Kein Grund zur Panik: Titz muss Linie treu bleiben

Der HSV hat verloren. 0:3. Gegen Holstein Kiel. Am ersten Spieltag. In der Zweiten Liga. So’n Schiet. So oder so ähnlich könnte man das erste Zweitliga-Wochenende des HSV zusammenfassen. Sich kurz ärgern. Dann einen Punkt machen – und ganz einfach Sandhausen im zweiten Saisonspiel kommenden Sonntag schlagen.

Das wäre Möglichkeit Nummer eins gewesen. In Hamburg hat man sich aber (der Liga entsprechend) für Möglichkeit zwei entschieden: Durchdrehen. Den Verstand verlieren. Und alles und jeden infrage stellen.

Die einen schreiben nach der Auftaktniederlage vom „Desaster“, „Albtraum“, von einer „erbärmlichen Vorstellung“ und kommen zum Schluss, dass der HSV den „gleichen Mist wie immer“ spiele (was natürlich nicht stimmt). Die anderen erinnern daran, dass man in der Zweiten Liga doch bitteschön keinen schönen Fußball zu spielen habe, sondern dass einzig und alleine Mentalität, Zweikampfhärte und ein Vollstrecker gefordert seien.

Wie die „Bild“-Zeitung sich selbst dementiert

Puh. Ob bei so viel Populismus einmal tief durchatmen hilft? Besser helfen könnte, daran zu erinnern, dass gerade einmal die ersten 90 von 3060 Saisonminuten gespielt sind. Dass der HSV zwar keinen guten Start erwischt hat, aber dass die Mannschaft von Christian Titz am Freitag alleine in den ersten 20 Minuten vier (!) Großchancen hatte. Dass der HSV – trotz der 0:3-Niederlage – endlich das versucht, wonach man sich in den vergangenen sieben Jahren in Hamburg gesehnt hat: Fußball zu spielen. Und dass noch vor dem Spiel die Euphorie selbst angezettelt wurde (Die „Bild“-Zeitung druckte bereits das Titelbild der Aufstiegsausgabe vom kommenden Mai vorab), um nach dem Spiel eine Vollbremsung hinzulegen („Vollkatastrophe“).

Die Bilder der HSV-Pleite:

David Bates (l.) und Lewis Holtby trauern über das Gegentor zum 0:1 Foto: TimGroothuis / WITTERS

HSV-Verteidiger David Bates (o.) sorgt sich um den verletzten Gotoku Sakai Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Da hilft auch David Bates' langes Bein nicht: Kiels Jonas Meffert (l.) nimmt genau Maß … Foto: Claus Bergmann / imago/Claus Bergmann

… und lässt sich verdientermaßen feiern Foto: Claus Bergmann / imago/Claus Bergmann

HSV-Verteidiger David Bates rauft sich aus Frust über das 0:1 die Haare Foto: TayDucLam / WITTERS



Khaled Narey (u.) wird von Kiels Johannes van den Bergh übersprungen Foto: TimGroothuis / WITTERS

Douglas Santos (l.) kommt vor Kiels Kingsley Schindler an den Ball Foto: TimGroothuis / WITTERS

Janni Serra (l.) hat HSV-Verteidiger Rick van Drongelen im Nacken Foto: TayDucLam / WITTERS

Kiels Alexander Mühling im Kopfballduell mit Matti Steinmann Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

Khaled Narey (M.) vergibt eine Großchance für den HSV … Foto: LeonieHorky / WITTERS



… und kann es nicht fassen Foto: TayDucLam / WITTERS

Aber auch Kiels Matthias Honsak (l. gegen David Bates) lässt das mögliche Führungstor liegen Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

Rick van Drongelen (r.) springt höher als Kiels Janni Serra (l.) und Matti Steinmann Foto: TimGroothuis / WITTERS

Jonas Meffert (r.) holt HSV-Angreifer Vasilije Janjicic von den Beinen Foto: Claus Bergmann / imago/Claus Bergmann

HSV-Torwart Julian Pollersbeck (r.) lässt gegen Kiels Hauke Wahl (M.) die Faust fliegen Foto: TimGroothuis / WITTERS



Lewis Holtby (r.) versucht es mit einem Lupfer, Kiels Dominik Schmidt kommt zu spät, hat aber Glück, dass der HSV-Angreifer danebenzielt Foto: ABS Michael Schwarz / imago/Michael Schwarz

Neuzugang Jae Sung Lee hat die erste Kieler Torchance Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

Jairo Samperio (l., gegen Hauke Wahl) hat das 1:0 für den HSV auf dem Fuß Foto: O.Behrendt / imago/Contrast

HSV-Verteidiger David Bates im Luftkampf mit Jonas Meffert Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

Kiels Star-Neuzugang Jae Sung Lee (l.) wird von HSV-Verteidiger Rick van Drongelen bedrängt Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images



