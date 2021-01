Zwischen Traumschiff und Tristesse

Am Freitagabend habe ich mir im ZDF „Das Traumschiff“ angesehen. Palmen am weißen Sandstrand, türkisblaues Wasser, traumhafte Bungalows – die Fernsehbilder von den Seychellen haben mich so glücklich gemacht, dass mich selbst Florian Silbereisen als Kapitän nicht zum Umschalten bewegen konnte. Meine Sehnsucht nach Sonne, Meer und fernen Orten zwang mich geradezu, mir im Anschluss noch die kitschige Folge von „Kreuzfahrt ins Glück“ reinzuziehen. Wie gerne würde ich morgen in ein Flugzeug steigen und in den warmen Süden starten. Vielleicht würde ich das Kribbeln im Bauch wieder spüren, wenn der Flieger beschleunigt und in den Himmel abhebt. Ein Gefühl, das ich besonders mit meiner Kindheit verbinde – als Fliegen noch zu den aufregendsten Erlebnissen meiner kleinen Welt zählte.

Ich möchte Sonne aufsaugen. Vitamin D tanken. Meine Akkus aufladen. Den Sand unter den nackten Füßen fühlen. Das salzige Meer riechen. Den Tag mit einem Sprung in den Pool beginnen. Nach Ende der beiden Serien versuchte ich mein Fernweh bei Airbnb zu stillen. Ich stöberte nach Unterkünften an der Algarve und auf Madeira. Ich sah mich schon auf dem Balkon frühstücken mit Blick aufs Meer. Doch so groß der Wunsch auch ist, aus dem grauen Corona-Alltag auszubrechen: Urlaub machen zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie, in der das Virus jeden Tag Tausende Menschen sterben lässt, ist für mich ein No-Go. Es fühlt sich falsch an, in der Sonne zu brutzeln, während die Intensivstationen überlaufen. Herzlich willkommen zurück in der Realität.

Corona-Urlaub: Zwischen Theorie und Praxis

Viele Menschen träumen in diesen kalten Tagen davon, einfach mal rauszukommen. Sie wollen dem Corona-Trott entfliehen, mal etwas anderes als die eigenen vier Wände und zum wiederholten Mal Gossip Girl bei Netflix sehen. Deswegen buchen sie den nächsten Flug in die Wärme und lassen sich nicht davon abschrecken, in ein Risikogebiet zu verreisen. Tagesausflügler im Harz stören sich nicht daran, Skipisten und Wanderwege mit Tausenden zu teilen.

Der Wunsch nach einem Tapetenwechsel ist nachvollziehbar, die Argumente der Reisewilligen nur zum Teil: Sie versichern, nach ihrer Rückkehr einen Corona-Test zu machen und niemanden in Gefahr zu bringen. Der vergangene Sommer, als die Reiserückkehrer die zweite Welle ins Rollen brachten, hat gezeigt: Die Theorie klingt gut, die Praxis sieht leider anders aus. Weiter behaupten sie, auf Fuerteventura sei die Gefahr nicht größer als in Deutschland. Ist das so? Folgende Rechtfertigung schnappte ich kürzlich von einer Mallorca-Urlauberin auf: „Warum sollten sich andere besser fühlen, nur, weil alle gemeinschaftlich den Lockdown zu Hause aussitzen?“ In der Rechnung mancher Leute ergibt geteiltes Leid eben nicht halbes Leid.

Der starke Gemeinschaftsgedanke ist passé

Für mich fühlt sich das Verhalten wie früher in der Schule an: Die Lehrerin verdonnert die Klasse zum kollektiven Nachsitzen, doch der Streber meint, er sei nicht verantwortlich für die gestohlenen Klausuraufgaben und macht sich aus dem Staub. Ich vermisse das Wir-Gefühl, das noch zu Beginn der Krise existierte: Wir stecken alle gemeinsam in dem Schlamassel. So lautete das Credo. Überall auf der Welt kämpfen Menschen mit den gleichen Problemen.

Manchmal scheint es, als sei der starke Gemeinschaftsgedanke mit dem letzten Balkonklatscher verhallt. Leute suchen nach Lücken in den Corona-Regeln, treffen sich zwar immer nur mit einer Person gleichzeitig, dafür jeden Tag mit einer anderen. Das Leben ist nicht auf Pause gestellt, jeder versucht es sich so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das ist menschlich.

Kann das Rodeln im Harz nicht warten?

So verhält es sich auch mit dem Reisen: Flugzeuge fliegen nach Fuerte, Urlaub ist nun einmal nicht verboten. Wären die Skigebiete für Touristen geöffnet, würden sich Sportler ganz legal an Liften drängeln. Doch was ist mit der moralischen Komponente? Wer badet am Ende das Desaster aus, wenn der Lockdown wegen nicht sinkender Infektionszahlen weiter verlängert wird, weil das Rodeln im Harz nicht warten konnte?

Auch ich wünsche mir, dass vielleicht schon im Sommer das Reisen mit gutem Gewissen wieder möglich sein wird. Doch bis dahin sollte sich jeder einzelne fragen: Ist dieser Urlaub jetzt wirklich notwendig?