In der Rummelschublade unseres Lebens

Hamburg. Neulich hat meine Mutter beim Aufräumen einen alten Gutschein von mir wiedergefunden. Er lag gut verstaut in ihrer Rummelschublade in der Küche – ein Geheimversteck, das in jedem Haushalt existiert, um seinen Krimskrams verschwinden zu lassen. Dort werden Dinge aufbewahrt, bei denen man es nicht übers Herz bringt, sie in den Müll zu schmeißen. Wie zum Beispiel alte Konzertkarten, ausrangierte Portemonnaies – oder eben Gutscheine.

Zum Muttertag habe ich einen in Herzform ausgeschnittenen Gutschein für „Dreimal Gartenarbeit erledigen“ verschenkt. Das ist locker zehn Jahre her. Leider habe ich vergessen, ins Kleingedruckte ein Ablaufdatum zu schreiben. Gerade jetzt, wo die Bäume so langsam ihre Blätter verlieren, würde meine Mutter ihn furchtbar gern einlösen. „Guck mal, was ich gefunden habe!“, sagte sie und wedelte aufgeregt mit dem Zettel vor meiner Nase herum. „Der ist abgelaufen!“, antwortete ich. Seitdem hängt der Gutschein bei meinen Eltern an der Magnetpinnwand und erinnert mich bei jedem Besuch daran, was für eine stinkfaule Tochter ich doch bin.

Meinen Piña colada habe ich bis heute nicht getrunken

Ich bin mir sicher: Nicht nur Mütter und Väter finden zu Hause unzählige, unerfüllte Gutscheine für „Wäsche aufhängen“, „Garage aufräumen“ oder „Katzenklo putzen“. Auch im Freundeskreis werden immer häufiger Aktivitäten verschenkt, die niemals umgesetzt werden. Eine Kostprobe: Vor einigen Jahren haben mir drei Freunde eine Geburtstagskarte geschrieben und mich zu einem gemeinsamen Cocktailabend eingeladen. Eine total schöne Idee. Kurz darauf gründeten wir eine WhatsApp-Gruppe, um einen Termin festzulegen. Vergeblich. Nach wiederholtem Anlauf trat einer nach dem anderen aus der Gruppe aus – und meinen Piña colada habe ich bis heute nicht getrunken.

Den Gutschein bewahre ich noch immer – selbstverständlich – in meiner Rummelschublade auf. Dazu gesellen sich einige andere. Rein theoretisch hätte ich bei einem Kumpel noch ein selbst gekochtes Drei-Gänge-Menü gut, bei zwei Freundinnen einen Besuch an der Ostsee. All diese Versprechungen liegen schon mehrere Jahre zurück. Dass sie nie wahr gemacht wurden, ist zwar schade. Aber ich bin, zugegeben, genauso eine Trantüte. Schulfreunde könnten morgen an meiner Haustür klingeln und einfordern, dass wir endlich Schwarzlichtminigolf spielen gehen und in die Skihalle nach Bispingen fahren.

Was besitzt ein Mensch Wertvolleres als seine Zeit?

Ich verschenke gern Unternehmungen in Form von Gutscheinen (meistens löse ich sie ein, versprochen). Was besitzt ein Mensch Wertvolleres als seine Zeit? Ein gemeinsamer Kochkursus zum Beispiel soll dem Partner oder dem besten Freund zeigen, dass er einem viel bedeutet. Mit ihm verbringen wir gern unsere wenige Freizeit. Solch ein Gutschein ist persönlich.

Und in der Frauenlogik gilt: Je persönlicher, desto besser. Und: Je besser man befreundet ist, desto persönlicher muss das Geschenk sein. Männer werden sich an dieser Stelle vermutlich an den Kopf fassen. Doch nicht umsonst liegt es so im Trend, von Tassen über Mauspads bis hin zu „M&M’s“-Schokolinsen alles mit Fotos personalisieren zu lassen. Ob das wirklich persönlich ist, darüber lässt sich streiten.

Die Frage aber bleibt: Was hält uns davon ab, Gutscheine einzulösen? Grundsätzlich muss man unterscheiden: Gutschein ist nicht gleich Gutschein. Ein 20-Euro-Amazon-Coupon kostet uns keine Mühe, nachdem wir ihn übergeben haben. Schleife drum herum binden und fertig. Der Beschenkte kann sich bitte schön selbst überlegen, was er sich davon kauft. Bei Gutscheinen für Aktivitäten, die Zeit erfordern, sieht die Situation natürlich anders aus. Meine Erfahrung zeigt mir: In der Erwachsenenwelt, in der jeder so furchtbar beschäftigt ist, stellt es als Allererstes eine Herausforderung dar, einen freien Tag zu finden. Besonders kompliziert wird es, wenn in einer Gruppe geschenkt wurde. Hinzu kommt: Wer nicht gleich einen Termin festlegt, löst den Gutschein vermutlich nie ein. Er verschwindet nicht nur in der Rummelschublade, sondern aus dem Gedächtnis. Übrigens: Meine Mutter hat nächste Woche Geburtstag. Ob sie sich wohl freuen würde, wenn ich den Gutschein „Dreimal Gartenarbeit erledigen“ verlängern würde?