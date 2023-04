„Hart aber fair“: Lauterbach gibt FDP Schuld an unbezahlbarer Pflege

Berlin. „Pflege zu Hause ist ein Vollzeit-Job“, sagt Jochen Springborn. „Die Schicht ist nie zu Ende.“ Seine Frau ist an Multipler Sklerose erkrankt. Seit 20 Jahren pflegt er sie zu Hause. Rund drei Viertel aller Pflegebedürftigen werden laut Statistischem Bundesamt von Angehörigen versorgt. Unterstützt wird Springborn von einem Pflegedienst, der im vergangenen Jahr die Preise erhöhen musste. Nun zahlt er mehr Geld für weniger Leistung.

Der 91 Jahre alte, demenzkranke Vater der Schauspielerin Kathy Karrenbauer hingegen wird seit rund viereinhalb Jahren in einem Pflegeheim betreut. Finanziert werde das durch den Verkauf seines Hauses, für das er 250.000 Euro bekommen habe. Inzwischen sei davon „nicht mal mehr ein Drittel übrig“, so die Schauspielerin.

„Hart aber fair“: Diese Gäste waren am Montag dabei

Karl Lauterbach (SPD-Politiker und Bundesgesundheitsminister)

Katy Karrenbauer (Schauspielerin)

Kai A. Kasri (Heimbetreiber)

Silke Behrendt-Stannies (Pflegekraft und Betriebsrätin)

Jochen Springborn (Mitglied im Verein "Wir pflegen")

Die Pflegeversicherung übernimmt in Deutschland nur einen Teil der Kosten. Die Zuzahlung in einem Pflegeheim beispielsweise liegt laut Verband der Ersatzkassen bei monatlich rund 2468 Euro pro Person. Dafür reicht eine Rente von 1300 Euro, die ein Durchschnittsverdiener im Laufe seines Lebens erwirtschaftet, nicht annähernd aus.

„Diejenigen, die eine geringe Rente und kein Vermögen haben, bekommen Hilfe“, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Die Differenz wird durch den Steuerzahler bezahlt.“

Pflegerin bei „Hart aber fair“ in der ARD: „Das ist eine Schande“

Silke Behrendt-Stannies ist Pflegefachkraft in einem Seniorenheim und erzählt, dass viele Menschen ohne Ersparnisse auf das Sozialamt zurückgreifen müssten. Diese bekämen dann 135 Euro Taschengeld monatlich. „Ich finde das unwürdig, von so wenig Geld leben zu müssen“, sagt sie. „Das ist eine Schande.“ Sie fordert eine grundlegende Erneuerung der Pflegeversicherung und wünscht sich, dass jeder darin einzahlt.

Louis Klamroth, neuer Moderator der ARD-Polit-Sendung, "Hart, aber fair", lädt zur Debatte über die Bundeswehr.

Foto: Carsten Koall/dpa

Auch Lauterbach findet es eine Ungerechtigkeit, dass Gutverdiener mit privater Pflegeversicherung im Moment nicht einzahlen. „Es müsste eine Bürgerversicherung in der Pflege geben, in die jeder einzahlt.“ Die FDP würde sich gegen derartige Pläne stellen.

Moderator Louis Klamroth will vom Gesundheitsminister wissen, wie sehr gute Pflege vom Geld abhänge. „Auf jeden Fall zu stark“, sagt der. „Man muss klar sagen: Pflegebedürftigkeit ist leider ein Armutsrisiko.“ Der SPD-Mann gibt aber auch zu: „In der Pflege und in den Krankenhäusern haben wir die Ökonomisierung dramatisch übertrieben, da sind wir zu weit gegangen.“ An der laut Heimetreiber Kai A. Kasri „sehr angespannten Lage“ in den Pflegeheimen ändert dieses Eingeständnis aber nichts.

Zur Ausgabe von „Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek.