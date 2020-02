Die unheimliche Macht der Hashtags

Eine chinesisch aussehende Frau sitzt mit einem großen Koffer in der Bahn. Um sie herum vergraben die Menschen ihre Gesichter in Schals. Sie haben Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken – und stellen Chinesen, in deren Heimat die Krankheit am meisten verbreitet ist, unter Generalverdacht. Das Video, das diese Alltagsszene festhält, hat sich rasend schnell im Netz verbreitet. Unter #IAmNotAVirus („Ich bin kein Virus“) berichten Twitter-Nutzer aus aller Welt von etlichen rassistischen Anfeindungen, die sie gegenüber Chinesen erleben.

Die dokumentierten Vorfälle zeigen, dass Angst und Unwissenheit die Menschen über Nacht feindselig werden lassen. Fühlen sie sich bedroht, ist es ihnen egal, wie erbärmlich und rassistisch sie sich gegenüber einer bestimmten Gruppe, Nation, Religion oder Kultur verhalten. Aber die Tatsache, dass die Zwischenfälle überhaupt publik werden und derzeit in aller Munde sind, demons­triert noch etwas anderes: die Macht des Internets und seinen Hashtags. Grundsätzlich sind Hashtags dazu da, um bestimmte Themen in sozialen Netzwerken besser auffindbar zu machen. Sucht man nach Schlagwörtern, werden einem Kommentare gebündelt angezeigt. Immer häufiger werden Hashtags allerdings genutzt, um auf Missstände hinzuweisen. Eines der wohl bekanntesten Beispiele der vergangenen Jahre ist die #MeToo-Debatte. Die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano hat 2017 Frauen bei Twitter dazu aufgefordert, mit „Me Too“ zu antworten, wenn sie auch Opfer sexueller Übergriffe geworden sind. Hintergrund waren die Vorwürfe gegenüber dem Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, der etliche Schauspielerinnen in den vergangenen Jahrzehnten sexuell belästigt haben soll. Millionen Frauen – und auch einige Männer – haben den Mut gefunden, öffentlich ihre Geschichten zu erzählen. Durch sie wurde die Sexismus-Debatte so groß, dass sie nicht nur im Internet, sondern auch am eigenen Arbeitsplatz geführt wurde. Dank des Hashtags „MeToo“ bildeten einzelne Stimmen einen Chor. Sie wurden nicht mehr als individuelle Erlebnisse abgetan, sondern entlarvten ein strukturelles Problem. In der Regel vermeide ich es, die Kommentarleisten in den sozialen Netzwerken genauer zu betrachten. Insbesondere bei Facebook laden viele Menschen ihren Frust ab. Wenn ich mir den virtuellen Gedankenmüll doch aus Versehen mal durchlese, bekomme ich schlechte Laune. Dabei weiß ich, dass nur wenige, aber dafür umso lautere Idioten ihren Hass dort verbreiten. Auf der anderen Seite: Ohne Social Media würden sich wichtige Protestaktionen und Aufrufe nicht innerhalb kürzester Zeit verbreiten. Hashtags schaffen Aufmerksamkeit. Sie haben die Macht, Individuen miteinander zu vereinen. Und die Masse ist immer stärker als ein Einzelner. Unter dem Motto #wirsindmehr haben sich im September 2018 zig Deutsche gegen die rechtsradikale Szene in Chemnitz aufgelehnt. Und im Juli 2016 boten Twitter-Nutzer unter #OffeneTuer Plätze zum Übernachten an. Als Schüsse im Olympia-Einkaufszentrum fielen und keine Busse und Bahnen mehr fuhren, öffneten die Münchner ihre Türen für Fremde. Hashtags können viel Gutes bewirken – allerdings nur, wenn wir sie sinnvoll verwenden. Als der Konflikt zwischen den USA und dem Iran wegen des Mordes am iranischen General Kassem Soleimani zu eskalieren drohte, haben sich viele junge Menschen bei Twitter und TikTok unter #WW3 über einen möglichen Dritten Weltkrieg lustig gemacht. Mit makabren Videos versuchten sie ihrer eigenen Verunsicherung zu begegnen. Dabei haben sie bei einigen noch mehr Ängste geschürt. Ein Arbeitskollege erzählte mir, dass seine 15-jährige Tochter ihn mit großen Augen fragte, ob wirklich bald ein Weltkrieg ausbrechen würde. Sie habe überall im Netz die Hashtags gesehen. Der Macht, die uns das Internet gibt, sollte sich jeder bewusst sein. Die sozialen Netze können dabei helfen, Missstände aufzuklären und die Gesellschaft zu sensibilisieren. Damit auch der Letzte begreift, dass nicht jeder Chinese automatisch den Coronavirus in die Welt trägt ...