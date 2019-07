Wer ist eigentlich ...Monika Drews?

Ich bin Fotoredakteurin geworden, weil

… mir die Arbeit mit Fotos schon in der Schule Spaß gemacht hat. Im Kunstunterricht habe ich für meine Fotocollagen meist sehr gute Noten bekommen.



Meine großen Themen sind: Organisation! Daher obliegt mir meistens die Koordination der Fotografeneinsätze. Ansonsten bearbeiten wir als Fotoredakteure alle Themen.





Ich wollte immer zum Hamburger Abendblatt, weil … ich mit dieser Zeitung groß geworden bin (schon meine Großeltern hatten das Abendblatt abonniert) und es die Zeitung ist, mit der ich mich identifizieren kann.



Ein Text über mich sollte mit folgendem Satz beginnen: Ein Tag ohne Lachen ist kein Tag. Oder: Ein Leben ohne Süßigkeiten ist möglich, aber sinnlos …





Drei Dinge, die ich an Hamburg und dem Norden am meisten schätze: Die norddeutsche Unaufdringlichkeit. Die Nähe zur Ostsee, Leute, die noch Plattdeutsch schnacken.





Drei Dinge, die in Hamburg und im Norden besser werden müssen: der HSV und St. Pauli ;-)) Und: Die HVV-Fahrpreise müssen sinken.





Demnächst würde ich gern mal ein Fotoshooting organisieren mit: George Clooney.





Das wären meine wichtigsten Fragen:

Was hat Amal, was ich nicht habe? ;-))





Die interessanteste Begebenheit, die ich bisher hatte: Der Besuch unseres Bundespräsidenten Steinmeier mit seiner Ehefrau Elke in der Redaktion.





Die schwierigsten Fotos, die ich recherchieren musste: Jene vom Tsunami am Zweiten Weihnachtstag 2004.



An diese Geschichte von mir denke ich gern zurück: Die Organisation der Dreharbeiten­ für den Abendblatt-Film zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes.



Im Hamburger Abendblatt lese ich am liebsten: Die Kolumnen und den Sportteil. Und immer auch gerne das Lokale und die Ratgeber-Seiten.





Wenn ich etwas anderes beim Abendblatt machen könnte, dann wäre ich gern: Sportredakteurin. Als Kind wollte ich immer Sportjournalistin werden und Fußballspiele kommentieren.





Wenn ich Chefredakteur des Hamburger Abendblatts wäre, würde ich: eine Fotografin einstellen. Und jede Woche Kuchen ausgeben ...

Neben dem Hamburger Abendblatt lese ich zum Beispiel folgende Zeitungen/Zeitschriften: „Bild“, „Hamburger Morgenpost“, „Spiegel“, „Welt“, „Stern“ und „Bunte“. Natürlich achte ich vorwiegend auf die Fotos.



Wenn das Hamburger Abendblatt ein Mensch wäre, dann wäre es: Sachlich, empathisch und weltoffen. Mit der Heimat im Herzen die Welt umfassen. So wie Helmut Schmidt.



Meine größte Leidenschaft ist: Fußball. Als Kind bin ich mit meinem Opa zum FC St. Pauli gegangen und fand die Atmosphäre am Millerntor super. Später dann mit meinen Brüdern zum HSV.



Im Moment lese ich folgendes Buch: Ich lese gerne Biografien.





Mein Lieblingsrestaurant ist: Alexandros in Barmbek.





Meine Lieblingsplätze in Hamburg sind: Elbstrand, Alster und der Bramfelder See.

Das mache ich, wenn ich nicht arbeite: Ich versuche mich gerade beim Golfen. Als ehemalige Hockeyspielerin wollte ich wieder einen Schläger in der Hand halten.



Menschen, die an der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von Medien zweifeln, sage ich: Ich halte es da mit dem Bundespräsidenten Steinmeier, der anlässlich einer Rede zum 70-jährigen Bestehen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gesagt hat: Die Demokratie brauche keinen Journalismus, der Geschichten erfinde oder manipuliere, sondern Demokratie braucht einen Journalismus, der recherchiert, der prüft, der analysiert, bevor er publiziert.





Vita: 1963 in Hamburg geboren und seitdem in Bramfeld verankert. Ich habe nach dem Abitur 1982 ein Jahr Volkswirtschaft studiert, danach eine Ausbildung zur Speditionskauffrau bei Kühne + Nagel gemacht. Da es immer mein Wunsch war, bei einer Zeitung zu arbeiten, habe ich 1987 bei Axel Springer angefangen und kam 1990 zum Abendblatt.