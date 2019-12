Papa sagt Nein? Ich frage Mama!

Hamburg. Eltern sind in manchen Situationen nicht zu beneiden. KIar, Kinder machen viel Freude, sorgen für Spaß im Alltag, und man liebt sie sowieso heiß und innig. Aber manchmal möchte man sie auch – verzeihen Sie die drastische Ausdrucksweise – ungespitzt in den Boden rammen. In diesem Fall geht es aber gar nicht um meine eigenen Söhne.

Der Bus war voll, da stieg noch ein Vater mit drei Kindern ein – Zwillinge und ihre große Schwester. Die Kleinen mögen vielleicht zwei Jahre alt gewesen sein, die Schwester etwa vier. Mit spitzbübischem Blick liefen die Zwillinge durch den Gang, während ihr Vater noch die Doppelkarre in den Bus bugsierte. Während er sich noch abmühte, den ungelenken Wagen irgendwo unterzubringen, fing das Mädchen die kleinen Geschwister wieder ein und „führte“ sie dem Papa zu. Der setzte erst das eine Kind in den Wagen, danach das zweite. Das erste begann augenblicklich ohrenbetäubend zu brüllen.

Nun weiß man aus eigener Erfahrung, dass man als Elternteil mächtig ins Schwitzen kommt, wenn der ganze Bus zuguckt, wie man reagiert. Der Vater blieb gelassen und ließ das Kind im Wagen sitzen. Deshalb änderte das Kind seine Taktik. Statt nur zu brüllen, rief es nun herzerweichend „Mama“, immer wieder „Mama“. Die war gar nicht dabei.

Dieses Schreien nach Mama ist nun wirklich fieseste Kindertaktik und auch so durchschaubar. Aber eine, die Kinder bis ins frühe Erwachsenenalter beibehalten. Motto: Wenn Papa Nein sagt, frage ich Mama. Und umgekehrt natürlich. Funktioniert leider immer wieder.