Eines Tages fällt mir auf ...

An der Garderobe hängen zwei Jacken. Auf dem Flur stehen vier Paar Schuhe. Und in meinem Kleiderschrank stapeln sich höchstens zehn T-Shirts übereinander. Mehr nicht. Na gut, ein paar Hosen besitze ich auch. Egal. Aus der Sicht einer Frau ist das gerade einmal das Nötigste zum Überleben. Oder?

"Siehst du, du brauchst gar nicht so viele Schuhe", stellte mein Freund nach ein paar Wochen in der neuen Wohnung fest. Wir standen auf dem Flur, betrachteten unsere minimierte Schuhsammlung und diskutierten über den Kauf eines extragroßen Schranks. "Doch, Frauen brauchen Auswahl", protestierte ich. Aber eigentlich war mir klar: Er hatte recht.

Seit Wochen lagere ich bei meinen Eltern Umzugskartons mit Kleidung, Büchern, Turnschuhen, Taschen, Ordnern und Fotoalben zwischen. Bis heute habe ich sie nicht abgeholt. Und ehrlich gesagt, auch nicht vermisst. Meine Nummer-eins-Ausrede: Ich habe keine Zeit. In Wahrheit – das wissen meine Eltern genauso gut wie ich – habe ich keine Lust. Und viel entscheidender ist: Ich brauche den ganzen Krempel nicht, um glücklich zu sein.

Vielleicht kennen Sie den Hit "Leichtes Gepäck" von Silbermond. Er beschreibt das Phänomen unserer Konsumgesellschaft perfekt. Es heißt darin: "Du siehst dich um in deiner Wohnung, siehst ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten, siehst das Ergebnis von Kaufen. (...) Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck." Wie wahr. (Falls Sie den Song aus dem Radio kennen, haben Sie die Zeilen vielleicht auch gerade so wie ich singend gelesen.)

Wir leben in einer Welt des Überflusses. Wir haben von allem nicht genug, sondern zu viel. Wir haben zu viel Stress. Produzieren zu viel Plastikmüll. Und verarbeiten zu viele Informationen gleichzeitig. Nicht umsonst werden wir als "Generation Zuviel" bezeichnet. Jedes Produkt gibt es in Supermärkten, Drogerien und Onlineshops in unzähligen Ausführungen. Manchmal zermürbt mich die Auswahl. Ich kann mich nicht mehr entscheiden. Alles ist immer erhältlich, und so gibt es kaum noch etwas Besonderes. Es hat einen Umzug – und vier Paar Schuhe – gebraucht, um mir das bewusst zu machen.

Seitdem habe ich nicht nur das Limit meines Kleiderschranks reduziert. Auch der Nachrichtenüberfluss durch WhatsApp, Facebook & Co. ist deutlich weniger geworden. Allerdings nicht ganz freiwillig.

Weil wir noch kein WLAN in der Wohnung haben (der Grund dafür ist derselbe wie für die nicht abgeholten Umzugskartons bei meinen Eltern), muss ich beim Surfen im Internet mit dem Smartphone mein mobiles Datenvolumen verbrauchen. Nach wenigen Tagen ist es leer. Das bedeutet: Bilder, Videos und Sprachnachrichten benötigen statt Sekunden plötzlich Minuten zum Laden. Soziale Dienste wie Facebook und Instagram lassen sich nicht mehr nutzen. Und Musik über die Streaming-App Spotify kann ich nicht hören. Und jetzt?

Variante eins: Für jeweils 3 Euro hat der Handysüchtige mehrmals die Chance, sein Datenvolumen aufzu­füllen. Wie ein Junkie, der neue Drogen beim Dealer seines Vertrauens bestellt, nehme ich das Angebot natürlich an. Bis auch dieses Zusatzpaket am Ende ist.

Dann erfolgt Variante zwei: Mein erster Blick am Morgen gilt nicht mehr meinem Smartphone. In der Bahn auf dem Weg zur Arbeit starre ich nicht mehr in meine E-Mails, sondern nehme meine Umwelt und Mitmenschen wahr – die meisten wiederum mich nicht, weil sie über ihr Display scrollen. Was soll's. Und vor dem Schlafengehen interessiert mich nicht mehr das neueste Foto auf Instagram, sondern das Ende eines spannenden Buches.

Ich stelle mir nun öfter die Frage: Brauche ich das wirklich? Wenn es um neue Schuhe geht, würde ich wohl immer noch mit Ja antworten. Aber um es mit Silbermonds Worten zu sagen: Eines Tages ist mir aufgefallen, dass ich 99 Prozent davon nicht brauche.

