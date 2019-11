Die Aktion der Stadtreinigung ist toll: Man sammelt dort altes Spielzeug, das aufgearbeitet und zu Weihnachten an bedürftige Familien verteilt wird. Das ist aber nett, dachte ich, und war mit meinen Söhnen sofort dabei.

Nicht so nett war, wie wir auf dem Recyclinghof empfangen wurden. Dass die Mitarbeiterin meinen Fahrstil kritisierte und mir erklärte, wie man es richtig zu machen habe – geschenkt. Dass sie mich fragte, was wir denn wollten, verständlich, auch wenn man das in einem anderen Ton machen kann. Aber was dann kam … „Ich wollte ihnen eigentlich Spielzeug für die Spendenaktion bringen“, sagte ich schon fast schüchtern. „Erst einmal brauche ich einen Hamburger Wohnnachweis“, war die Antwort. „Reicht Ihnen mein Nummernschild nicht?“ „Nein.“ Also wühlte ich meinen Personalausweis aus den Tiefen meiner Tasche. Die Dame war immer noch nicht zufrieden. „Öffnen Sie bitte ihren Kofferraum, damit ich sehen kann, was Sie noch entsorgen wollen.“ Mir fehlten die Worte.

Beim Blick in den Kofferraum sagte sie dann: „Für die Altkleider, die sie da noch mithaben, müssen Sie 3 Euro zahlen. Warum schmeißen Sie die nicht zu Hause in den Restmüll?“ Wie gesagt: sprachlos. „Die Spielzeuge kommen hinten links in einen Container.“ Ende der Durchsage.

Da sammeln meine Söhne und ich tagelang Sachen zusammen, für Kinder, die es nicht so gut haben. Und werden dafür noch angemeckert. So ein Müll!