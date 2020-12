Wie man dem Krisenjahr Gutes abgewinnt

Hamburg. In den sozialen Netzwerken ging Anfang Dezember dieser Witz viral: „Einzig akzeptabler Jahresrückblick 2020 wäre der, in dem Günther Jauch einmal laut ,SCHEISSE‘ in die Kamera brüllt und sich die restlichen zweieinhalb Stunden allein auf dem Sofa betrinkt.“ In seinem Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen!“ griff der RTL-Moderator den Vorschlag tatsächlich auf – betrunken hat sich Jauch zwar nicht, aber auf den Studiowänden leuchtete in Großbuchstaben das Wort „SCHEISSE“. Ich verstehe, dass er damit vielen Zuschauern aus der Seele sprach. Mir jedoch nicht. 2020 war kräftezehrend, distanziert, von Angst erfüllt.

Viele Menschen stießen an ihre Grenzen. Sie kämpften um Existenzen, Solidarität und ihre Gesundheit. Für viele ist das Jahr ohne Geburtstagsfeiern, Fernreisen und Konzertbesuche verschenkt. Corona hat ihnen wertvolle Lebenszeit gestohlen. Niemand bekommt die Zeit, in der er voller Einschränkungen und Verzicht leben musste, am Ende der Pandemie gutgeschrieben. Niemand kann sie nachholen. Mich hat das Virus in meinem Urvertrauen erschüttert. Mir meine Verwundbarkeit offenbart.

Aus schwierigen Situationen kann man auch Gutes ziehen

Mir die Nähe zu Menschen genommen, von der ich so sehr zehre. Auch als Reporterin war 2020 für mich herausfordernder denn je. Ich habe über viel Leid berichten müssen. In Abgründe geblickt. Die Schwierigkeit: Mit dem Zuklappen des Laptops verschwindet eine Geschichte nicht einfach aus meinem Kopf. Die Schicksale, über die ich schreibe, berühren mich. Manchmal verfolgen sie mich bis in den Schlaf. Hinter jedem Artikel verbergen sich Menschen. Doch wenn ich auf das Jahr zurückblicke, waren es gerade die erschreckenden, traurigen und emotionalen Geschichten, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind.

An ihnen bin ich gewachsen, noch nie habe so viel gelernt. Das lag vor allem an den menschlichen Begegnungen. Auch deshalb war 2020 trotz aller Widrigkeiten für mich kein verlorenes Jahr. Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die ich machen durfte. In meinem persönlichen, journalistischen Jahresrückblick möchte ich mit Ihnen noch einmal drei Geschichten teilen, die mich besonders bewegt haben. Sie haben mir Mut gemacht. Und mir gezeigt, dass man aus schwierigen Situationen fast immer etwas Gutes ziehen kann.

Starkes Gemeinschaftsgefühl

Anfang des Jahres durfte ich mit drei Abendblatt-Kollegen nach Auschwitz reisen, 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers. So viel Grausamkeit habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Begriffen habe ich das Erlebte erst, als ich es zu Hause niederschrieb und mir die Tränen über die Wangen liefen. Und trotzdem: So grotesk es auch klingen mag, diese Reise nach Auschwitz werde ich ewig als positiv in Erinnerung behalten, weil sie eine riesengroße Bereicherung war.

Das Gemeinschaftsgefühl unter uns Kollegen in dieser Extremsituation werde ich nie vergessen. Und: Durch diesen Besuch habe ich gelernt, bei Ausgrenzung nicht mehr zu schweigen, sondern für Toleranz einzustehen. 2020 bin ich einer beeindruckend starken Frau begegnet. Sie hat mir ihre Lebensgeschichte anvertraut, die kaum zu ertragen und sehr persönlich ist, doch ich durfte sie zu Papier bringen. Zehn Jahre lang, im Alter von fünf bis 15, wurde diese Frau von ihrem Vater sexuell missbraucht. Die Erlebnisse hat sie in Gedichten verarbeitet und nun in einem Buch zusammengefasst.

Ansteckende Lebensfreude

Um anderen Opfern und sich selbst zu helfen, ist sie mit ihrer Vergangenheit in die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin dankbar, dass ich sie auf diesem Weg begleiten durfte. Ihr Mut hat mich fasziniert. Was natürlich nicht fehlen darf: Corona. Kaum einen Text in diesem Jahr habe ich ohne das C-Wort verfasst. Kaum ein Thema lag mir dabei so sehr am Herzen wie die Menschen mit Behinderung.

Sie waren während der Pandemie für eine lange Zeit vollkommen isoliert, durften ihren Arbeitsplatz in den Werkstätten nicht betreten, ihre Wohnstätten nicht verlassen – und kaum einer hat von ihrem Kummer erfahren. Weil Menschen mit Behinderung leider immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Was ich von ihnen lernte: Ihre Lebensfreude ist viel ansteckender als das Coronavirus jemals sein könnte – und gesund noch dazu!