, so viel steht fest: Du und Greta, ihr seid ein super Trio. Haider: Und wer ist der dritte?

Schwennicke: Dein Kollege Matthias Iken. Wie ich ihn kenne, glüht der auch für Greta wie du :-)

Haider: Welches Interview hat dich in diesem Jahr am meisten beeindruckt?

Schwennicke: Das glaubst du mir jetzt nicht: eines mit Leslie Mandoki. Was für ein kluger Kerl.

Haider: Der von Dschingis Khan? Und ich habe für meinen Weihnachtspodcast mit Howard Carpendale gesprochen – auch eine Entdeckung! Was hat dich an Mandoki so beeindruckt?

Schwennicke: Historische Kenntnis und politische Klugheit.