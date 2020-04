Irgendwann ist alles wieder zum ersten Mal

Hätte ich gewusst, dass ich am 7. März das letzte Mal für womöglich eineinhalb Jahre im Volksparkstadion sein würde, hätte ich das Fußballspiel zwischen dem HSV und Regensburg mehr genossen. Das dürftige 2:1 hätte ich in Ekstase erlebt. Den lieben Dauerkartenbesitzern neben mir hätte ich zum Abschied frohe Ostern (und einen guten Rutsch) gewünscht. Hätte ich geahnt, dass ich einen Tag später auf unbestimmte Zeit zum letzten Mal auf dem Tennisplatz stehen würde, hätte ich um jeden Ball gekämpft. Und hätte ich befürchtet, im Januar auf der verspäteten Weihnachtsfeier unserer Norderstedter Redaktion zum letzten Mal mit meinen Lieblingskollegen zu tanzen, ich hätte bis 8 Uhr morgens durchgefeiert.

Die letzte Schokolade im Café, den letzten Film im Kino und die letzte Umarmung meines besten Freundes hätte ich viel intensiver ausgekostet. Hätte, hätte, Fahrradkette. Dann kam Corona. Und mit dem Virus jede Menge Einschränkungen. Doch das Gute ist: All die Momente, die ich hier aufgezählt habe, kommen wieder. Wir bekommen lauter neue Chancen, es besser zu machen.

Corona hat uns in die Verschnaufpause geschickt

Einen geliebten Menschen zu verlieren ist dagegen etwas Endgültiges. Von ihm können wir uns nur einmal verabschieden. Wenn er mit dem Coronavirus gestorben ist, vielleicht sogar gar nicht. Die letzte Begegnung ist unumkehrbar. Der Moment kommt nie zurück. Eine zweite Chance, dem Verstorbenen zu sagen, wie sehr man ihn liebt, gibt es nicht.

Anders sieht es mit all den Freizeitaktivitäten aus, denen wir nun hinterhertrauern, weil Corona uns in die Verschnaufpause geschickt hat. Sie wurden uns zwar für eine Weile gestrichen. Aber wir werden wieder ins Stadion und Kino gehen können. Unsere Freunde umarmen. Und ich hoffe, dass der Denkzettel, den das Virus uns verpasst hat, uns erinnern wird, die Augenblicke mehr zu genießen.

Vergangene Woche fragte mich ein Leser in einer Mail: Warum braucht der Mensch immer eine Krise, um sich zu entwickeln?

Zum einen glaube ich, dass wir privilegierten Deutschen die beschriebenen Freizeitaktivitäten im Überfluss erleben. Ins Stadion gehe ich während der Saison alle zwei Wochen, auf dem Tennisplatz stehe ich auch mindestens einmal pro Woche. Ein Besuch im Restaurant, Café oder Einkaufszentrum ist nichts Besonderes mehr.

Corona bedroht unser aller Leben

Zum anderen lassen sich Menschen häufig erst von einschneidenden Ereignissen wachrütteln. Nach einem schweren Verkehrsunfall oder Herzinfarkt etwa nehmen sich viele vor, jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte. Was wie ein abgedroschenes Lebensmotto klingt, das Schulkinder früher in Freundschaftsbücher gekritzelt haben, trägt dieselbe Botschaft in sich, die uns Corona mitteilt. Jeden Tag, den wir der Normalität näher kommen, sollten wir als Geschenk ansehen. In ein neues Motto übersetzt hieße das: Lebe jeden Tag, als gäbe es morgen den nächsten Shutdown.

Was man bei all der Sehnsucht nach seinen Hobbys und Freunden, dem Rückgang der Infiziertenzahl und den Lockerungen durch die Bundesregierung nicht vergessen darf: Corona bedroht unser aller Leben und das unserer Liebsten. Es geht nicht darum, die Kontaktsperre möglichst ohne Langeweile in seiner kleinen Wohnung zu überstehen. Sondern darum, heil aus der Nummer wieder rauszukommen.

Und während wir in der aktuellen Situation verharren, freue ich mich auf all die ersten Male, die nach der Coronakrise kommen werden. Auf das erste Mal Arbeiten in der Redaktion statt im Home­office. Auf die erste Kochsession mit den Kollegen. Den ersten Ouzo beim Stammgriechen. Den ersten Mädels-abend mit Pizza und romantischen Filmen. Die erste Reise.

Und ja, natürlich freue ich mich auf den ersten Besuch im Volksparkstadion – auch wenn ich mir in naher Zukunft kaum vorstellen kann, mit mehr als 50.000 Menschen auf engstem Raum zusammenzuhocken, selbst wenn es erlaubt wäre. Aber der Moment wird kommen. Und ich werde ihn in Ekstase verbringen.

Denn eines habe ich mir in der Coronakrise fest vorgenommen: Ich möchte die ganzen ersten Male, die vor uns liegen, genießen, als wären es die letzten Male vor dem Shutdown.