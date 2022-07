RTL Deutschland: Unternehmen, Geschichte, Hintergründe – Wichtige Infos zum Sender

Berlin. RTL Deutschland, kurz RTL, wurde 1984 gegründet. Die Sendergruppe entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms Radio Luxemburg – und wurde so eine Zeit lang aus dem Ausland nach Deutschland übertragen.

Heute gehören nicht nur die Free-TV-Sender RTL Television und VOX (Unterhaltung) sowie ntv (Nachrichten) zum Unternehmen. Auch die Pay-TV-Sender wie RTL Crime, RTL Living, RTL Passion und GEO Television werden von RTL Deutschland ausgestrahlt. Mit RTL+bietet das Unternehmen auch einen Streamingdienst an.

Organisation RTL Deutschland Gründung 1984 TV-Hauptsender RTL Anzahl TV-Sender 9 + 4 Pay-TV-Sender Finanzierung Werbeeinnahmen

Privatsender RTL: Start aus Luxemburg, Umzug nach Köln

Das Privatfernsehen in Deutschland erlebte seine Geburtsstunde 1984: Einen Tag nachdem der Vorläufer von Sat.1 den Betrieb aufnahm, folgte das damals aus Luxemburg sendende RTL plus am 2. Januar. Der Sender war nach dem luxemburgischen Radio- und Fernsehveranstalter RTL (abgeleitet aus Radio Télévision Lëtzebuerg, siehe auch RTL Télé Lëtzebuerg) benannt und hatte bereits zuvor ein deutschsprachiges Radioprogramm gesendet.

Zuerst wurde RTL plus noch aus Luxemburg gesendet – mit der Genehmigung einer sogenannten "Erstfrequenz" vom Land Nordrhein-Westfalen zog es den Sender dann aber nach Deutschland. Köln wurde Hauptsitz des Unternehmens. Ab dem Jahr 2011 starteten zusätzliche Sender wie Vox oder RTL Nitro im Vollprogramm.

RTL ist in Deutschland der beliebteste Privatsender. Das ZDF führte im Jahr 2020 das Ranking der Zuschauermarktanteile der Fernsehsender in Deutschland mit 14,7 Prozent (Gesamtpublikum) an. Auf dem zweiten Platz erreichte Das Erste (ARD) einen Marktanteil von 12,1 Prozent. Den dritten Platz erreichte RTL als erster Privatsender mit 7,2 Prozent. In den 2010er-Jahren erreichte RTL sogar teils sogar mehr Zuschauer als ARD und ZDF.

Zu den bekanntesten Formaten von RTL Deutschland zählen:

"Wer wird Millionär?", Quizshow

"Let's Dance", Tanzshow

"Deutschland sucht den Superstar", Castingshow

"Dschungelcamp", Reality-TV

"Bauer sucht Frau", Reality-TV

WWM-Moderator Moderator Günther Jauch.

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Unternehmen RTL: Wem gehört der Konzern?

Die RTL Group, das heutige Unternehmen, zu dem die Sendergruppe gehört, wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Es gehört mehrheitlich dem Bertelsmann-Konzern. Die RTL Group ist für über ein Drittel des Konzernumsatzes verantwortlich.

Als Privatsender finanziert sich RTL nicht aus Rundfunkbeiträgen, sondern vor allem aus Werbeeinnahmen. Für die Nutzung der Pay-TV-Sender der Gruppe und das Streamingangebot RTL+ sind Abonnements notwendig. Hinzu kommen Einnahmen aus Lizenzen für Inhalte, die im Auftrag Dritter konzipiert und produziert wurden.

Im September 2021 wurde im Zuge eines Re-Brandings die Mediengruppe RTL Deutschland in RTL Deutschland umbenannt. In diesem Zusammenhang erhielten Unternehmen und Sender eine Frischekur, seither hat der Sender ein neues, bunteres Logo und Design.

Kritik an RTL: Scripted Reality statt Dokumentationen

Die Sendergruppe stand mehrfach wegen seiner boulevardesken Formate in der Kritik. Seit 2010 wird RTL in der Presse regelmäßig vorgeworfen, dass mehrere Sendungen als Darstellungen der Wirklichkeit, also als tatsächliche Dokumentationen präsentiert werden würden, obwohl die Formate gescripted sind. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de