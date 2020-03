Solidarität in Zeiten des Coronavirus'

Was aus der wunderbaren linken Idee geworden ist, die von Gleichberechtigung, Emanzipation und Solidarität träumte, ließ sich einem kleinen Aufruf zum Weltfrauentag entnehmen. Unter der Überschrift „Demonstration zum internationalen 8. März Streik“ stand gleich der Warnhinweis in Versalien: „Diese Demonstration richtet sich an Frauen, Lesben, trans, inter und nicht-binäre Personen!“

Alle anderen Geschlechter waren nicht zugelassen. Immerhin hieß es da noch: „Wir freuen uns, wenn cis-Männer am und um den 8. März tatkräftig mit anpacken, bei der Kinderbetreuung und Versorgung helfen, sich informieren und sich so solidarisch zeigen wollen.“ Cis-Männer, so ergänzte der Aufruf im Kleingedruckten, sind die Männer, „die schon bei ihrer Geburt als Männer eingeteilt wurden und sich auch damit wohlfühlen. Auch Trans-Männer sind Männer, haben aber nicht die gleichen Privilegien, sondern erfahren Unterdrückung.“

Solidarität in Zeiten von Corona

Wäre das auch geklärt. Früher ging es bei Demonstrationen darum, möglichst viele Menschen zusammenzubringen – nun geht es vor allem darum, unter sich zu bleiben. Wie wusste schon Karl Marx: Geschichte wiederholt sich immer zweimal – das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Inzwischen ist die Welt bei der Farce angekommen.

Die Idee einer auf Solidarität ausgerichteten Gesellschaft klingt manchen nach vorgestern. Gemeinsame Interessen werden kaum noch wahrgenommen, weil sich die Gesellschaft in immer weitere Bestandteile zerlegt, ja atomisiert: Betont wird, was trennt, nicht was verbindet. Mit Wonne wird das Trennende gesucht. Und am Ende zimmern sich viele ihre individuelle Minderheitenidentität, die aus Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Abstammung oder Alter zusammengebastelt wird. Im Zweifelsfall gehört man dann einer benachteiligten Minderheit an.

Auch wenn manch Wahres in diesem Konstrukt stecken mag, verschiebt sich die Wahrnehmung: Die Gesellschaft wird zum Täter, man selbst schlüpft in eine Opferrolle. Wer sich selbst zum Opfer macht, entledigt sich zugleich seiner Verantwortung. Eine solidarische Gesellschaft ist da kaum noch möglich – es geht nur noch um mich, nicht das Wir. Oder es sind die Pro­bleme der anderen.

In unserer Ellenbogen-Gesellschaft ist Solidarität verschüttet worden

Zugleich lehnen wachsende Kräfte in der Gesellschaft von rechts den Wert der Solidarität grundsätzlich ab – sie grenzen bewusst aus und halten Solidarität für eine exklusive Sache, die nur die eigene Volksgruppe, die eigene Religion oder das eigene soziale Milieu betrifft.

So, das ahnen immer mehr Menschen in Zeiten von Corona, werden wir scheitern. Plötzlich geht es um etwas sehr Grundsätzliches: Es geht um Leben oder Tod. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird Solidarität von allen für alle eingefordert. Das ist das eigentlich Besondere am Auftritt der Kanzlerin am Mittwoch. Er kam spät, aber er verfehlte seine Wirkung nicht. Das Virus sei da. „Das müssen wir alle verstehen“, sagte Angela Merkel. „Unsere Solidarität, unsere Vernunft und unser Herz füreinander“ seien auf die Probe gestellt. „Ich hoffe, dass wir diese Probe bestehen“, so Merkel.

Das ist eine klare Aufforderung – zugleich schwingen berechtigte Zweifel mit. Wen wundert’s angesichts von Diebstahl von Desinfektionsmitteln in Kliniken oder egoistischen Hamsterkäufen. In unserer Ellenbogen-Gesellschaft ist Solidarität, im Raubtierkapitalismus die Rücksichtnahme verschüttet worden.

Es gibt weder ein Menschenrecht auf Stadionbesuch noch auf Harry Potter

In den vergangenen Jahrzehnten galt das postmoderne Motto des „Anything goes“. Damit ist es vorbei. Von nun an ist nicht mehr alles möglich. Wir müssen uns der Konsequenzen unseres Handelns bewusst machen: Es geht nicht länger nur um mich, sondern auch um den kranken Nachbarn nebenan, Hilfe für Senioren oder Alleinerziehende.

Unser Anspruchsdenken wird ausgebremst. Es gibt weder ein Menschenrecht auf den Stadionbesuch noch auf Harry Potter, aber es gibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wir werden uns nicht immer auf den Staat verlassen können – stets die Verantwortung zu delegieren, kann nicht funktionieren. Die Herausforderung der nächsten Wochen lautet, vom Ich zum Wir zu kommen.

Vielleicht müssen wir Solidarität neu lernen. Und Gemeinsamkeit auch. Wir werden die Atomisierung der Gesellschaft überwinden müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Immerhin: Darin liegt eine Chance von Corona.