Wenn Adam Adam und Eva Eva liebt

Unter dem Motto „Freie Bahn für Genderwahn“ feiern in dieser Woche rund 300.000 Menschen den 38. Christopher Street Day (CSD) in Hamburg. Am Wochenende findet das Straßenfest für Homosexuelle am Jungfernstieg und Ballindamm statt. Schwul-lesbische Infostände, kulinarische Köstlichkeiten und zahlreiche Musikinseln sorgen für ausgelassene Partystimmung. Unsere Stadt präsentiert sich bunt, schrill und weltoffen. Aber: Sind wir wirklich so tolerant, wie wir vorgaukeln?

Neulich erst habe ich meinen Freund nach einer Dienstreise vom Flughafen abgeholt. Neben mir im Ankunftsbereich stand ein älteres Ehepaar um die 60. Vor mir wartete eine junge Frau, vermutlich in meinem Alter. Sie hielt eine Rose in der Hand, tippelte nervös von einem Bein aufs andere. Dann öffnete sich die Schiebetür, eine hübsche Blondine mit langen Haaren kam heraus und fiel dem Mädchen um den Hals. Sie küssten sich. Sehr innig. Und strahlten das pure Glück aus.

„Igitt“, flüsterte der Mann neben mir seiner Ehefrau so laut ins Ohr, dass ich es hören konnte. Angestrengt versuchte er, an den beiden Frauen vorbeizugucken. Rot vor Scham. Fast so, als wäre er gerade Zeuge eines schrecklichen Verkehrsunglücks geworden. Doch genau das ist der Punkt: Für solche Menschen sind Homosexuelle nichts anderes als Unfälle.

Sie stören sich nicht zwingend an gleichgeschlechtlichen Paaren – solange diese ihre Liebe nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder die eigene Familie betroffen ist. Du bist schwul? Bist du dir wirklich ganz sicher? Oder kann ich dich noch vom Gegenteil überzeugen?

Wenn Homosexuelle ihre Beziehung verstecken müssen

Eine gute Freundin, die einige Enttäuschungen in der Männerwelt erlebt hat, bevorzugte eine Zeit lang Frauen. In Metropolen wie Hamburg hat sie es gewagt, mit ihrer Partnerin händchenhaltend durch die Innenstadt zu schlendern. In ihrer Heimat, einem Dorf im Osten Deutschlands, hat sie ihre Beziehung versteckt. Aus Angst vor Anfeindungen. Zugegeben: Ich kann es als Hetero zwar nicht nachempfinden, wie man sich in so einer Situation fühlen muss. Aber ich weiß: Es ist schrecklich ungerecht.

„Ich muss dir etwas erzählen“, sagte meine Freundin damals vor ihrem Coming-out. Ihre Miene war besorgt. Es musste etwas Furchtbares passiert sein. Hoffentlich hat sie keine schlimme Krankheit, gar Krebs. Dann gestand sie. Vor Erleichterung bin ich ihr in die Arme gefallen. Ich frage mich: Warum muss sich heutzutage noch jemand dafür schämen, homo- oder bisexuell zu sein? Wer nimmt sich das Recht heraus und behauptet, es sei nicht richtig? Adam und Eva?

Klar ist: Wir leben in Deutschland größtenteils in Respekt und Toleranz. Wir haben viel erreicht, wenn man bedenkt, wo wir herkommen. Es ist noch gar nicht so lange her, da standen homosexuelle Handlungen noch als Straftat im Strafgesetzbuch. Erst 1994 wurde der Paragraf 175 ersatzlos gestrichen. Mittlerweile dürfen gleichgeschlechtliche Paare sogar heiraten. Gerade die Generation Y ist in einer aufgeklärteren Welt aufgewachsen als noch ihre Vorgängergeneration. Und trotzdem gilt „Schwuchtel“ und „schwul sein“ auf deutschen Schulhöfen weiterhin als Beschimpfung und nicht als etwas Stinknormales.

Männer dürfen auf Romantik stehen

Natürlich, jeder sortiert seine Mitmenschen hin und wieder in Schubladen ein – außer er ist heiliger als die Jungfrau Maria. Vor Kurzem habe ich mit einer Freundin im Kino „Die Farbe des Horizonts“ geguckt. Einer der wohl kitschigsten Schnulzenfilme, die je gedreht worden sind (übrigens nach einer wahren Geschichte).

Neben uns setzten sich zwei Männer in die Sessel. Sofort ratterte es im Kopf. Variante eins: Sie sind schwul und haben ein Date. Variante zwei: Sie bieten Frauen eine starke Schulter zum Anlehnen an und reißen sie später auf. Variante drei haben wir gar nicht erst in Betracht gezogen: Ja, es soll tatsächlich Männer geben, die auf Romantik stehen. Was ist so verkehrt daran? Schließlich mögen Frauen auch Actionfilme.

Es wäre schön, wenn man den Christopher Street Day nicht mehr veranstalten müsste, um für mehr Akzeptanz zu kämpfen. Dann wären auch zwei Frauen, die sich lieben, nichts Besonderes mehr am Flughafen.

