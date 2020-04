Die Lockerungen, die der Hamburger Senat am Freitag verkündet hat, werden einigen (vielen) nicht weit genug gehen, andere werden sie zu kompliziert oder unverständlich finden. Aber seien wir froh, dass es überhaupt zu Lockerungen kommt, dass die erste so schwere und belastende Phase der Epidemiebekämpfung ein Ende findet. Was übrigens sowohl unser aller Verdienst als auch das Ergebnis einer ruhigen, klugen Politik des Hamburger Senats ist.

Wir dürften uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, wenn das erlaubt wäre, und es tat gut, dass Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) das bisher Erreichte auch als das bezeichnet hat, was es ist: nämlich „ein großer Erfolg“ bei der Verlangsamung der Coronaausbreitung. Den will verständlicherweise niemand gefährden, und deshalb wird es auch in den kommenden Wochen wohl nur in kleinen Schritten weitergehen.

Hamburger müssen Kreativität zeigen

Alle Menschen, in Hamburg und anderswo, werden flexibel und kreativ sein müssen wie selten zuvor. Das gilt für die Geschäfte, die jetzt zwar öffnen dürfen, aber hohe hygienische Standards gewährleisten müssen, genauso wie für die Schulen, die ihre Klassen nicht nur in jeweils zwei Lerngruppen teilen, sondern auch abwechselnd unterrichten sollen.

Vor allem gilt das aber für all die Eltern, die im Moment noch überhaupt nicht wissen, wann sie ihre Kinder wieder zur Schule oder in die Kita schicken dürfen und können. Ja, dass der Senat vielen Hamburgerinnen und Hamburgern (noch) keine Perspektive für ihr Leben, ihre Arbeit, die Betreuung ihrer Kinder etc. geben kann, ist unbefriedigend; das Planen auf Sicht schlaucht und zerrt an den Nerven.

Fakten für langfristige Konzepte fehlen

Nur: Einen Vorwurf kann man der Politik nicht machen – für vernünftige, langfristige Konzepte fehlen ihr schlicht die Fakten. Nach wie vor weiß man über das Coronavirus viel zu wenig: Wie hoch ist die Dunkelziffer und damit die tatsächliche Zahl der Fälle (irgendwo zwischen drei- und zehnmal so hoch wie die aktuellen Zahlen)? Verbreiten Kinder das Virus, so wie es bei der Influenza der Fall ist, oder tun sie genau das nicht? Warum stecken sich in Familien, in denen es einen Infizierten gibt, oft gar nicht alle an? Wie viele Menschen sind gegen Corona immun und warum? Und: Wann gibt es einen Impfstoff und/oder wirksame Medikamente?

Erst wenn wir diese Fragen beantworten können, ist eine Planung für alle Bereiche möglich, wie man sie aus unserem früheren Leben, aus der Normalität, die wir so vermissen, kennt. Bis dahin gibt es vor allem drei Dinge, die wir tun können: Hände waschen, Abstand halten – und den Optimismus nicht verlieren. Wenn alles gut läuft, werden wir später auf den gestrigen Freitag als jenen Moment zurückblicken, an dem unser neues Leben begonnen hat.

Die vielen Fragen der Coronakrise

Bis dahin werden wir weiter, Tag für Tag, Woche für Woche, darüber diskutieren müssen, was in Zeiten wie diesen nun geht und was nicht. Und natürlich müssen wir Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen. Zum Beispiel: Warum dürfen die Tierparks in Schleswig-Holstein ab Montag öffnen, die in Hamburg aber nicht?

Was genau ist der Unterschied zwischen einem Einkaufszentrum, das seinen Betrieb nun wieder aufnimmt, und einem Museum, dem das nicht erlaubt ist? Und wieso können die Hamburger nicht wenigstens wieder Sportarten wie Tennis, Segeln oder Golf nachgehen, bei denen es sicher einfacher ist, Abstand zu halten, als in einem Baumarkt?