Jairo Samperio (r.) hält sich Kiels Johannes van den Bergh vom Leib Foto: ABS Michael Schwarz / imago/Michael Schwarz

Der HSV schwört sich auf die Zweite Liga ein Foto: TimGroothuis / WITTERS

Der HSV wird beim Einlauf von den Vereinslegenden Franz-Josef „Bubi“ Hönig (r.) und Uwe Seeler begrüßt Foto: O.Behrendt / imago/Contrast

Vor dem Anpfiff gab es eine kurze Saisoneröffnungszeremonie – bei der auch die Fahne des Lokalrivalen FC St. Pauli entrollt wurde Foto: LeonieHorky / WITTERS

Vor dem Anpfiff entrollte die Nordtribüne eine beeindruckende Choreografie Foto: O.Behrendt / imago/Contrast



Im Kieler Fanblock wird derweil gezündelt Foto: Jan Huebner/Taeger / imago/Jan Huebner

Präsidialer Plausch: Der umstrittene DFB-Chef Reinhard Grindel und HSV-Boss Bernd Hoffmann Foto: TayDucLam / WITTERS

Auf der Anzeigetafel wurden die Zuschauer zum „Bundesligaspiel“ begrüßt Foto: nordphoto / Ewert / imago/Nordphoto

Statt der Bundesligazugehörigkeit zählt die Stadionuhr des HSV jetzt die Zeit seit der Gründung 1887 Foto: nordphoto / Ewert / imago/Nordphoto

Christian Titz überraschte mit seiner Startaufstellung Foto: ABS Michael Schwarz / imago/Michael Schwarz



Für seinen kieler Kollegen Tim Walter war es das erste Spiel als Cheftrainer einer Profimannschaft Foto: O.Behrendt / imago/Contrast

Für HSV-Sportvorstand Ralf Becker war es ein Wiedersehen mit dem alten Team Foto: ABS Michael Schwarz / imago/Michael Schwarz

Seine Nachfolge als Holstein-Sportdirektor übernahm Fabian Wohlgemuth Foto: ABS Michael Schwarz / imago/Michael Schwarz

Darum geht’s: Die Meisterschale der Zweiten Bundesliga Foto: TimGroothuis / WITTERS

Sie wurde anlässlich der Saisoneröffnung im Volksparkstadion prräsentiert. Der HSV wäre am Ende sicher auch mit dem zweiten Platz zufrieden Foto: TimGroothuis / WITTERS



Anlässlich der Hamburg Pride Week waren die Regenbogenfarben im Volkspark präsent Foto: TimGroothuis / WITTERS



Und natürlich dauerte es auch nicht lange, ehe diese spezielle Gattung der „Ex“-Funktionäre, die gefühlt besonders häufig in Hamburg anzutreffen ist, sich bemerkbar machte. Ex-Präsident und Ex-Aufsichtsrat Jürgen Hunke zum Beispiel. Der sagte bei Sport 1, dass Trainer Titz zwar ein netter Kerl sei, aber dass man nur mit netten Worten im Profifußball nichts reißen würde. Und Ex-Vorstandschef Heribert Bruchhagen nahm sich Lewis Holtby und Aaron Hunt vor. „Diese Spieler sind Absteiger. Und die haben verdammt noch mal die Pflicht, sich jetzt auch ins Zeug zu legen, um das wiedergutzumachen“, schimpfte der Ex-Chef, der vor einem Jahr orakelt hatte, dass der HSV (unter ihm) nun endlich auf einem guten Weg sei – und dann erstmals abstieg.

Zwölf Monate später ist der HSV trotz des verpatzten Starts tatsächlich auf einem guten Weg. Der Club hat den mit Abstand jüngsten Kader Deutschlands, ist darum bemüht, das Gehaltsniveau der Zweiten Liga anzupassen und entwickelt gerade so etwas Ähn­liches wie eine Idee für die Zukunft.

Titz muss seinen Weg weitergehen

Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht: Das 0:3 gegen Kiel soll nicht schöngeschrieben, aber richtig eingeordnet werden. Wenn sich vor dem Auftakt nahezu alle einig waren, dass der HSV sich nach Jahren des Missmanagements endlich auf dem richtigen Weg befindet, dann sollte man dazu auch nach dem 0:3-Start stehen.

Und Trainer Titz? Dem möchte man zurufen, sich nicht beirren zu lassen. Die richtigen Lehren aus dem 0:3 zu ziehen. Weiter seinen Plan zu verfolgen (und eben nicht auf einen Plan B zu setzen). Und die lautstarke Panikmache mit einem Sieg gegen Sandhausen verstummen zu lassen.

Denn wer am lautesten schreit, hat auch im Fußball nicht immer recht.

