Jetzt mal die ungeschminkte Wahrheit

Sängerin Alicia Keys hat sich getraut. Topmodel Heidi Klum sowieso. Und zuletzt zog Paris Jackson, die Tochter des "King of Pop", blank. Allesamt posierten sie bei High-Society-Veranstaltungen auf dem roten Teppich oben ohne. Ähm, bitte was?

Nein. Natürlich ist es nicht so, wie Sie denken, liebe Leser. Die Damen waren zwar nackt – aber nur im Gesicht. Sie trugen nämlich kein Make-up. Die Folge: Sie erschütterten die Gesellschaft mit ihren müden Augen mehr, als es je ein Busenblitzer hätte schaffen können.

Nicht nur in der perfekt inszenierten Hollywoodwelt, die von uns Normalos so weit entfernt ist wie Uwe Seeler von einem Comeback für den HSV, ist die ungeschminkte Wahrheit nicht gern gesehen. Früher war Make-up noch ein Statussymbol der selbstbewussten und emanzipierten Frau. Endlich durfte sie wählen, arbeiten und sich schminken. Heute ist es Pflicht. Wer sich ohne Kajal, Eyeliner oder gar Mascara aus dem Haus traut, zettelt beinahe eine neue Revolution an. Kaum zu glauben.

Alicia Keys pfeift auf den Perfektionsdruck der Öffentlichkeit. Seit fast zwei Jahren verzichtet der Weltstar größtenteils auf Make-up. Respekt. Den Grund erklärte die 37 Jahre alte US-Amerikanerin damals in einem Essay: "Jedes Mal, wenn ich das Haus verlassen habe, machte ich mir Sorgen, ob ich auch genug Make-up aufgelegt hatte. Was ist, wenn jemand ein Foto von mir macht? Dies waren meine ängstlichen, oberflächlichen, aber ehrlichen Gedanken, die ich mir ständig machte. Und das alles nur, weil ich mich sorgte, was andere von mir denken." Rums.

Hand aufs Herz: Erkennen Sie sich in diesen Worten wieder? Die meisten Frauen müssen sich zwar keine Sorgen darum machen, ob ihr blasses Gesicht auf dem Weg zur Mülltonne für die nächste Ausgabe der "InTouch" abgelichtet wird. Trotzdem kleistern sie es mit gekaufter Schönheit aus der Puderdose zu. Wie eine Art Schutzmaske. Ihr Antrieb: die Meinung der anderen – des Partners, des Chefs, des Nachbarn, der Supermarktkassiererin oder des Müllmanns.

Das Make-up-Beispiel lässt sich problemlos auf sämtliche (auch männliche) Lebensbereiche übertragen. Wir räumen unsere Wohnungen auf, damit Gäste ja nicht denken, wir würden im Chaos versinken. Wir trinken auf der Kneipentour jede Runde von diesem ekligen Kräuterschnaps mit, schließlich wollen wir keine Spaßbremsen sein. Und für langweilige Geburtstagspartys haben wir stets eine gute Ausrede zum Gehen parat, damit uns der Gastgeber auch im nächsten Jahr zu seiner verdammt noch mal langweiligen Geburtstagsparty einlädt. Sind wir noch ganz dicht?

Ich gratuliere den Menschen von Herzen, die hin und wieder gegen den Strom schwimmen. Und nicht ihr Leben darauf ausrichten, die Erwartungen anderer zu erfüllen.

Eine Freundin von mir macht es vor. Sie setzt genauso wie Alicia Keys & Co. auf Natürlichkeit. Ihr Ex-Freund sagte einmal zu ihr: "Weißt du was? Es ist schön, dass ich mich morgens nicht erschrecke, wenn ich neben dir aufwache."

Na ja. Es hat ein wenig gedauert, bis das nett gemeinte Kompliment bei meiner Freundin angekommen ist.

Fest steht: Rebellinnen wie sie lösen in der Öffentlichkeit zumindest ein kurzzeitiges Umdenken aus. Immer häufiger zeigen sich Stars in den sozialen Netzwerken oben ohne. Sie kämpfen gegen die Oberflächlichkeit, die jungen Erwachsenen in YouTube-Formaten wie "BibisBeautyPalace" vorgelebt wird. Der Kanal von Bianca Heinicke zählt im Übrigen fast fünf Millionen Abonnenten. Wahnsinn.

Es erfordert Mut, sich nicht in seinem Alltag einschränken zu lassen, weil es da draußen Menschen mit anderen Meinungen gibt. Während meiner Schulzeit gehörte ich zu den rebellischen Mascara-Verweigerinnen. Bis auf ein paar abgedeckte Pubertätspickel existierte keine Schminke in meinem Leben. Heute würde ich zwar nicht mehr wie Gott mich schuf zur Arbeit gehen. Doch durch diese Kolumne fühlt es sich manchmal so an, als könnte man mir beim Lesen dieser Zeilen direkt in mein nacktes Gesicht starren – so privat sind die Gedanken. Quasi wie oben ohne. Deswegen will ich mich wenigstens mit ein bisschen Wimperntusche schützen.

