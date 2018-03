Meine Frühjahrsmüdigkeit 3.0

Am Anfang der Woche schlenderte ich mit leichten Augenringen in die Drogerie meines Vertrauens in der Europa Passage. Im Regal entdeckte ich eine Creme von "bebe Young Care". Darauf stand in blauen Buchstaben: Morning Energy – aufweckende Feuchtigkeitspflege. Angeblich genau das Richtige für Morgenmuffel wie mich. Zack. Gekauft.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Werbespot: Drei junge Frauen wachen nach einer Partynacht mit zerzausten Haaren in ihrer Wohnung auf. Es klopft an der Tür. Eines der Mädchen schmiert sich einen Klacks des Wundermittels ins Gesicht. Und öffnet.

Der Autorin ist Sportreporterin beim Abendblatt

Foto: Andreas Laible / HA

"Haben Sie etwa bis morgens gefeiert?", motzt die spießige Nachbarin. "Sehe ich so aus?", fragt das Mädchen. Sie ist zwar ungeschminkt. Aber ihre Haut glänzt, als käme sie frisch aus dem dreiwöchigen Ostsee-Wellness-Urlaub. Die alte Dame lächelt. "Nein, so wie Sie heute früh strahlen." Ja, klar ...

Bei so einer klischeehaften Inszenierung (selbst das Ende von Rosamunde Pilcher ist unerwarteter) möchte man sich direkt den Finger in den Hals stecken. Natürlich nur symbolisch. Trotzdem ist die Werbung in meinem Kopf hängen geblieben. Mit der Hoffnung auf Hilfe.

Ich bin müde. Schon seit Tagen. Während ich die Kolumne schreibe, habe ich öfter gegähnt als der HSV in dieser Saison Tore geschossen hat. Kein Kunststück, ich weiß. Dennoch: Jeden Morgen führe ich einen erbitterten Kampf mit meinem Wecker. Mindestens dreimal drücke ich auf "Schlummern", diese göttliche Funktion des Smartphones. Dann ergebe ich mich. K. o. in der vierten Runde. Und stehe auf.

Es geht noch schlimmer: Bei einer Freundin von mir klingelt dreimal pro Nacht der Wecker – um 4.30, 5.30 und 6.30 Uhr. Sie liebt das Gefühl, auf die Uhr zu schauen und dabei zu wissen, dass sie noch ein paar Stunden weiterschlafen kann, ehe sie für die Arbeit aufstehen muss. Verrückt, oder?

Die Ursache für meine Müdigkeit habe ich schnell herausgefunden. Das Wetter hat Schuld, natürlich. Schließlich hält es immer als Buhmann her. Im Sommer sind wir kaputt, weil es so warm ist. Im Winter, weil es so dunkel ist. Und im Frühling – logisch – wegen der Frühjahrsmüdigkeit. Was auch sonst?

Auch Schlafmediziner liefern eine Erklärung für das Phänomen: Zur dunklen Jahreszeit läuft die Produktion des Hormons Melatonin auf Hochtouren und lässt uns schläfrig werden. Der Speicher des Glückshormons Serotonin hingegen leert sich im Winter. Wenn im Frühjahr die Tage länger werden, stellt der Körper seinen Hormonhaushalt wieder um und reagiert mit einem Müdigkeitsgefühl. So weit, so gut. Alles schon einmal gehört.

Aber ich glaube, es steckt noch etwas anderes dahinter. Eine generelle Erschöpfung. Die nichts mit Schlafmangel zu tun hat. Sondern vielmehr mit dem hausgemachten Stress im Alltag der Digital Natives – also allen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind. Wir hetzen morgens zur Bahn, gähnen mit unserem Sitznachbarn um die Wette, müssen pünktlich bei der Arbeit sein, dann bei einem Termin, hetzen zurück zur Bahn und nach Hause. Von da aus stürmen wir zum Sport, zum Date oder zum Abendessen mit Freunden. Wir müssen noch einkaufen. Und bitte nicht die veganen Gummibärchen, die laktosefreie Milch und die Biogurke vergessen.

In ruhigen Minuten schalten wir den Fernseher ein. Das Programm wird uns schnell zu langweilig. Dann greifen wir zu unserem ständigen Wegbegleiter, dem Smartphone. Nur kurz WhatsApp, Facebook und Instagram checken. Und von vorne. Wir könnten schließlich eine neue Nachricht verpasst haben, während wir durch die anderen Apps gescrollt haben.

Julia Engelmann, die 25 Jahre alte Poetry-Slammerin, beschrieb das Gefühl meiner Generation einmal als "Phantommüdigkeit". Wir glauben, dass wir müde sind. Dabei fehlt uns in Wirklichkeit kein Schlaf. Sondern nur Ruhe. Schuld ist unser Lebensstil, bei dem Bildschirme eine Hauptrolle spielen.

Die selbst ernannte "Muntermach"-Creme konnte mir bei meiner Müdigkeit jedenfalls nicht helfen. Mein Guten-Morgen-Gesicht hat trotz eines dicken Klacks wenig Ähnlichkeit mit dem Model aus dem Werbespot. Egal. Wach gerüttelt hat es mich trotzdem. Auf eine andere Art und Weise eben.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.