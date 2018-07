Warum fällt es uns so schwer, nichts zu tun?

Könnte mein Terminkalender sprechen, er würde vermutlich um Hilfe schreien. Ein Rückblick auf meinen vollgestopften Sonnabend verrät, warum: Erst habe ich morgens eine Freundin zum Frühstück im Café May getroffen. Mittags bin ich 46 Partytrucks beim Schlagermove mit einem Plastikbecher voller Sekt hinterhergetanzt. Und abends habe ich „Atemlos durch die Nacht“ beim Helene-Fischer-Konzert im Volksparkstadion mitgegrölt. Erwarten Sie an dieser Stelle bitte keine logische Erklärung von mir. Die gibt es nämlich nicht. Es ist einfach so passiert.

Von einem Ort zum nächsten zu hetzen ist zwar (noch) keine offiziell anerkannte Krankheit. Trotzdem sind die Anzeichen klar: Ich leide ganz eindeutig unter „FOMO“. Was bitte? Die Abkürzung bedeutet: Fear of missing out. Wir haben schreckliche Angst, etwas zu verpassen.

Annabell Behrmann ist Volontärin des Abendblatts

Foto: Andreas Laible

Dieses Phänomen hat sich insbesondere in der Generation Y ausgebreitet wie ein Grippevirus. Wir wollen auf jeder Party mittanzen. Bloß kein Electro-Festival verpassen. Und schon gar nicht auf jeden noch so kurzen Städtetrip verzichten. Schließlich müssen in unseren Korkpinnwänden zu Hause Fähnchen in möglichst vielen verschiedenen Ländern stecken. So sieht das Statussymbol jedes hippen jungen Menschen aus.

Das Leben ist zu kurz für einen Mittagsschlaf auf dem Sofa

Heutzutage gilt: Auch Freizeit muss bitte schön sinnvoll genutzt werden. Das Leben ist zu kurz für einen Mittagsschlaf auf dem Sofa. Reine Zeitverschwendung. Stattdessen sollten wir uns lieber mit neuen Trendhobbys wie Stand-up-Paddling, Yoga oder Töpfern beschäftigen. Eine Autorin von „Zeitjung“ hat es treffend beschrieben: „Wir sind die Menschen des 21. Jahrhunderts, die nicht mehr der Zeit hinterherjagen, sondern den Events, mit denen wir unser Leben vollstopfen können.“ Wie wahr.

Eine Hauptschuld trägt einmal mehr das Smartphone. Nicht umsonst wird „FOMO“ als Social-Media-Krankheit bezeichnet. Mit perfekt inszenierten Bildern von Partys im Szeneclub, Safaritrips in Südafrika oder Beyoncé-Konzerten in Berlin machen wir unser ach so spannendes Leben unserer sozialen Gemeinde bei Instagram & Co. schmackhaft. Die Folge: Der Daheimgebliebene am Handy denkt, er verpasst etwas.

Wann haben wir uns das letzte Mal richtig gelangweilt?

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Neulich wollte die sogenannte Influencerin Katarina Zarutskie auf den Bahamas ein spektakuläres Foto mit Haien im Meer auf ihrem Instagram-Profil posten. Sie ließ sich auf der Wasseroberfläche treiben. Unter ihr schwammen Dutzende wilde Tiere – plötzlich biss ihr ein Hai in den Arm. Sind es ein paar Fotos und die damit erzielten Beifallsbekundungen wirklich wert, unsere Gesundheit zu riskieren?

Durch unseren selbst auferlegten Freizeitstress fällt es immer schwerer, das Hier und Jetzt wirklich zu genießen. Wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal richtig gelangweilt? Fakt ist: Die Menschen sind nicht gern allein mit sich und ihren Gedanken. Sie lenken sich lieber ab. Das beweist ein Experiment aus den USA.

Die neue Freude heißt "JOMO"

Wissenschaftler der University of Virginia forderten Testpersonen dazu auf, für sechs bis 15 Minuten in einem Raum zu sitzen und sich im Geiste mit einem Thema ihrer Wahl zu beschäftigen. Etwas Unvorstellbares passierte: Für die meisten Menschen war das Nichtstun so unerträglich, dass sie sich lieber Elektroschocks verpassten, als konzentriert nachzudenken.

Na klar, zu jedem Trend gibt es auch eine Gegenbewegung. „JOMO“ („Joy of missing out“) heißt die neue Freude, zum Beispiel auf Partys nicht dabei zu sein. Herrlich. Auf einmal werden bei Facebook Selfies von sich im Bett beim Seriengucken mit Popcorn in der Hand veröffentlicht. Bitte mehr davon. Während des Strandurlaubs lasse ich mein Smartphone ganz bewusst im Tresor liegen. Es tut so gut, zumindest für eine Woche nichts aus der sozialen Welt mitzukriegen. Einfach mal abzuschalten. Und alle Veranstaltungen zu verpassen.

So ging es mir übrigens auch am Sonntag. Fast den ganzen Tag habe ich auf dem Sofa mit Nachwirkungen von Schlagermove und Helene-Fischer-Konzert vor mich hin vegetiert.

Es war großartig.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.