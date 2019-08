Die Finals sind eine große Chance für den kleinen Sport

Manches Mal ist, auch an dieser Stelle, das öffentlich-rechtliche Fernsehen dafür kritisiert worden, der Allmacht des Fußballs im deutschen Sport mit der Übertragung selbst unnützer Testspiele Vorschub zu leisten. Deshalb sei hier ein Dank an ARD und ZDF ausgesprochen. Deren Idee, deutsche Meisterschaften in zehn mehr oder weniger randständigen Sportarten zu bündeln und unter dem Namen „Die Finals“ an diesem Wochenende in Berlin medial in nie dagewesener Form zu begleiten, ist eine gute.

Nun handeln die Verantwortlichen der TV-Anstalten nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern versprechen sich von „Olympia im Kleinstformat“ eine ansprechende Quote. Aber 19 Stunden Livebilder und zusätzlich mehr als 40 Stunden Internetstreaming auf bis zu acht Kanälen, und das Ganze selbst produziert – das ist ein Aufwand, zu dem die Sender nicht verpflichtet wären. „Wir wollen an diesem Wochenende die Vielfalt des Sports abbilden“, sagt Axel Balkausky, Sportkoordinator der ARD.

Auch die Einschaltquoten sprechen für die „European Championships“

Und schon während am Donnerstag die ersten von 202 Entscheidungen fielen, lässt sich festhalten: An Vielfalt sollte es angesichts des Angebots an Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Triathlon, Boxen, Kanu, Bogenschießen, Mountainbike-Trial, Bahnrad und Modernem Fünfkampf wahrlich nicht mangeln.

Wie gut das Konzept der Konzentration von Sport funktioniert, war im vergangenen Jahr zu sehen. Im schottischen Glasgow und in Berlin (Leichtathletik) trugen sieben Sportarten zeitgleich über zehn Tage verteilt ihre Europameisterschaften aus. Die Einschaltquoten für das Konzept „European Championships“ waren großartig, die Sportler – wenigstens die in Glasgow – freuten sich daran, interdisziplinär in Kontakt treten zu können. Und die Fans, ob sie live durch die Stadien tourten oder vor dem Bildschirm saßen, bekamen eine wunderbar bunte Bandbreite an Spitzensport geliefert.

In Hamburg fehlt ein Leichtathletikstadion

Gerade das Hin- und Herschalten zwischen Entscheidungen, das sich im Fußball als Konferenzschaltung bewährt hat und im Sommersport ansonsten nur alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen möglich ist, sorgt für Spannung, die bei singulären Titelkämpfen oftmals fehlt.

Genau darin liegt auch die Chance für die Sportverbände. Deutsche Meisterschaften im Bogenschießen oder Bahnradfahren finden meist so gut wie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was angesichts der gezeigten Leistungen traurig ist. Nun jedoch leuchten die Kameras auch die Nischen des nationalen Leistungssports aus, und auch wenn olympische Kerndisziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen oder Turnen in Berlin im Fokus stehen, bleibt für jeden der 3300 Starter, der Leistung bringt, ein Stück vom Ruhm.

Nicht zuletzt kann sich Berlin mit der Ausrichtung in Position bringen, sollte sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zu einer erneuten Bewerbung um Sommerspiele durchringen. Andreas Geisel, Innen- und Sportsenator der Hauptstadt, forderte die Politik bereits auf, sich grundsätzlich zu einer deutschen Bewerbung zu bekennen. „Wir brauchen solche großen Ereignisse, wir brauchen eine nationale Bewerbung“, sagte er.

Schade bleibt, dass die Vergabe solcher Großereignisse – und wir sprechen beileibe nicht mehr von Olympia, sondern nur von Formaten wie Die Finals oder European Championships – an Hamburg vorbeiläuft. Leichtathletik als Kernsport ist als Zugpferd für derlei Events unerlässlich. Ein Stadion, in dem große Leichtathletik-Meisterschaften stattfinden könnten, haben wir nicht. So geht der Blick ein wenig wehmütig nach Berlin – oder auch nach München, das 2022 gern die nächste Ausgabe der European Championships ausrichten will. Und der Dank an ARD und ZDF, dass sie Hamburgs Sportfans wenigstens vor dem Bildschirm teilhaben lassen.