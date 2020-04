Coronafolgen: Wohin geht die Reise?

Die Debatte um die Coronafolgen erinnert inzwischen an eine Groteske. Angst und Moral dominieren, Widerspruch ist zwecklos. Angesichts der furchtbaren Bilder aus Bergamo oder New York ist das verständlich, aber Angst allein ist ein schlechter Berater. Ein Teil hält schon die Diskussion über die wirtschaftlichen Folgen für unmoralisch, als sei die Wirtschaft eine Parallelwelt ohne Einfluss auf das Jetzt und Hier.

Manche wiederum nehmen mit klammheimlicher Genugtuung wahr, dass es „der Wirtschaft“ – offenbar alten weißen Männern mit Zigarren und Sportwagen – nun an den Kragen geht.

Starkes Gesundheitssystem durch starke Wirtschaft

Oftmals wird in den Debatten ein Gegensatz zwischen Ethik und Ökonomie konstruiert. Hätte es noch eines Beweises bedurft, wie wenig das Land von Wirtschaft versteht – angefangen bei Otto Normalverbraucher bis hoch ins Kabinett –, er wäre jetzt erbracht. Dabei ist die Antwort recht einfach: Ein starkes Gesundheitssystem ist nur möglich mit einer starken Wirtschaft. Beides gehöre zusammen, konstatierten gerade erst die Akademien der Wissenschaften.

Deshalb gehört zur Debatte um die richtigen Wege aus dem Stillstand endlich auch die Analyse, wie viele Opfer der Status quo fordert. Es geht hier nicht um ein zynisches Aufrechnen, es geht um realistische Folgeabschätzungen. Jede Pleite trifft die Menschen und das Gesundheitssystem, Armut und Arbeitslosigkeit verkürzen die Lebenserwartung. In dieser Debatte geht es eben nicht um Unternehmensgewinne, Boni oder Aktiendividenden, sondern um Leben.

Sommerurlaube "eher unwahrscheinlich"

Und so sollten wir auch die jüngste Volte diskutieren, welche die Debatte bestimmt – es geht um den Sommerurlaub. Wolfgang Schäuble plädiert schon für eine Verkürzung der Sommerferien, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält Sommerurlaube im Ausland in diesem Jahr für „eher unwahrscheinlich“. Jeder dritte Deutsche wiederum gab in Umfragen an, den geplanten Urlaub bereits storniert oder Buchungen verschoben zu haben. Das sind düstere Aussichten, vor allem für Südeuropa.

Zunächst einmal gilt für viele Familien, dass sie nach nunmehr fünf Wochen der Heimarbeit, verknüpft mit der Nebentätigkeit des Hauslehrers, wahrlich urlaubsreif sind. Sie verlangen physisch und psychisch nach Sommerfrische. Ermöglichen wir sie! Auch wenn es zu früh sein mag, sich angesichts von Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen in der EU Sommerreisen überhaupt vorzustellen – für manche Staaten sind sie systemrelevant.

Ein Blick auf die Zahlen genügt: In Italien lag der Beitrag des Tourismus auf die Volkswirtschaft im Landesdurchschnitt bei gut 13 Prozent, Spanien kam auf 14,6 Prozent. In Griechenland entfielen sogar 20,6 Prozent auf den Tourismus. Tausende Betriebe stehen vor dem Aus, die Beschäftigten vor der Arbeitslosigkeit, ganze Regionen vor dem Zusammenbruch.

Der Tourismus ist systemrelevant

Rechnet man den Tourismus nun auf null, verschärft sich die Schuldenkrise auf einen Schlag, ohne dass irgendein anderer Coronaeffekt miteinbezogen wird: So steigt die Verschuldung für Italien in Prozent des Bruttoinlandsprodukt dann von 135 auf 159 Prozent, für Griechenland von 181 auf 226 Prozent. Damit ist der Tourismus nicht nur für Südeuropa systemrelevant, sondern auch für uns. Es wäre ökonomisch fahrlässig und europapolitisch unsolidarisch, sollte ausgerechnet Deutschland nun Vorreiter der Reisebeschränkungen sein.

Wenn die Urlaubsziele im Süden öffnen, sollte sich der Norden nicht verschließen. Ohnehin ist das Virus überall in Europa – wichtiger als allumfassende Reiseverbote wäre Abstand halten. Massenveranstaltungen, Sauftourismus und Remmidemmireisen sind 2020 ausgeschlossen. Was aber spricht gegen Bergwandern, Segeltörns oder Weingutferien? Warum stellt die EU nicht Immunitätsbescheinigungen aus, die Geheilten Reisen ermöglichen?

Ohnehin werden die meisten Deutschen in diesem Jahr zu Hause bleiben wollen, sodass die heimischen Urlaubsziele einen Teil der Verluste dieser Monate ausgleichen können. Ein Ausbruch aus dem nationalen Lagerkoller würde allen helfen. Und zugleich zeigt sich: Was auf den ersten Blick nach einer egoistischen Debatte klingt, ist in Wahrheit für Millionen eine wirtschaftliche Überlebensfrage. Das Recht auf Reisen klingt manchen derzeit unethisch und egoistisch – aber ist es das wirklich? Corona macht die Welt nicht einfacher, sondern noch komplizierter.