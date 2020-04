Die neue Normalität

Corona lehrt alle Demut, die Politiker für Schaumschläger halten. Die Pandemie bringt alle zum Schweigen, die sich über das deutsche Gesundheitssystem oder wahlweise die Überversorgung an Kliniken mokierten. Und Covid-19 belehrt alle eines besseren, die Deutschland für ein schlecht organisiertes Land halten. Bis in die USA fragt man sich, wie die Deutschen es schaffen, bislang relativ glimpflich durch diese Krise kommen. Auch wenn es für eine Bilanz viel zu früh ist und manches verbesserungswürdig bleibt – bislang haben Politik wie Medizin, Beschäftigte wie Bürger einen verdammt guten Job gemacht.

Doch hinter uns liegt leider erst die kleine Teilstrecke eines sehr langen Weges. Das Herunterfahren des Landes und das Herauffahren der Intensivkapazitäten hat sehr gut funktioniert. Nun folgt der ungleich schwierigere Teil: Das Land aus dem Stillstand wieder in Bewegung zu bringen und zwar so dosiert, dass der Wirtschaftsmotor anspringt, ohne dass die Zahl der Infektionen explodiert.

In der Stunde der Not konsequente Entscheidungen zu treffen, wie es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zelebriert hat, kommt an: Das Volk, so zeigen seine rekordhohen Zustimmungsraten, honoriert das Auftreten des starken Mannes. Armin Laschet, sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, drückt nun aufs Tempo, um rasch zur Normalität zurückzukehren. Auch das ist richtig. Beide müssen aber aufpassen, dass ihre persönliche Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur der CDU nicht ihre Politik in den Corona-Zeiten dominieren. Der Kampf gegen Corona kann nur erfolgreich sein, wenn die Bürger den Politikern vertrauen und ihr folgen.

Stillstand kostet jede Woche mehrere Milliarden Euro

Die Wege aus dem Stillstand aber sind alternativlos: Jede weitere Woche Stillstand kostet nach ifo-Berechnungen zwischen 25 und 57 Milliarden Euro. Das mag nach volkswirtschaftlicher Kaffeesatzleserei klingen, ist aber überall spürbar: 725.000 Betriebe haben Kurzarbeit angekündigt. Schon jetzt ist klar, dass die Folgen der Coronakrise das Land hart treffen werden. Lockerungen aber sind nicht nur aus ökonomischen Gründen nötig, sondern auch aus medizinischen, gesellschaftlichen und sozialen Gründen geboten. Die Nebenwirkungen der Medizin werden von Tag zu Tag bitterer.

Deutschland kann, gerade weil es gut organisiert ist und über große Kapazitäten in der Intensivmedizin verfügt, mehr Lockerung wagen als andere Staaten. Österreich öffnet nun wieder Geschäfte, Norwegen seine Kindergärten, Dänemark die Schulen. In Schweden blieben alle Einrichtungen geöffnet – und anders als alle Hobbyvirologen prophezeit haben, kommt das schwedische Gesundheitssystem damit noch klar.

Deutschland muss schrittweise folgen und eine neue Normalität zulassen, die Abstand hält und Lockerung wagt. Die Empfehlungen, kleine Geschäfte wieder zu öffnen, aber Masken zu tragen, beinhalten beides. Zugleich gibt es Klarheit: Was viele ahnten, ist nun Fakt, Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten. Viele Eltern und Pädagogen hätten sich hingegen mehr Schnelligkeit bei der Öffnung der Schulen und Kindergärten gewünscht. Auch die Verbote für jede Gastronomie oder von Tagesausflügen gehen zu weit. Die Menschen benötigen eine Perspektive.

Der Bund muss die grobe Richtung vorgeben – aber im Föderalismus dürfen die Länder in Einzelfragen durchaus eigene Wege gehen. Die Infektionsraten zwischen den Regionen sind so unterschiedlich wie die Intensivkapazitäten – das gibt Raum für Einzelfallregelungen, die auch wissenschaftlich begleitet werden können. Wenn sich ein Land derzeit mutige Lockerungsübungen leisten kann, dann ist es Deutschland. Für Hamburg gilt das übrigens im Besonderen.